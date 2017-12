Fabrizio Frizzi/ “Spero vada tutto bene”, i fan del conduttore preoccupati (ultime notizie)

17 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi, le ultime notizie

Fabrizio Frizzi torna da Antonella Clerici. Il conduttore, che si è mostrato in tv per la prima volta dopo il suo malore a La Prova del Cuoco, ieri è stato nuovamente ospite dell'amica e collega, ma per Telethon 2017. Per la Clerici è stata l'occasione giusta per chiedere a Frizzi come sta ora, del resto questa è una domanda che si pone tutta l'Italia, anche se ha fatto il suo ritorno al timone de L'Eredità. «Io vi ringrazio di cuore», ha esordito l'amatissimo presentatore. «Come vedi sto molto meglio di come stavo il 23 ottobre e nei giorni successivi, quello che mi è successo», ha spiegato Fabrizio Frizzi, che ha parlato del suo malore come di una «vicenda che in realtà non è stata per niente bella». La cautela con la quale ha parlato delle sue condizioni di salute lascia pensare che non si sia ristabilito proprio del tutto, per questo cogliamo l'occasione per fargli gli auguri di una completa guarigione. Il peggio però è passato, per fortuna.

COME STA FABRIZIO FRIZZI? I DUBBI DOPO ALCUNE DICHIARAZIONI...

Non tralasciano nulla i fan, sempre attenti ad ogni dettaglio. Per questo non è sfuggita una dichiarazione di ieri di Fabrizio Frizzi. Il conduttore, ospite di Telethon 2017, parlando delle sue condizioni di salute ha dichiarato: «Spero vada tutto bene». La prima reazione è stata: perché spera...? La spiegazione in un certo senso l'ha data lo stesso Frizzi: «Devo combattere ancora...». Questa è, dunque, la conferma che, sebbene il peggio sia alle spalle, il presentatore non si può ritenere completamente ristabilito, del resto è stato vittima di una ischemia. Seppur breve, è una patologia molto insidiosa. «Come vedi mi sono già ripreso abbastanza», ha aggiunto Fabrizio Frizzi parlando con Antonella Clerici, ma queste nuove dichiarazioni hanno seminato qualche preoccupazione tra i fan più attenti. Il suo ritorno in tv è la migliore dimostrazione del fatto che sta meglio, ma non è la prova sufficiente per ritenere il malore definitivamente superato.

