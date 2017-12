GIANNI NAZZARO/ Il cantante torna in tv a un anno dall'incidente in cui ha rischiato la paralisi (Domenica In)

Gianni Nazzaro ospite nel salotto delle sorelle Parodi: il cantante torna in televisione a un anno dall'incidente in cui ha rischiato di rimanere paralizzato. (17 dicembre 2017, Domenica In)

Gianni Nazzaro a Domenica In

E' trascorso poco più di un anno dal terribile incidente stradale in cui Gianni Nazzaro ha rischiato di rimanere paralizzato. Le condizioni del cantautore erano apparse gravi fin da subito, spingendo i medici francesi a sottoporlo ad un intervento delicato all'arteria aorta. Al momento dell'impatto con il tir, Nazzaro si trovava inoltre al fianco della moglie Nada Ovcina, che in seguito ha informato la stampa delle gravi condizioni di salute dell'artista. Il cantante napoletano ha perso alla fine un rene, ma è potuto ritornare a condurre la sua solita vita, come sottolineato in un'intervista a Storie Vere, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Oggi pomeriggio, 17 dicembre 2017, Gianni Nazzaro sarà invece ospite di Domenica In e delle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta. La tragedia vissuta ha spinto inoltre l'artista a decidere di fare un passo importante, scegliendo di unirsi in matrimonio tramite rito religioso e di annullare così il precedente divorzio.

GIANNI NAZZARO, UNA NUOVA VITA DOPO L'INCIDENTE

Nuova vita per Gianni Nazzaro, che in seguito all'incidente stradale avvenuto in Francia, in cui ha rischiato di perdere la vita, è riuscito a prendere le redini della propria professione. Il cantante napoletano, oggi 70enne, ha infatti pubblicato in queste ultime settimane il suo disco Napule, 'na catena ca nun se po' spezzà, una raccolta di brani dedicati alla sua città natale e che ha voluto realizzare come regalo a se stesso in occasione dei 50 anni di carriera. In un'intervista a Velvet Music, Nazzaro ha sottolineato di essere voluto andare controcorrente non solo rispetto alla sua naturale inclinazione di dimenticare il passato, ma anche per non aver voluto dare in precedenza un'importanza maggiore alle proprie origini. In occasione della sua ospitata a Domenica In, Nazzaro rivelerà inoltre alcuni aneddoti sul Festival di Sanremo, in atteso del debutto dell'edizione 2018. Un evento in particolare sembra essergli rimasto nel cuore, quell'ultimo Festival di Napoli affrontato sul palco negli anni '70 al fianco del celebre Peppino Di Capri.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato a Napoli nell'ottobre del '48, Giovanni 'Gianni' Nazzaro muove i suoi primi passi nel mondo della musica grazie al padre, Erminio Nazzaro. Debutta infatti nel '65 sotto il nomignolo di Buddy con cover di grandi artisti di quegli anni, come Adriano Celentano e Bobby Solo. Due anni più tardi partecipa al Festival di Napoli, riuscendo tuttavia ad attirare l'attenzione solo nel '68, grazie a Un disco per l'estate. Dopo aver vinto il Festival di Napoli nel 1970 con il brano Me chiamme ammore, raggiunge il primo posto a Un disco per l'estate due anni più tardi, grazie alla canzone Quanto è bella lei, replicando il primato nel '74 con il brano Questo sì che è amore. Diventa così una vera e propria icona della musica italiana degli anni Settanta, interpretando fra le tante anche una canzone scritta da Claudio Baglioni in coppia con Antonio Coggio, dal titolo A modo mio.

