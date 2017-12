GUESS MY AGE SPECIAL EDITION/ Anticipazioni, Fedez posta una foto con Mara Maionchi: Reunion (17 dicembre)

Guess my Age Special Edition: il game show condotto da Enrico Papi sul Canale 8 del digitale terrestre, sbarca nella prima serata con Mara Maionchi e Fedez ospiti speciali.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.36 Valentina Gambino

Guess my Age Special Edition: Fedez e Mara Maionchi ospiti

Siamo pronti per Guess my Age Special Edition, una giornata importante per Enrico Papi che torna così protagonista della prima serata in televisione. Su Tv8 vedremo come ospiti speciali Fedez e Mara Maionchi che da poco hanno concluso un'avventura molto emozionante a X Factor con la donna che ha visto trionfare il suo Lorenzo Licitra. Sul suo profilo di Instagram il noto rapper pubblica una foto dietro le quinte insieme alla sua collega e scrive in maniera simpatica: "Reunion", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente la presenza dei due sarà molto importante per lo spettacolo con il pubblico che ama moltissimo i due personaggi pronti a vivere anche dei momenti ancora molto importanti nella loro carriera. Fedez ha visto da poco uscire il suo nuovo video che sul web ha riscosso grandissimo successo e intanto aspetta che la splendida Chiara Ferragni lo faccia diventare ufficialmente padre. (agg. di Matteo Fantozzi)

Continua lo straordinario successo della trasmissione di Enrico Papi

Continua lo straordinario successo di Guess my Age. Il programma condotto nell’access prime time da Enrico Papi, sbarca anche nella prima serata di TV8 con due ospiti davvero speciali. A partire dalle 21.15 circa, rigorosamente in diretta il conduttore romano presenterà la versione Special Edition del game show, con protagonisti due ospiti molto particolari: Mara Maionchi e Fedez. Reduci dalla finalissima dell’11esima edizione di X Factor 2017 (trasmessa in chiaro proprio sul canale 8 del digitale terreste), i due esperti in musica si trasformeranno in concorrenti per allietare il pubblico da casa. Per i due protagonisti speciali, sarà valevole la solita regola del programma: indovinare l’età di 9 sconosciuti. Il meccanismo del game show, anche nella prima serata rimarrà comunque invariato anche se, per questo nuovo appuntamento speciale, ci sarà spazio durante la gara per guest star di tutto rispetto (con le loro esibizioni dal vivo) che saranno chiaramente collegati agli indizi. Eccovi, di seguito, tutte le anticipazioni.

Nel corso delle prime 8 manche della gara, sia Mara Maionchi che Fedez avranno a disposizione indizi dello stesso numero per provare ad avvicinarsi maggiormente all’età degli sconosciuti proposti durante il gioco. In ciascun step, ogni anno di differenza tra la risposta data e la reale età dell’individuo misterioso farà diminuire inevitabilmente il premio messo in palio dalla trasmissione. Dopo avere provato ad indovinare l’età degli otto protagonisti, Mara e Fedez in coppia, si giocheranno tutto verso con la sfida della finalissima. In questo caso, la Maionchi ed il rapper, saranno alle prese con la nona identità, nel tentativo di indovinare la sua esatta età. Per riuscire a vincere, i concorrenti speciali saranno alle prese con nove indizi da poter sfruttare nel modo migliore ma ad ogni errore, il montepremi raccolto fino a quel momento si dimezzerà crudelmente. La grande novità della serata, risiede inoltre nella possibilità da parte del pubblico da casa di essere protagonista attivo cercando di vincere mandando un sms al numero 320 2042220 indicando l’età immaginata, e tra i telespettatori che avranno indovinato, verrà estratto il vincitore. Il pubblico sarà il protagonista anche dell’ultima manche con il nuovo invio di un messaggio e il sorteggio di uno di loro che potrà aggiudicarsi il montepremi raccolto da Mara Maionchi e Fedez.

