Il cacciatore/ La tram del film su Rai 4 con Robert De Niro e Christopher Walken (17 dicembre 2017)

Il cacciatore, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Robert De Niro, Christopher Walken, alla regia Michael Cimino. Il dettaglio della trama.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 18.30 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

CURIOSITA' SULLA REALIZZAZIONE DELLA PELLICOLA

Il canale Rai Movie, per la sua seconda serata di oggi, domenica 17 dicembre 2017, ha scelto una pellicola drammatica che è stata realizzata nel 1978 da una collaborazione tra Stati Uniti d'America e Regno Unito e la sua durata è di ben 182 minuti. La regia è stata curata da Michael Cimino che si è occupatao anche del soggetto e della produzione con Michael Deeley. Il montaggio è stato realizzato da Peter Zinner con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Stanley Myers e con la scenografia di Ron Hobbs e Kim Swados. In diverse interviste successive all'uscita del film al cinema, Michael Cimino raccontò della dura battaglia che condusse contro i produttori, i quali operavano continui tagli ad alcune scene della pellicola. Cimino, puntualmente, provvedeva ad aggiungerle nuovamente. Gran parte del film venne girato in Thailandia in condizioni davvero avverse ed a tratti pericolose. Infatti proprio nel bel mezzo delle riprese de Il Cacciatore, il Paese conobbe una gravissima crisi politica ed economica che sfociò in una guerra civile. John Cazale prese parte alle riprese nonostante il tumore ai polmoni che lo uccise pochi mesi dopo. De Niro, pur di non rinunciare a lavorare fianco a fianco con il suo amico e collega, versò la somma necessaria ad assicurare la produzione.

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Il film Il cacciatore va in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 23.35. Una pellicola drammatica del 1978 che è stata diretta da Michael Cimino, regista americano vincitore di ben due premi Oscar, uno dei quali vinto proprio con Il cacciatore. Il film riscosse un successo strepitoso e ancora oggi viene considerato come uno dei film più belli della storia del cinema mondiale. Non è un caso che Il cacciatore abbia vinto ben cinque Oscar. Il cast di attori protagonisti è composto da grandi nomi del cinema hollywoodiano, come Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep e John Savage. A vestire i panni di Stanley fu invece John Cazale, interprete di grandi film come Quel pomeriggio di un giorno da cani, Il padrino parte III e La conversazione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL CACCIATORE, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono sei ragazzi e ragazze, uniti da un'amicizia sincera e fraterna e accomunati dalla passione per la caccia. Tre di loro (Michael, Nick, Steven) a breve partiranno per prendere parte al conflitto in Vietnam. Prima di lasciare la Pennsylvania però, Steven ha intenzione di chiedere la mano della sua amata Angela. La prima parte del film si conclude con l'ultima battuta di caccia che i ragazzi portano a termine prima di partire. La seconda parte è invece ambientata in Vietnam. I Viet cong hanno imprigionato i tre protagonisti costringendoli a giocare alla roulette russa. Con uno stratagemma astuto in qualche modo riescono a neutralizzare i nemici e a fuggire. Nella terza parte del film Michael torna a casa, portando con se gravi traumi psicologici, mentre Stevan (a causa di una terribile frattura di entrambe le gambe) è diventato invalido al 100%. Sua moglie Angela sprofonda, poco dopo, in un devastante stato catatonico per lo shock. Nick, invece, si trova ancora in Vietnam e ogni mese invia grandi quantità di denaro al suo amico Steven. Michael si rende conto di non aver più nulla in comune con i suoi vecchi amici così decide di fare ritorno in Vietnam, per ritrovare Nick.

