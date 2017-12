IN AMORE NIENTE REGOLE/ Su Canale 5 il film diretto da George Clooney (oggi, 17 dicembre 2017)

In amore niente regole, il film in ponda su Canale 5 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: George Clooney che ha diretto anche la regia, Renée Zellweger e John Krasinski.

17 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Canale 5

ALLA REGIA GEORGE CLOONEY

Il film In amore niente regole va in onda su Canale 5 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 14.00. La pellicola è stata prodotta nel 2008, diretta e interpretata da George Clooney. Il resto del cast di attori protagonisti è poi formato da Renée Zellweger, John Krasinski, Jonathan Pryce, Stephen Root e Wayne Duvall. La storia è in parte ispirata alle vicende legate ai Duluth Eskimos, squadra di football americano. Alcuni dei personaggi principali della trama, come Carter Rutheford che viene interpretato da John Krasinski, sono stati costruiti ad immagine e somiglianza di alcuni grandi campioni di football del passato, come Red Grande e CC Pyle. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IN AMORE NIENTE REGOLE, LA TRAMA DEL FILM

Nel tentativo di garantire la sopravvivenza dei Duluth Bulldogs, squadra di football americano tra le più forti del campionato, Dodge (il capitano del team) assumere un'importante decisione. Per tentare di risollevare le sorti della sua squadra deve ingaggiare a tutti i costi Carter Rutheford, veterano della prima guerra mondiale e dunque molto amato dal pubblico. L'ingaggio va a buon fine e l'arrivo di Rutheford infiamma gli animi dei tifosi, incuriosendo i media. Nel frattempo la reporter locale, Lexie Littleton, ha intenzione di approfondire la storia di Carter analizzando nello specifico quali siano stati gli atti eroici da lui compiuti in guerra. Intanto sia Dodge che Carter mostrano un certo interesse verso la donna. Sfruttando la situazione, Lexie approfondisce la conoscenza di Carter riuscendo a smascherare il segreto celato dall'eroe di guerra americano. Poco dopo, quando Carter verrà ceduto alla squadra del Chiacago, il veterano e il suo ex capitano Dodge Connelly si sfideranno sul campo di football in uno scontro senza esclusione di colpi. Alla fine sarà Dodge a sposare Lexie.

