L'incredibile vita di Timothy Green/ Oggi in tv su Rai 3: regia di Peter Hedges (17 dicembre 2017)

L'incredibile vita di Timothy Green, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Jennifer Garner e Joel Edgerton, alla regia Peter Hedges. Il dettaglio.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 22.01 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

Il film L'incredibile vita di Timothy Green, in onda stasera su Rai 3, è stato diretto da Peter Hedges che si è occupato anche della sceneggiaura andando a rielaborare un soggetto di Ahmet Zappa. Nato a Des Moines il 6 luglio del 1962 è cresciuto nello Iowa e ha frequentato da giovane la Valley High School iniziando in questa a frequentare il mondo del teatro. La passione diventa lavoro alla North Carolina School of the Arts. Inizia la sua carriera sul grande schermo come sceneggiatore di ''Buon compleanno Mr. Grape'' per poi ricevere nel 2002 una nomination agli oscar per About a Boy - Un ragazzo film splendido con Hugh Grant. Nel 2003 ha iniziato invece a fare il regista con Schegge di April. Ha poi diretto L'amore secondo Dan e appunto L'incredibile vita di Timothy Green. Tutte e tre le sue regie corrispondono ad altrettante opere in sceneggiatura. (agg. di Matteo Fantozzi)

COME SEGUIRE IL FILM IN DIRETTA STREAMING

La prima serata di Rai 3 è nel segno della fantasia con “L’incredibile vita di Timothy Green”. Nel film recita anche Lin-Manuel Miranda nei panni del fioraio Reggie. L'attore, compositore, paroliere, cantante, rapper e traduttore statunitense di origini portoricane che si è fatto strada a Broadway sarà il prossimo anno co-protagonista di “Mary Poppins Returns”, il tanto atteso sequel del grande classico Disney. Miranda ha vinto 3 Tony Awards, un Grammy, 2 Emmy e un Premio Pulitzer. Lo scorso anno l’attore è stato candidato agli Oscar grazie alla canzone “How Far I'll Go” di Oceania. Al momento Lin-Manuel Mirando è al lavoro sulle canzoni del live-action de La Sirenetta, sempre Disney. Nel trailer di “L’incredibile vita di Timothy Green”, clicca qui per vederlo, vediamo Mirando nei panni di Reggie, mentre scopre che le foglie sulle gambe di Timothy non possono essere tagliate in alcun modo. Il film andrà in onda su Rai 3 a partire delle 21.30 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

TRAMA DEL FILM

Serata movimentata per la prima serata di Rai3 che, a partire dalle 21.30, manderà in onda L'incredibile storia di Timothy Green. Avventura e fantasia si fondono insieme nel film che si è rivelato un successo mediamente soddisfacente al botteghino, incassando in totale 51 milioni di dollari nei soli Stati Uniti. In Italia e in diverse altre nazioni L'incredibile vita di Timothy Green non è stato distribuito nei cinema, passando direttamente nel circuito home video. La critica ha regalato alla pellicola recensioni mediamente positive. Uno dei maggiori problemi riscontrati a livello di sceneggiatura è che, fra i parenti e i vicini dei Green, nessuno si stupisca che una coppia sterile tutto ad un tratto si presenti con un figlio già decenne apparso apparentemente dal nulla. Il fulcro del film non è infatti l'accettazione di Timothy da parte della comunità, che viene data praticamente per scontata, ma la crescita di Cindy e Jim come genitori, attraverso gli errori e le difficoltà che il ruolo comporta.

NEL CAST JENNIFER GARNER

Il film L'incredibile vita di Timothy Green va in onda su Rai 3 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 21.30. Una pellicola per ragazzi del 2012 che è stata scritta e diretta da Peter Hedges (Buon compleanno Mr. Grape, L'amore secondo Dan, Schegge di April) e interpretata da Jennifer Garner (30 anni in un secondo, Daredevil, la serie tv Alias), Joel Edgerton (Regali da uno sconosciuto - The gift, Loving, Il grande Gatsby) e CJ Adams (Godzilla, L'amore secondo Dan, Against the wild). Il film è stato distribuito negli Stati Uniti dalla Walt Disney. In Italia il film non è uscito nelle sale cinematografiche, ma è stato distribuito direttamente nel circuito home video. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'INCREDIBILE VITA DI TIMOTHY GREEN, LA TRAMA DEL FILM

Cindy (Jennifer Garner) e Jim (Joel Edgerton) sono una giovane e felice coppia del Nord Carolina, Lei lavora come guida museale, mentre il marito è un operaio in una fabbrica di matite. Il mondo di Cindy e Jim sembra collassare completamente quando dopo una visita, i due vengono informati del fatto che non potranno avere i figli che tanto desiderano. Per superare il trauma della notizia i due decidono di scrivere tutti i pregi di un loro figlio immaginario su dei bigliettini. Dopo avere chiuso i foglietti in una scatola, la seppelliscono in una buca nel loro giardino. Dopo un violento temporale però accade una magia, alla loro porta si presenta un bambino (CJ Adams), che dice di chiamarsi Timothy e di essere loro figlio. Il magico ragazzino sembra avere però una particolarità, delle foglie che gli spuntano sulle gambe. Cindy e Jim accolgono il piccolo in casa e scoprono che la scatola con i bigliettini è stata dissotterrata e aperta. Evidentemente il ragazzino è, come per magia, la realizzazione dei loro desideri. Il giorno seguente Timothy viene presentato a tutti i membri della famiglia ed iscritto a scuola. Il ragazzino viene portato anche dal fioraio della città, a cui vengono mostrate le foglie sulle gambe di Timothy. Il fiorista conclude che queste non possono in nessun modo essere rimosse. Timothy sembra inserirsi bene nella scuola e si dimostra sempre un bambino assennato e coscienzioso. Quello che i due non sanno cè che ogni volta che Timothyn dimostra una delle doti scritte sui bigliettini perde una foglia.

© Riproduzione Riservata.