LA PRINCIPESSA SISSI/ Oggi in tv su Rai Movie: curiosità sul film con Romy Schneider (17 dicembre 2017)

La principessa Sissi, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Romy Schneider e Karlheinz Böhm, alla regia Ernst Marischka. Il dettaglio.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.12 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

Su Rai Movie va in onda un grande classico del cinema: “La principessa Sissi”, primo film della trilogia dedicata alla vita di Elisabetta di Baviera. Prima di diventare Sissi, Romy Schneider recitò insieme alla madre Magda nel film “L’amore di una grande regina”: la mamma era la fedele governante della regina vittoria, interpretata proprio da Romy. Anche nella trilogia di Sissi, madre e figlia recitano insieme: Magda Schneider interpreta la Duchessa Ludovica di Baviera, madre di Sissi. Una delle scene più famose del film è quella in cui il futuro imperatore Francesco Giuseppe si “ribella” alla madre, l’Arciduchessa Sofia di Baviera, decidendo di sposare Sissi invece che la cugina Elena: clicca qui per vedere la scena. Il film andrà in onda su Rai Movie a partire delle 21.15 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

La Principessa Sissi è l'offerta del prime time di oggi, 17 dicembre, su Rai Movie. La pellicola non è al suo primo passaggio in chiaro ma sicuramente i patiti del genere apprezzeranno. Prima di essere ufficialmente distribuito nelle sale cinematografiche tedesche nel dicembre del 1955, La principessa Sissi venne proiettato in anteprima in Austria, per la precisione a Vienna. La pellicola entusiasmo è il pubblico tedesco ed austriaco e diversi mesi dopo venne distribuita in tutto il mondo. Nel 1998 la versione originale del film venne sottoposta ad una straordinaria opera di restaurazione, in seguito alla quale il film venne riproposto in tv, in Germania. La versione originale italiana de La principessa Sissi è andata purtroppo perduta. Negli anni 80 il film venne nuovamente doppiato. Nella nuova versione la voce della duchessa di Baviera è stata doppiata da Cristiana Lionello. Pronti per un altro tuffo nel passato?

NEL CAST ROMY SCHNEIDER E KARLEINZ BOHM

Il film La principessa Sissi va in onda su Rai Movie oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola storica e sentimentale del 1955 che è stata diretta da Ernst Marischka e interpretata da Romy Schneider e Karlheinz Böhm, vestono i panni di Elisabetta di Baviera (la Principessa Sissi) e Francesco Giuseppe I d'Austria. La principessa Sissi è in realtà solo il primo capitolo di un'intera saga cinematografica interamente dedicata a una delle sovrane bavaresi più amate al mondo. La trama racconta la vita e gli eventi più interessanti che hanno caratterizzato la vita dell'imperatrive di Baviera, seppur con diverse imprecisioni e tratti abbastanza fantasiosi. A vestire i panni della principessa di Baviera è Romy Schneider, attrice austriaca che ha preso parte a decine di produzioni cinematografiche internazionali nel corso della sua carriera. Tra queste possiamo citare Gli innocenti dalle mani sporche, L'importante è amare e La signora è di passaggio. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PRINCIPESSA SISSI, LA TRAMA DEL FILM

La giovane e graziosa duchessa di Baviera, soprannominata Sissi, è in procinto di recarsi presso la corte di Francesco Giuseppe, sovrano d'Austria. In occasione del compleanno dell'uomo, verrà annunciato il futuro fidanzamento regale tra lui e la sorella della duchessa di Baviera, Elena. Alcune ore prima del grande ricevimento, Francesco Giuseppe e Sissi si incontrano casualmente. La ragazza è intenta a sedere ai bordi di un fiumiciattolo, in abiti semplici, ed in compagnia della sua canna da pesca. Inavvertitamente l'amo della canna colpisce proprio il sovrano austriaco, che non riconosce Sissi in un primo momento. L'uomo perde la testa per la giovane donna che non sa essere la sorella di Elena. Quando vedrà Sissi al ricevimento del giorno dopo rimarrà infatti esterrefatto. Con gran sorpresa di entrambe le famiglie reali, alla fine Francesco Giuseppe decide di seguire il suo cuore e chiede la mano di Sissi. La madre dell'Imperatore, ritenendo la duchessa di Baviera troppo giovane e moderna per suo figlio, tenterà di ostacolare l'unione tra i due. Alla fine, però, il matrimonio tra i due avrà luogo e Sissi diventerà imperatrice d'Austria.

