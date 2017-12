LEWIS HAMILTON/ "Io in Ferrari? No, preferisco la Mercedes" (Che tempo che fa)

Lewis Hamilton, il corridore britannico sarà ospite da Fabio Fazio durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa, in onda sui canali Rai in prima serata.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.46 Francesco Agostini

Lewis Hamilton, Che tempo che fa (LaPresse)

L'INTERVISTA

"Mi piace quest'acquario". Comincia così l'intervista di Lewis Hamilton a Che tempo che fa, e Fazio pare apprezzare: "Finalmente!". Subito domandona: "Ma è vero che ti riconoscono solo se giri col casco?". Tralasciamo. Chiaramente, in molti lo vorrebbero alla guida della Ferrari: "Il rosso è il mio colore preferito", dice, e Fazio si esalta. Ma ben presto delude: "La Mercedes mi ha adottato quando avevo 13 anni, ed è difficile immaginarmi altrove". Poi parla della sua dieta: "Un chilo in più, in gara, vuol dire perdere 1,8 secondi". "Il collo è la parte del corpo che si becca lo stress maggiore. Per questo dobbiamo allenarci con uno speciale casco di piombo". Rivelazione: "Non amo guidare fuori dalla pista". Insomma, non è uno da partenze in salita e parcheggi a spina di pesce: "Prediligo la velocità". Chiusa: "Sono stato estremamente fortunato. Mio padre ha fatto di tutto pur di farmi allenare, arrivò a lavorare 24 ore al giorno". [agg. di Rossella Pastore]

HAMILTON A CHE TEMPO CHE FA

Con la sua presenza nel consueto appuntamento domenicale di Che tempo che fa, il talk show di approfondimento in onda su Rai Uno, Lewis Hamilton, questa sera, avrà la possibilità di raccontare a Fabio Fazio le sue emozioni alla luce di tutti i suoi recenti successi. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, sarà infatti il protagonista di una lunga intervista, nella quale racconterà al pubblico di Rai Uno alcuni dettagli inediti sul mondo delle gare automobilistiche. Hamilton, che ha appena vinto per la quarta volta il titolo piloti, ha recentemente ottenuto gli elogi di Allison, direttore tecnico di Brackley, che in un'intervista ad Autostport ha lodato la sua grinta: "La sua fame di vittorie è semplicemente sorprendente. Raramente il giorno dopo aver fatto la pole si lascia sfuggire la vittoria. Ad esempio quando commette errori di poco conto, si arrabbia con se stesso e questo è ammirabile. Ho lavorato con piloti che tendono invece a crollare quando sbagliano, Lewis non lo fa". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

I SUCCESSI DEL CAMPIONE

Il corridore di Formula Uno Lewis Hamilton sarà ospite da Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa. Hamilton è considerato uno dei piloti più forti della storia, viste le sue enormi capacità all'nterno dell'abitacolo e la sua guida sempre solida e sicura. Non è un caso che il britannico abbia vinto la bellezza di quattro mondiali nella sua pluridecorata carriera: il primo nel 2008, al secondo anno di Formula Uno, poi nel 2014, nel 2015 e quest'anno, il 2017. Per comprendere bene la portata delle sue prestazioni basta dare uno sguardo anche al rapporto che intercorre tra i Gran Premi disputati e le vittorie ottenute: a guardare le statistiche c'è sicuramente da rimanere impressionati: su 208 Gran Premi vinti, per ben 117 volte il britannico è andato a podio (più della metà, quindi) e per 62 volte è risultato essere alla fine il vincitore. Uno score incredibile che ci fa comprendere quanto Hamilton stia dando alla Formula Uno in questi ultimi anni, tant'è che, alla fine, sembra essere quasi imbattibile. Da Fabio Fazio potremo apprezzarne anche il lato umano e non solo sportivo.

LEWIS HAMILTON: L'AMORE PER LA FORMULA 1 E IL FUTURO

Lewis Hamilton avrà un'accoglienza diversa nello studio di Che tempo che fa rispetto a quella che gli hanno riservato i tifosi della Ferrari in occasione del GP di Monza. Ma il pilota della Mercedes non è uno abituato a guardarsi le spalle, se non quando è in pista. Anche così ha vinto quattro mondiali. E non intende fermarsi, anche perché non pensa affatto al ritiro: «Adoro le corse, anche se ci sono degli aspetti di questo mondo che non amo. Ma essere in macchina e lavorare con la squadra non ha eguali», ha dichiarato alla stampa prima di essere premiato alla Reggia di Versailles. Il record di Schumacher invece sembra lontano: «Mi ci sono voluti dieci anni per vincere quattro titoli iridati, quanti altri ne dovrebbero passare per vincerne altri quattro? No, non desidero agguantare Michael, ma sarebbe figo raggiungere Fangio». Quest'ultimo infatti ha un titolo in più. «Dato che sarò qui per almeno un altro paio di anni, questo è il mio obiettivo. Provare almeno a ottenere quello», ha spiegato Hamilton.

VITA PRIVATA

Da un punto di vista prettamente di gossip, Lewis Hamilton ha riempito pagine e pagine di giornali scandalistici. Principalmente perché è un bell'uomo e i giornali hanno cercato in più occasioni dai affibbiargli una relazione con altri personaggi dello spettacolo e dello sport. Fino a poco tempo fa, infatti, molti quotidiani parlavano di una sua presunta relazione con la sciatrice Lindsay Vonn, famosa per essere una delle sportive più quotate al mondo. Naturalmente tra i due c'era solo una semplice amicizia, ma nel frattempo il seme del dubbio era stato inserito nella mente del pubblico. Per molti anni, Lewis Hamilton è stato felicemente fidanzato con la cantante delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, dalla bellezza esotica e ammaliante. I due sono stati insieme dal 2007 al 2015, salvo poi interrompere la relazione che aveva destato interesse anche per la differenza d'età fra i due. la Scherzinger, infatti, era sette anni più grande del pilota britannico, ma i due non sembravano proprio avvedersene. Della nuova vita di Hamilton, in realtà si sa molto poco; è certo, comunque, che uno come lui non rimanga fermo a guardare...

