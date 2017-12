Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Un amore "segreto"? Un dettaglio accende nuovi sospetti (Grande Fratello Vip 2)

17 dicembre 2017 Anna Montesano

Per il pubblico sono una bellissima coppia e dovrebbero stare insieme, per Ivana Mrazova e Luca Onestini "sarà il destino a scegliere". L'ex tronista di Uomini e Donne e la sua "Ciccia" continuano a frequentarsi, cercando di comprendere se ciò che li lega è un'amicizia o è realmente un sentimento d'amore. Un indizio più di tutti ha però convinto i fan che questo amore sia già nato. Pochi giorni fa in un a IgStory di Luca Onestini è apparsa la borsa di una donna, dettaglio che ha incuriositi molti, visto che l'ex tronista si trovava in una suite d'albergo presumibilmente da solo. Ma a far intendere che lì in camera con lui c'era proprio la bella Ivana in primis il fatto che i due, assieme a Raffaello Tonon, proprio quel giorno hanno pranzato insieme e proprio a Verona, dov'era localizzato l'hotel di Luca. Ma non è tutto perchè poche ore dopo ecco l'IgStory stavolta della Mrazova stesa su di un letto d'albergo e i più attenti notano subito che i cuscini sono gli stessi della camera di Luca. Semplice coincidenza? Non per i fan.

IL DUBBIO DEI FAN DOPO IL GF VIP 2

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2017, la modella ha deciso di chiudere la "frequentazione" con Alessandro Allevato che ha accusato duramente il colpo, tanto da dedicare all'ex parole malinconiche e amare - “Purtroppo nella vita ciò che amiamo non sempre rispecchia ciò che viviamo...E per quanto possa fare male non sporcate la vostra purezza e la vostra lealtà.. Ne uscirete a testa alta!" - probabilmente sospettando ciò che in molti hanno creduto, ovvero che tra Ivana e Luca ci sia realmente del tenero. Intanto i fan della coppia si chiedono se i due trascorreranno queste vacanze natalizie insieme.

