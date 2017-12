Nadia Toffa/ Video, intervista a Le Iene dopo il malore: “Mi sentivo strana, poi sono caduta di faccia”

Nadia Toffa torna a Le Iene dopo il malore: “Mi sentivo strana, poi sono caduta di faccia”. Le ultime notizie sull'inviata e la sua intervista per il programma di Italia 1

17 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa torna a Le Iene dopo il malore

Nadia Toffa torna a Le Iene Show, anche se in un'insolita veste: da inviata a intervistata. L'inviata, ripresasi a due settimane dal malore che l'ha colpita a Trieste, ha rivissuto con i suoi colleghi quei terribili momenti per ricostruire cosa le è accaduto e condividerlo con i fan che tanto l'hanno sostenuta. La Iena ha raccontato di essersi recata a Trieste per un servizio: doveva incontrare un segretario di un sindacato (clicca qui per vedere il servizio in questione). La sera è andata a cena, ha brindato con l'autore perché era riuscita a incontrarlo e poi è andata a dormire in hotel. Il giorno dopo ha bevuto un caffè e chiamato Davide Parenti, ideatore e capo progetto delle Iene, per parlare di lavoro. «Lui poi mi ha detto che ero molto rallentata. Io sinceramente non ricordo benissimo, mi sentivo strana...», ha dichiarato Nadia Toffa nell'intervista rilasciata a Le Iene. Dopo essere scesa nella hall per cambiare treno e anticipare la sua partenza per Milano, ha cominciato a sentirsi un po' strana. «È raro che io mi senta stanca, non ho tanti momenti in cui dico: “Mi rilasso”, sono fatta così: io vado a mille, corro sempre». Ad un certo punto però è caduta, di faccia. «Ho ancora un livido ma sta migliorando».

NADIA TOFFA TORNA A LE IENE DOPO IL MALORE: L'INTERVISTA

Non ricorda il malore, ma l'ambulanza Nadia Toffa. Non ne aveva mai presa una, così come non aveva mai viaggiato in elicottero. Uno l'ha portata al San Raffaele di Milano. «Mi hanno messo le cuffie perché l'elicottero fa molto casino, avevo un microfonino e parlavo con il capitano, ero là a chiacchierare. Sorvolavamo le città, lo vedevo sulla destra», ha raccontato a Le Iene. Nell'ospedale meneghino ha trovato un sacco di gente, ma non si rendeva ancora conto del motivo. «Mi hanno ribaltato come un calzino. I miei genitori si sono preoccupati da morire, tutti voi...», ha proseguito Nadia Toffa, che ha sfruttato l'esperienza in ospedale per ritornare all'essenza delle cose, quindi rivalutare la fisicità e le cose basilari. Nell'intervista ha parlato anche dei messaggi ricevuti dai politici con i quali ha un rapporto “conflittuale”: «Un'altra cosa che mi ha stupita... È nel nostro mestiere da Iene battersi per tutelare diritti, parlare di salute, problematiche, difendere la gente, quindi andiamo senza paura di nessuno e affrontiamo chiunque».

