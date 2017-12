NON È L'ARENA/ Diretta streaming video: si torna a parlare del terremoto nel centro Italia (17 dicembre 2017)

Non è L'Arena, anticipazioni e ospiti: Maurizio Gasparri, Elisabetta Gualmini e la giornalista Luisella Costamagna pronti ad affrontare la questione del contributo Cas

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 22.32 Anna Montesano

Massimo Giletti

A Non è l'Arena da Massimo Giletti si torna a parlare anche dell'emergenza legata ai terremoti che hanno devastanto in passato il centro del nostro paese. E' così che ospiti di Massimo Giletti ci saranno Maurizio Gasparri di Forza Italia, Elisabetta Gualmini del Partito Democratico e il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci. Inoltre a commentare ci sarà anche la giornalista Luisella Costamagna che potrà esprimere il suo parere. Sulla pagina di Facebook di Non è l'Arena leggiamo: "Casette a chi non ne ha diretto? A Non è l'Arena si torna a parlare dell'emergenza legeta al terremoto e delle polemiche sull'assegnazione degli aiuti ai cittadini", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente quanto accaduto al centro del nostro paese ha creato non pochi problemi e sconvolto non solo chi abita in quella precisa porzione di terreno. (agg. di Matteo Fantozzi)

TRA GLI OSPITI ANCHE ALESSANDRA MUSSOLINI

Anche Alessandra Mussolini sarà ospite di Non è l'Arena: stando a quanto riportato da Libero, spiegherà ai microfoni di Massimo Giletti la sua indignazione contro le telecamere di Raitre, che - a suo dire - avrebbero violato la cappella di suo nonno a Predappio. Alessandra Mussolini sostiene che è stato violato un luogo privato e ha denunciato l'accaduto. In studio ci saranno anche il giornalista David Parenzo e il sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti. Quest'ultimo intende trasformare l'ex Casa del Fascio, oggi abbandonata, in un centro studi sui totalitarismi e le dittature del Novecento. Per quanto riguarda la pagina relativa alla prostituzione minorile, in studio ci saranno anche il giornalista Pierluigi Diaco e la criminologa Roberta Bruzzone. Il programma Non è l'Arena, proseguendo la sua indagine sulle vicende che hanno sconvolto Avellino, ha raccolto nuove testimonianze toccanti. (agg. di Silvana Palazzo)

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DA MASSIMO GILETTI

Emanuele Filiberto di Savoia sarà ospite di Non è l'Arena oggi, domenica 17 dicembre. Nello studio di Massimo Giletti parlerà del delicato tema relativo all'arrivo in Italia della salma del re Vittorio Emanuele III. Stando a quanto riportato da Blogo, il programma di La7 dedicherà un'ampia pagina proprio al ritorno in patria delle spoglie del bisnonno di Emanuele Filiberto di Savoia. Proprio oggi sono atterrate presso l'aeroporto Cuneo-Levaldigi, poi sono state trasportate al santuario di Vicoforte, vicino a Mondovì. Il trasferimento da Alessandria d'Egitto della salma del re Vittorio Emanuele III ha subito un'accelerazione grazie ai colloqui diplomatici tra gli esponenti di Casa Savoia e le autorità italiane. All'interno della famiglia però non c'è accordo sulla scelta di Vicolungo: il principe, ad esempio, ha espresso la sua contrarietà, ritenendo che il Pantheon fosse il luogo più adatto per ospite la salma del bisnonno. (agg. di Silvana Palazzo)

NON È L'ARENA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI

Oggi, domenica 17 dicembre, torna Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti su La7 alle 20:30. L'argomento su cui il programma punterà è quello del del Centro Italia che, passati quindici mesi, l'emergenza sembra non finire mai, tra la corsa ai contributi Cas e la lotta ai furbetti. A Non è l’Arena domani sera ascolteremo anche le testimonianze degli abitanti del comune di Visso, uno dei più colpiti dal sisma. La corsa al contributo Cas (Contributo di Autonome Sistemazione) ha visto in lizza troppi furbetti che avevano la seconda casa nelle zone terremotate ma l’abitazione principale perfettamente intatta a Roma. Saranno ospiti in studio l’on. Maurizio Gasparri, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini, la giornalista Luisella Costamagna e il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci.

GLI ARGOMENTI E GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Questi gli altri argomenti trattati. Il consigliere di Stato Francesco Bellomo è stato denunciato da una sua borsista per la sua gestione della scuola "Diritto e Scienza" che forma studenti in Giurisprudenza per tentare il concorso in magistratura. Rosa Calvi, una delle giovani allieve del corso, sarà ospite di Giletti per un’intervista-verità. Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile racconteranno invece le loro esperienze passate e i progetti per il futuro. Non è l’Arena torna a parlare di prostituzione minorile: proseguendo la sua indagine sulle vicende che hanno sconvolto Avellino l’inviata del programma ha raccolto nuove testimonianze toccanti. Puntata quindi ricca di argomenti scottanti.

