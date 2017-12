Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Bilancia ritrova il suo equilibrio (Che tempo che fa)

Paolo Fox ospite nello studio di Fabio Fazio: l'astrologo porta propositi e speranze per l'oroscopo del 2018. Scopriamo come sarà il prossimo anno per tutti i segni (Che tempo che fa)

17 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 0.20 Morgan K. Barraco

Paolo Fox a Che tempo che fa - La Presse

ACQUARIO E BILANCIA

Destino comune per Leone e Acquario: anche loro sono reduci da un brutto periodo, ma nel 2018 avranno modo di riscattarsi. Vincenzo Salemme è un po' duro d'orecchi. "Ma non è che sei ascendente Capricorno? Sai, a volte hanno problemi con l'orecchio destro...". C'è concorrenza, al Tavolo di Che tempo: Roberto Giacobbo è uno che sa davvero tutto. L'amore per un Leone ascendente Capricorno: "Dovesse accadere qualcosa, non se ne accorgerebbe nessuno". Come sarà l'anno per Antonio Albanese? "Bilancia annaspa, cerca di ritrovare il suo equilibrio". Giovanni Ciacci gli ruba momentaneamente il mestiere: "Tra due o tre anni andranno di moda i baffi". Parola dell'autore di "Barba e baffi". Albanese accenna al sale dell'Himalaya, e Fazio ne approfitta per prendere in giro Salemme: "Quello di Vincenzo sarà un anno sciapo". Nino Frassica, nel suo monologo finale, lo scimmiotta un po': "Il sole entra in Sagittario, dà un'occhiata e poi esce" [agg. di Rossella Pastore]

LEONE E SAGITTARIO

"Iniziamo da te, Paolo", dice Fazio al Tavolo di Che tempo che fa. Il primo segno di cui si parla è quello del Leone, con particolare riferimento al futuro di Vincenzo Salemme: "Ha sofferto tanto, qualcuno ti ha fatto soffrire. Per voi leoncini è stato un anno un po' particolare, uscite da sei mesi davvero 'pesanti'. Per qualcuno (tipo quello al mio fianco) servirebbe un esorcismo!". Tanti Sagittario, tra i convenuti. "Tu, Antonella [Clerici], dovresti proprio liberare l'anima. Ti dico che quest'anno non riuscirete a stare fermi, sarete perennemente impegnati". Tanti cambiamenti, per i due segni di fuoco. Poi si scherza: "I bambini che seguono la mia classifica cambiano il segno a seconda di chi arriva primo". Frassica è uno di questi, anche se l'età non è proprio congrua: "Io l'ho cambiato un sacco di volte". Si ritorna su Salemme e il segno del Leone: "Io ho letto i tuoi oroscopi. Volevo chiederti: non andrà meglio nemmeno nel secondo semestre 2018?". Spiritoso, Fazio, ma Fox non si lascia cogliere impreparato: "Ehm, insomma". [agg. di Rossella Pastore]

FOX A CHE TEMPO CHE FA

Icona dell'Oroscopo e delle previsioni zodiacali, Paolo Fox è il volto noto degli astri per quanto riguarda le reti Rai. Imperdibile infatti il suo appuntamento domenicale a Mezzogiorno in famiglia e infrasettimanale a I Fatti Vostri, grazie ai quali da diversi anni dispensa consigli e previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. Grazie alla capacità di analizzare eventi futuri e passati e di indicare al meglio in quale momento agire nel lavoro o nella vita privata, l'Oroscopo 2018 di Paolo Fox è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di astrologia. Le previsioni del celebre astrologo verranno annunciate nel corso della puntata di Che tempo che fa di oggi, domenica 17 dicembre 2017, su Rai 1. Uno dei tanti appuntamenti con il timoniere degli astri, a cui si aggiungono la rubrica giornaliera e radiofonica su Lattemiele.

PROPOSITI E SPERANZE PER IL 2018

La fine dell'anno si avvicina e per tutti gli appassionati di astrologia vuol dire nuove previsioni, propositi e speranze per il 2018. Immancabile quindi l'appuntamento con l'Oroscopo 2018 di Paolo Fox, che ha già regalato a tutti i fan un'analisi delle previsioni per tutti i segni dello Zodiaco, grazie al suo ultimo libro pubblicato con Cairo Editore. E non solo, perché sono in arrivo importanti cambiamenti planetari che influiranno eventi e decisioni, come l'entrata di Giove nello Scorpione e in opposizione al Gemelli, pianeta simbolo della fortuna e del buon auspicio. Per esempio secondo l'astrologo l'Ariete dovrà prepararsi ad un nuovo anno ricco di sfide con se stesso, mentre il Toro dovrà seguire l'istinto. I segni più fortunati? Secondo Paolo Fox saranno il Cancro, grazie all'influenza di Giove che metterà alla prova i nati del segno nel mondo del lavoro, la Vergine grazie ad un'evoluzione molto importante e per lo Scorpione, che potrà contare anche sulla protezione di Saturno.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato a Roma nel '61, Paolo Fox incontra il mondo dell'astrologia fin dagli anni dell'adolescenza, riuscendo a trasformare l'iniziale passione in una solida e fortunata carriera. Dopo essere diventato giornalista pubblicista, inizia a collaborare con il Centro Italiano di Astrologia e ad organizzare diverse conferenze, occupandosi al tempo stesso delle rubriche dei giornali Astrolei e Astrella in termini di oroscopo. Negli anni seguenti inizia a collaborare con altri settimanali e mensili come Tvstelle e Vip, per poi dirigersi verso Lattemiele, grazie a cui ogni giorno trasmette le sue previsioni fin dal 1997. L'accordo con l'emittente radiofonica permette inoltre a Paolo Fox di ampliare gli orizzonti grazie ad altri impegni, come su Radio Uno e Radio Deejay, trampolino di lancio che gli permetterà di spaziare nel mondo della televisione con In bocca al lupo. Un programma che gli farà da apripista per il successo ottenuto con Mezzogiorno in famiglia.

