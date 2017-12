PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 17 dicembre 2017 : Scorpione e Sagittario in crescita

Oroscopo di oggi, domenica 17 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox. Scorpione e Sagittario in crescita, Toro in difficoltà, Acquario in crisi. Come sarà il fine settimana?

17 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 17 DICEMBRE 2017

E' ora il momento di andare a vedere da vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dal Sagittario e dall'Ariete. Il Sagittario vive un momento di liberazione. Tutti quelli che hanno vissuto grandi problemi ora possono riabilitarsi. A ottobre il segno era teso e le cose ora vanno un pochino meglio. Se si è iniziato un nuovo progetto ci si può togliere qualche sassolino dalla scarpa. Il segno è molto positivo ed ottimista. E' una giornata dove si può vivere un successo particolare. Si avvicina il Natale e per l'Ariete un dono potrebbe essere quello della liberazione. Tanti fastidi potrebbero scivolare via, vivendo in maniera più serena. Se una storia è nata da pochi giorni si potrebbe trovarla strana per i propri gusti. I single o separati vogliono vivere un amore part time senza troppe complicazioni. Nel 2018 ci sarà modo di tagliare molte relazioni inutili.

GRANDI EMOZIONI PER IL CANCRO, SEGNI IN CRESCITA

Passiamo ad analizzare i segni in crescita seguendo l'oroscopo del noto astrologo Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Lo Scorpione se si è occupato di una cosa per anni che ora non va più si può cambiare senza troppi rimpianti. Giornata che aiuta, tra i nati del segno del Cancro, chi ha un'attività in proprio e molti saranno ispirati ad un ruolo di comando. Ci saranno delle opportunità. Il Capricorno è in un momento di grande lucidità e vuole trovare la forza di realizzare i suoi sogni. Il 2018 sarà molto importante, ma servirà agire con grande attenzione, senza rischiare di ritrovarsi a dover recuperare ad errori fatti in questo momento. In netta ripresa il Cancro che potrebbe vivere grandi emozioni. Tutto però è meritato grazie all'impegno e niente arriverà a caso. Giove porterà delle novità importanti, ma Saturno potrebbe portare a dei sacrifici. Nonostante questo serve assolutamente grande forza per riuscire ad arrivare.

SCORPIONE POSITIVO, TOP E FLOP

Partiamo dai top e i flop della giornata di oggi, domenica 17 dicembre 2017, per analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Come ogni giorni il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. L'Acquario non ha il coraggio di tagliare delle situazioni che non creano vantaggi, ma solo frustrazioni e ansia. C'è un po' di tensione che è ancora più forte con Urano dominatore del segno. Bisogna entro pochi mesi cosa fare, con chi stare dove andare. Toro ancora in difficoltà visto che non si è ripreso da un novembre che è stato molto difficile e anche teso. Le fatiche non sono state ancora smaltite e sarà importante cercare di vivere alcune situazioni con maggiore attenzione e tranquillità. Lo Scorpione è pronto a tentare un approccio importante che potrebbe risvegliare una forte emozione. Sono giornate molto importanti dal punto di vista delle relazioni con le altre persone.

