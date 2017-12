Paolo Vallesi/ Il commento e la "pagella" delle edizioni passate del Festival di Sanremo (Domenica In)

Paolo Vallesi ospite nello studio delle sorelle Parodi: il cantante commenta le edizioni passate del Festival di Sanremo in attesa della kermesse nazionale. (17 dicembre 2017, Domenica In)

Paolo Vallesi a Domenica In

In attesa del Festival di Sanremo 2018, Paolo Vallesi commenterà le edizioni passate al fianco di tanti ospiti di primo piano, da Bruno Vespa a Claudio Cecchetto, grazie al salotto di Domenica In. Il cantautore sarà infatti presente nel programma di Rai 1 questo pomeriggio, 17 dicembre 2017, per discutere dell'evento musicale più atteso del momento. Risalgono invece allo scorso mercoledì le riprese di I miei silenzi, la nuova clip musicale del cantautore fiorentino per il singolo estratto da Un filo senza fine, il suo nuovo album. Sotto la guida di Gianluca Menta, Vallesi ha realizzato il filmato per motivi benefici: verrà trasmesso nella staffetta televisiva di Telethon oggi, attorno alle 11, su Rai 2. Una decisione che Vallesi ha unito al suo recente intervento contro le armi e la disumanità, in occasione della Festa della Mondianità che si è tenuta lo scorso 8 dicembre a San Miniato, in provincia di Pisa.

UN DICEMBRE ALL'INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

Sarà un dicembre all'insegna della solidarietà per Paolo Vallesi, che oltre a partecipare a Telethon, sarà presente come testimonial di una cena benefica. L'organizzazione è a cura della fondazione Cure2Children, che ha previsto lo scorso 13 dicembre una cena buffet offerta presso un ristorante di San paolo in Chianti ed in cui sono intervenuti altri artisti italiani, fra cui Nicola Pecci e Alessandro Paci. In questi giorni, Vallesi si è unito inoltre al progetto Crisalide di Happy Bar di Formia, un'associazione che vuole garantire alle persone colpite dalla sindrome di Down la possibilità di avere un ruolo attivo nell'attività lavorativa del bar, sotto la guida della guida spirituale della Comunità Emmanuel, don Vittorio. Vallesi è stato scelto tra l'altro per abbattere i confini imposti dalle relazioni sociali, che spesso delimitano lo spazio a molti giovani: la sua presenza nel cortometraggio Crisalide, diretto da Michele Lo Giudice, è dovuta proprio all'impegno dell'artista nelle iniziative solidali.

LA VITA E LA CARRIERA DI PAOLO VALLESI

Paolo Vallesi nasce nel maggio del '64 a Firenze ed inizia a studiare pianoforte fin dall'età di nove anni. Entra nel mondo musicale alcuni anni più tardi come arrangiatore, prendendo poi parte al Festival di Catrocaro dell'89 e pubblicando l'anno successivo Ritornare a vivere/sta diventando una donna, il suo primo singolo. Partecipa nel '91 al Festival di Sanremo e vince nella sezione Giovani grazie alla canzone Le persone inutili, a cui segue un disco che porta il suo nome e che raggiunge un grande successo, riuscendo a tottalizzare 200 mila copie vendute. Dopo aver ricevuto il Disco d'Oro e nominato rivelazione dell'anno in Vota la voce, manifestazione guidata da Claudio Baglioni, ritorna a Sanremo nel '92 per la sezione Big e conquista il terzo posto grazie al suo brano La forza della vita. Sarà un nuovo successo che porterà il cantautore ad ottenere il primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel nostro Paese, quindicesimo secondo la classifica annuale, e il Disco di Platino.

© Riproduzione Riservata.