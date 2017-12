SANDRA MILO / E la polemica della figlia Debora Ergas con la Raffaele (Domenica In)

Sandra Milo ospite nel salotto delle sorelle Parodi: il racconto sul suo documentario Salvatrice - Sandra Milo si racconta uscito appena un mese fa. (17 dicembre 2017, Domenica In)

Sandra Milo ospite a Domenica IN

Ad un mese dalla presentazione del suo Salvatrice - Sandra Milo si racconta, la celebre attrice conosciuta come 'Sandrocchia' è fra i nomi più quotati per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Rumors finora non confermati, ma che rimettono al centro la Milo dopo tanti anni di assenza parziale dalla televisione italiana. Questo pomeriggio, 17 dicembre 2017, Sandra Milo sarà invece ospite di Domenica In su Rai 1, sotto la conduzione delle sorelle Benedetta e Cristina Parodi. Fa ancora discutere la bagarre scoppiata ad inizio anno fra l'icona del cinema italiano e Virginia Raffaele, per via di un'imitazione della comica che non ha incontrato il favore della figlia della Milo. La polemica è nata infatti a causa di uno sketch con cui la Raffaele avrebbe superato il limite: Debora Ergas ha infatti tuonato su Twitter ricordando all'artista che la madre ha ormai 84 anni e che può contare su un titolo importante. "E' stata musa di Fellini", ha ricordato la figlia della Milo, spingendo quest'ultima ad intervenire per gettare acqua sul fuoco. "Alcune battute dispiacciono soprattutto ai figli", ha sottolineato l'attrice a Radio 105, alludendo al fatto che Debora non sia riuscita ad unire l'immagine del genitore ad una più voluttuosa.

SANDRA MILO, IL SUCCESSO ALLA FESTA DEL CINEMA DI BENEVENTO

Sandra Milo è stata al centro della Festa del Cinema di Benevento, che appena ieri ha organizzato un evento dedicato al Cinema italiano e promosso dal Social Film Festival ArTelesia. Ospite d'onore non solo l'attrice, considerata una vera e propria diva del Cinema italiano anni Sessanta, ma anche l'attore Pino Strabioli. Un'occasione in più per proiettare il documentario incentrato sui ricordi della Milo, Salvatrice - Sandra Milo si racconta, ed affondare ancora una volta nei ricordi di una fiorente carriera. Nella seconda parte della serata, l'artista ha inoltre preso parte ad un'intervista spettacolo tratta da Caro Federico, una piece tetrale che si rifà ad un libro scritto dalla Milo dal titolo omonimo, nel 1982, in cui racconta la sua lunga storia d'amore con il grande regista Fellini. Nello stesso evento, sottolinea Otto Pagine, l'attrice ha ricevuto un premio alla carriera.

LA CARRIERA E LA VITA

Nata a Tunisi nel marzo del '33, Sandra Milo nasce con il nome di Salvatrice Elena Greco e cresce in provincia di Pisa, sposando a soli 15 anni Cesare Rodigheiro, un Marchese con cui ha un figlio, ma che muore alla nascita. Dopo aver concluso le nozze in soli 21 giorni, vive il suo debutto ad appena 22 anni al fianco di Alberto Sordi, nel film Lo scapolo. Quattro anni più tardi entra nel cast di un film di Roberto Rossellini, Il generale Della Rovere, per volere di Moris Ergas, che in seguito diventerà suo marito. Dopo aver lavorato al fianco dei nomi più importanti del cinema italiano, da Vittorio Gassman a Eduardo De Filippo, e da Marcello Mastroianni a Totò, viene stroncata al Festival di Venezia del 1961 per la sua interpretazione nel film di Rossellini dal titolo Vanina Vanini. Ritorna sotto i riflettori alcuni anni più tardi grazie al suo incontro con Federico Fellini, con cui intreccierà una relazione segreta per 17 anni, e che le permette di entrare nel cast di Giulietta degli spiriti e 8 1/2, con cui l'attrice vincerà due Nastri d'Argento. Sono anni in cui la Milo unisce il grande schermo al lavoro in televisione, allontanandosi sempre di più dalla propria carriera per via della sua turbolenta vita sentimentale. Dopo il fallimento del matrimonio con Ergas, si unisce infatti a Ottavio De Lollis, da cui avrà il secondogenito Ciro e infine Azzurra.

© Riproduzione Riservata.