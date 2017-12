Siae contro X Factor 2017/ Sky non versa i diritti d'autore: "Il lavoro si paga". Ed è polemica sui social

La Siae, in una nota condivisa sul sito ufficiale, ha comunicato che Sky non ha pagato i diritti d'autore per l'undicesima edizione di X-Factor. Di seguito, tutte le info sul comunicato.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 18.04 Fabiola Iuliano

Siae contro X Factor

Sky non ha ancora replicato alle pesanti accuse della Siae. La Società Italiana degli Autori ed Editori ha infatti attaccato la piattaforma televisiva per non aver pagato i diritti di autore per X Factor 2017. «Sky Uno decide di non dare neanche un soldo agli autori dei brani per il pagamento dei diritti. Noi non siamo d'accordo: il lavoro si paga!», scrive Siae sulla sua pagina Facebook. Sui social la questione è molto dibattuta: «Sorprende il “disappunto” per il mancato versamento della Siae visto che, da almeno 5 anni, Arianna Tronco e Società per Autori denunciano questa gravissima miopia. Può essere utile segnalare che l’omissione è estesa a tutti i programmi Sky soggetti a tutela (e a quelli @La7tv)?», scrive Società per Autori sui propri canali social. Insomma, la polemica si allarga e dal calderone potrebbero uscire retroscena molto interessanti su una questione destinata a far discutere. (agg. di Silvana Palazzo)

SKY NON PAGA I DIRITTI D'AUTORE, SIAE INSORGE

L'undicesima edizione di X-Factor si è conclusa ormai da qualche giorno, ma, a quanto pare, ha lasciato dietro di sé una serie di strascichi di cui sentiremo ancora parlare a lungo. Nelle ultime ore, infatti, la lanciare gravi accuse contro il talent condotto da Alessandro Cattelan è stata la Siae, che ha condiviso una nota con la quale ha dichiarato che Sky, per l'ultima edizione della kermesse, non ha pagato i diritti d'autore: "All'esito di uno spettacolo straordinario, denso di talento, emozioni, entusiasmo e soprattutto musica, resta una sola stonatura. Grave. E anzi, quasi paradossale - si legge sul comunicato della società - Sono stati ringraziati tutti coloro che a X Factor hanno collaborato. Assieme a loro sono stati ringraziati anche gli autori. Sì perché senza gli autori di tutte quelle ore di musica utilizzate e trasmesse da X Factor, lo spettacolo non avrebbe potuto esistere. Peccato però che Sky, con una decisione che non ha precedenti ha deciso di non pagare il diritto d'autore".

"AGIREMO IN TUTTE LE SEDI"

La Siae, società che si occupa dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia, ha tuonato contro X - Factor, colpevole di non aver pagato i diritti d'autore per lo spettacolo che si è concluso giovedì scorso con la vittoria di Lorenzo Licitra. Nella nota pubblicata sul sito ufficiale della "Società Italiana degli autori ed Editori si legge infatti che Sky "ha cioè deciso che proprio quegli autori che hanno consentito l'esistenza stessa di X Factor, il talento, le emozioni, l'entusiasmo e soprattutto la musica che ne sono stati protagonisti, non saranno pagati per il lavoro svolto". Conclude il comunicato stampa, una frecciatina nei confronti della piattaforma che ospita lo show in onda su Sky Uno: "I protagonisti di X Factor non hanno stonato, sono stati bravissimi. SKY, invece, proprio no". La Siae, attraverso un commento pubblicato sul profilo social ufficiale, ha inoltre dichiarato di voler agire "in tutte le sedi per far rispettare il diritto degli autori", confermando che "Ad oggi da Sky solo silenzi". A questo link è possibile visualizzare il post.

© Riproduzione Riservata.