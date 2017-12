THE FAMILY HOLIDAY/ Su Italia 1 il film con Andrea Bates (oggi, 17 dicembre 2017)

The family holiday, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Dave Coulier e Andrea Bates, alla regia Craige Clyde. La trama del film nel dettaglio.

17 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST DAVE COULIER

Il film The family holiday va in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 16.30. Una pellicola comica incentrata sul ricco e avido Donald Holiday, così talmente concentrato su se stesso da non curarsi di nessun altro. Non ha una famiglia ed è perennemente solo. Un'improvvisa eredità proveniente da uno zio alla lontana gli darà la possibilità di cambiare completamente la sua vita. Ad interpretare il personaggio protagonista del film è Dave Coulier, mentre la direzione del film è stata affidata a Craige Clyde. Nel complesso la pellicola non ha riscosso un successo clamoroso ma è tuttavia una commedia leggera, adatta a tutta la famiglia. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE FAMILY HOLIDAY, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Donald Holyday è un ricco imprenditore americano, egoista, egocentrico ed asociale. Non ama passare del tempo con altre persone mentre adora dedicare attenzioni solo a stesso. È single e non ha nessuna intenzione di fidanzarsi, né tanto meno di trovare una moglie e mettere su famiglia. Un giorno, la fortuna bussa nuovamente alla sua porta. Un suo parente defunto, privo di qualsiasi altro erede, ha infatti lasciato a Donald una fortuna milionaria. L'uomo non sta nella pelle dalla gioia ma poco dopo scopre che per rendere l'operazione testamentaria ufficiale e definitiva dovrà dimostrare al notaio la sua indole di padre modello. Donald va nel panico ma è più che mai ostinato ad intascare l'eredità, e per farlo, è anche disposto a bluffare. Per diventare un padre affettuoso servono necessariamente dei figli ed il posto giusto dove trovarli è un orfanotrofio. Donald adotta quindi due ragazzini, Tim e Amanda, che si rivelano tutt'altro che angelici. I due faranno di tutto per complicare la vita di Donald che però cercherà di resistere fino alla fine, pur di conquistare l'eredità. Nel frattempo assolda Elizabeth, che farà da tata alle due pesti e dovrà inoltre fingersi sua moglie. Col passare del tempo, l'esperienza aiuta Donald a comprendere quanto sia importante una famiglia. Nel finale adotta davvero Tim e Amanda e si innamora di Elizabeth, che diventerà davvero sua moglie.

© Riproduzione Riservata.