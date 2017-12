UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Paolo Crivellin confonde le acque: scelta ancora lontana? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipaioni trono classico e news: Paolo Crivellin confonde le acque e allontana la scelta, Sara Affi Fella e Nilufar Addati nel mirino della critica.

17 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Il trono classico di Uomini e Donne non è ancora andato in vacanza. A sorpresa, infatti, il programma di Maria De Filippi andrà in onda fino a venerdì 23 dicembre. I fans si aspettavano di vedere la scelta di Paolo Crivellin prima della pausa natalizia, ma a quanto pare non sarà affatto così. Il tronista, infatti, nonostante sia sul trono dalla prima puntata della nuova stagione, appare ancora confuso. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, infatti, Paolo ha baciato tutte le sue corteggiatrici tranne Angela Caloisi, la ragazza che ha dalla sua il sostegno del pubblico ma che per il momento non è ancora riuscita a portare a casa il cuore del tronista. Paolo, dunque, dovrebbe scegliere solo nel 2018. La fatidica scelta del tronista biondo, dunque, andrà in scena solo nella prima registrazione del nuovo anno? I fans attendono e sperano che, dopo tanta attesa, per Paolo Crivellin ci sia il lieto fine. Ad oggi, la corteggiatrice preferita del pubblico è proprio Angela Caloisi: sarà lei la scelta di Paolo?

SARA AFFI FELLA E NILUFAR ADDATI, IL TRONO NON DECOLLA

L’entusiasmo iniziale del pubblico di Uomini e Donne per l’arrivo delle nuove troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati ha lasciato subito spazio alla delusione per ciò che sta avvenendo nel programma di Maria De Filippi. Se Sara, infatti, è già stata la protagonista di accese discussioni con Lorenzo Riccardi, Nilufar Addati sembra avere ancora le idee confuse su ciò che desidera. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, infatti, i corteggiatori di Nilufar hanno puntato il dito contro la tronista a cui non va mai bene nulla. Il percorso di Sara e Nilufar sul trono di Uomini e Donne si sta rivelando più duro del previsto. Ad oggi, nessuna delle troniste è riuscita ad instaurare un rapporto più profondo con i corteggiatori. Cosa accadrà nelle prossime registrazioni? Il pubblico spera di vedere delle puntate più emozionanti e ricche di sentimenti veri.

