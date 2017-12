ZORRO, IL CAVALIERE DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Malisa Longo (oggi, 17 dicembre 2017)

Zorro, Il cavaliere della vendetta, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Malisa Longo e Enrique Ávila, alla regia José Luis Merin. Il dettaglio.

17 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

JOSE' LUIS MERIN ALLA REGIA

Zorro, Il cavaliere della vendetta va in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 17.05. Una pellicola di genere western che è stata diretta nel 1971 da José Luis Merin, regista spagnolo che spesso ha curato anche le sceneggiature delle opere che ha diretto (come è accaduto anche per Zorro, il cavaliere della vendetta). Tra i suoi film di maggior successo citiamo I corsari dell'isola degli squali, e Zorro, la maschera della vendetta. Il cast del film è principalmente composta da attori spagnoli poco noti al pubblico internazionale, eccezion fatta per Malisa Longo (attrice e scrittrice italiana) e Enrique Ávila (attore spagnolo). Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ZORRO, IL CAVALIERE DELLA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Il film si apre con Jeremy Zack intento a derubare un uomo e sua figlia di una preziosa mappa. Quest'ultima contiene il percorso esatto per raggiungere il luogo segreto in cui è sepolto un diamante gigantesco. L'eroe mascherato, Zorro, vuole impedire a tutti i costi che Zack porti a termine il clamoroso colpo e così cerca di impedire a Jeremy ed al resto della sua banda di raggiungere il luogo indicato dalla mappa. Nel frattempo anche Alfaro, l'uomo derubato da Zack, si è rimesso in cammino in cerca del diamante. Miss Cooper è invece un agente segreto assoldato dallo stesso Zack allo scopo di svelare la vera identità di Zorro. Quest'ultimo riesce ad impedire che Zack metta le mani sul diamante, scongiurando una rivolta violenta delle tribù indiane locali. Poco dopo riuscirà a convincere anche Alfaro a desistere. Nel frattempo Miss Cooper, che ha quasi scoperto chi si cela dietro la maschera di Zorro, viene furbescamente convinta di essere caduta in un terribile errore. L'identità dell'eroe mascherato è ancora salva.

