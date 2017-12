AMICI 17/ Anticipazioni: Grace, Mose ed Emanuele rimangono nella scuola (oggi, 18 dicembre)

Oggi, lunedì 18 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 17. Ultimi appuntamenti prime delle feste di Natale.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 17.04 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Grace, Mose ed Emanuele finiti a rischio eliminazione, hanno superato la loro prova. Tanta la tensione che ha pervaso il cuore dei tre allievi della scuola di Amici 17, specie la ragazza che, dopo l’appuntamento speciale del sabato si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Proprio lei, non ha convinto appieno Rudy Zerbi, da sempre il professore più difficile da convincere. Come avrete avuto modo di visionare, anche lo scorso weekend il docente di canto ha avuto uno scontro con Luca Vismara, stanco delle sue frecciatine anche su Twitter. Nel frattempo nella scuola più talentuosa della televisione è proseguita (e prosegue) la gara tra gli inediti di Carmen con il brano “La complicità” e il pezzo tormentone di Biondo che si “Dejavu”. Chi avrà la meglio tra i due? Entrambi sono molto amati dal pubblico ed infatti la ragazza è riuscita a scippare il primo posto in classifica di Einar, occupandolo lei. Le dinamiche con le puntate speciali intanto, torneranno da gennaio e successivamente, si incominceranno a tracciare i contorni del serale. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GRACE, EMANUELE E MOSE A RISCHIO

Oggi, lunedì 18 dicembre, inizia l’ultima settimana di scuola di Amici 17 prima delle vacanze natalizie, il sesto speciale di sabato andrà infatti in onda il prossimo 13 gennaio 2018. Nella puntata odierna del daytime andrà in onda la continuazione dello speciale di sabato in cui scopriremo il destino di Grace, Mose ed Emanuele. Non mancherà il momento in cui i ragazzi dovranno fare impunto della situazione sulla classifica di gradimento, che ha visto numerosi cambiamenti. Al primo posto infatti è arrivata Carmen Ferreri, che con il 12.4% delle preferenze è riuscita a sorpassare Einar Ortiz (11.4%), sceso al secondo posto. Grande salto in avanti anche per il cantante lombardo Luca Vismara, che da ultimo è riuscito a conquistare il dodicesimo posto con oltre il 200% dei voti in più rispetto alla scorsa settimana. Ad “aiutare” Luca nella sua scalata ci sono senza dubbio i continui “scontri” con Rudy Zerbi, che senza mezze parole ha fatto capire di non apprezzare il cantante. “Comunque se Luca è dodicesimo la gente l'ha votato solo per la sua scenata veramente imbarazzante fatta a Rudy Zerbi”, ha commentato una fan su Twitter.

LUCA VS RUDY ZERBI

Nella puntata di sabato di Amici 17, infatti, professore e alunno hanno avuto un nuovo confronto. Luca ha deciso di usare la seconda giustificazione a sua disposizione, nell’intento di sfruttare la pausa natalizia del programma per migliorarsi: “Mi giustifico perché io, come vi avevo detto, ho intrapreso un percorso che prevede un mio cambiamento all’interno della scuola, seguendo i vostri consigli. Lo sto preparando con i vocal coach e questo cambiamento in una settimana è difficile mostrarvelo per me. Mi sta portando a confrontarmi in modo anche violento con me stesso, per cercare di tirare fuori delle cose che in me ci sono”, ha detto il cantante. La sua decisione però non ha convinto Zerbi che lo ha accusato di penalizzare la squadra del Fuoco: “Continuando a giustificarti tu fai una cosa non corretta nei confronti dei tuoi compagni perché metti a repentaglio uno di loro che uscirà al posto tuo”. Inoltre il professore ha criticato il sistema delle giustifiche: “Amici è un talent show. Un talent show è un posto dove uno viene a mettere in mostra il proprio talento. Basta, non si giustifica”.

© Riproduzione Riservata.