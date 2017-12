Beautiful / Liam sempre più vicino a Sally? (Anticipazioni 18 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 dicembre: si riparte con una nuova avvincente settimana e la complicata situazione in cui verrà a trovarsi Sally Spectra.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 11.28 Annalisa Dorigo

Beautiful

Dopo una settimana di panchina, Beautiful torna in onda in attesa della pausa natalizia che potrebbe segnare un altro stop per la soap americana. Gli intrigi dei Forrester ma, soprattutto, di Bill Spencer continuano e questo significa che presto ci troveremo a dover far fronte alle conseguenze delle azioni del magnate dell'editoria. In particolare, sembra che proprio Sally Spectra e il suo stesso figlio, Liam, possano rischiare la vita in un evento che potrebbe avvicinarli e non poco. I fan della soap dovranno prepararsi per un altro "tradimento" visto che Liam e Sally finiranno col baciarsi a discapito di Steffy e del rapporto che lei e il suo ex hanno ricostruito con tanta fatica nelle scorse settimane. Riusciremo ad andare incontro a questo nuovo scossone prima della fine di questo 2017 o dovremo attendere le puntate del 2018? Lo scopriremo solo con i prossimi cambiamenti di palinsesto. (Hedda Hopper)

Thomas e Sally insieme?

Si apre oggi una nuova avvincente settimana di programmazione di Beautiful. La scorsa è stata particolarmente complicata a causa della decisione di Mediaset di sostituire la soap americana con le repliche di Sacrificio d'amore. La speranza è che oggi tutto torni alla normalità e che simili sgraditissime sorprese non tornino più a fare capolino nell'orario dedicato da decenni alle vicende delle famiglie Forrester. La puntata di oggi ripartirà dalle buone e cattive notizie per Sally che potrà essere libera a causa del ritiro della denuncia da parte dei Forrester. Allo stesso tempo, però, tutti i suoi beni verranno confiscati, motivo che la spingerà a programmare la partenza da Los Angeles nella speranza di tentare la fortuna in un'altra città. Il più dispiaciuto per questa decisione sarà Thomas, che ha avuto la conferma dei sentimenti (ricambiati) della Spectra. Per questo motivo cercherà di convincerla a cambiare idea, provando a seguire quella stessa che via che ha sempre rappresentato il suo più grande sogno...

Beautiful: Liam scopre gli intrighi di Bill

Mentre il futuro di Sally Spectra andrà sempre più delineandosi, nella puntata di Beautiful di quest'oggi si tornerà a parlare dei sospetti di Liam nei confronti di Bill. Il marito di Steffy apprenderà come sia stato il padre a scrivere la recensione che ha stroncato la Spectra Fashions, obbligando poi Sally a correre ai ripari con le ben note conseguenze del caso. Per questo, il giovane Spencer sarà furioso con il magnate, colpevole di essersi spinto troppo oltre per realizzare il suo sogno della grande torre, simbolo del potere e della ricchezza della famiglia. Questo segreto non potrà restare tale a lungo: colui che ha sempre rappresentato il personaggio più generoso e giusto della soap americana, deciderà di informare quanto prima Steffy della verità e successivamente anche di confrontarsi con Thomas sulla questione. Solo in questo modo i Forrester potranno capire i motivi che hanno spinto le Spectra a rubare i modelli e comprendere la causa di tutti i loro mali.

