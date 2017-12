BUTCH CASSIDY/ Oggi in tv su Rai Movie: info streaming del film con Paul Newman (18 dicembre 2017)

Butch Cassidy, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, alla regia George Roy Hill. Il dettaglio della trama.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 19.57 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai Movie

Su Rai Movie va in onda il primo film insieme di Paul Newman e Robert Redford: “Butch Cassidy”, del 1969. I due sono tornati sul set insieme nel 1973 con “La stangata”. Nel 2015 in occasione dell’uscita del film “A spasso nel bosco”, basato sul libro di Bill Bryson, Redford ha detto al Salt Lake Tribune che voleva che Newman si unisse a lui in quel film, che parla di una lunga escursione sul Sentiero degli Appalachi. “Sarebbe stato un terreno diverso, ma avremmo avuto comunque lo stesso rapporto che avevamo in Butch Cassidy e ne Le stangata”, ha detto l’attore. Redford ha cercato per anni di far decollare il progetto, ma le condizioni di salute di Paul Newman hanno escluso la realizzazione del film: “Paul disse: 'Senti, Bob, alla mia età, non penso di poterlo fare.' Quindi ha dovuto lasciar perdere ", ha rivelato Redford. Newman, che ha vinto un Oscar come migliore attore nel film del 1986 “Il colore dei soldi” è morto nel 2008 all'età di 83 anni. Tra le frasi più celebri di “Butch Cassidy”, clicca qui per vedere l'estratto del film, lo scambio di battute tra i due protagonisti: “"E tu questo lo chiami coprire?" e ”E tu lo chiami correre?". Il film andrà in onda su Rai Movie a partire delle 21.15 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ

Avventura, biografico e western, sono i generi che caratterizzano la pellicola diretta da George Roy Hill nel 1969 con la produzione firmata da John Foreman negli Stati Uniti d'America. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati estesi da William Goldman mentre la casa di produzione che ha finanziato il progetto è la Campanile Productions Inc. Il montaggio del film è stato realizzato da John C. Howard e Richard C. Meyer con gli effetti speciali di L. B. Abbout e con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Burt Bacarac, la scenografia invece, è stata ideata e realizzata da jack martin Smith. Butch Cassidy è diventato, nel corso degli anni, un vero e proprio film cult. Proprio per questo motivo è stato spesso citato in opere cinematografiche italiane ed internazionali. Nel film Santa Maradona, ad esempio, alcune scene del film vengono trasmesse su un televisore ed anche i Simpson ne hanno omaggiato alcune scene. A vestire i panni di Percy Garris è Strother Martin, attore americano nato a Kokomo nel 1919 che ha preso parte a più di sessanta pellicole cinematografiche e circa cento serie televisive o film per la tv. Tra questi citiamo La texana e i fratelli Penitenza, L'uomo dinamite, Shenandoah - La valle dell'onore, Carta che vince, carta che perde e Le ali della notte.

NEL CAST PAUL NEWMAN

Butch Cassidy, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 18 dicmbre 2017 alle ore 21.10. Conservata presso il Registro Cinematografico Nazionale degli Stati Uniti, Butch Cassidy, è considerata una delle pellicole più belle della storia del cinema statunitense. La pellicola, che narra la storia di uno dei più famosi criminali americani dell'800, è stata diretta da George Roy Hill, regista statunitense vincitore del premio Oscar per la miglior regia nel 1974 con il celebre film La stangata. Nel cast di Butch Cassidy troviamo attori straordinari che hanno segnato la storia del cinema internazionale come Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey e George Furth. Il film si è aggiudicato una quantità innumerevole di riconoscimenti cinematografici, primi fra tutti ben tre Premi BAFTA su dieci nomination. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BUTCH CASSIDY, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Siamo sul finire dell'800, in Wyoming. La quiete del vecchio West è perennemente scossa dalle scorribande messe a segno dalla coppia di criminali più spietata degli Stati Uniti, formata da Cassidy e Sundance Kid. I due, che assieme hanno dato vita alla gang nota col soprannome di Muccio Selvaggio, prendono d'assalto convogli ferroviari carichi di passeggeri terrorizzati dalla furia dei due furfanti. Oltre ad essere un abile ladro, Sundance Kid è inoltre considerato uno dei pistoleri più rapidi ed efficienti dell'intero West. I due decidono di espatriare in Bolivia, con l'intezione di seminare le forze dell'ordine che li inseguono e di trovare nuovi luoghi in cui mettere a segno i loro colpi. Il piano però non va a buon fine e, dopo aver messo a segno un piccolo furto, vengono immediatamente riconosciuti e pedinati dalla polizia del posto. La fine della loro fuga terminerà in una vecchia casa abbandonata di campagna, dove verranno accerchiati dalle forze dell'ordine. Riluttanti alla resa, decideranno di uscire allo scoperto dando vita ad una disperata sparatoria all'ultimo sangue.

