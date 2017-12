CHE FUORI TEMPO CHE FA/ Ospiti, anticipazioni 18 dicembre 2017: grande attesa per Filippa Lagerback

Che fuori tempo che fa, gli ospiti del salotto di Fabio Fazio e le anticipazioni sulla puntata di oggi, lunedì 18 dicembre 2017, su Rai Uno a partire dalle ore 23.00 in seconda serata.

Che fuori tempo che fa, conduce Fabio Fazio

Attorno a Che fuori tempo che fa sta sorgendo da qualche puntata la curiosità per il ruolo di Filippa Lagerback. La splendida svedese è la valletta di questo appuntamento del lunedì e in molti vorrebbero sapere di più sulla sua storia con Daniele Bossari che ha commosso tutti quando il ragazzo le ha chiesto di sposarlo durante il Grande Fratello Vip 2017. Stasera i due saranno riuniti su Rai Uno e potranno dare le loro dirette impressioni, sottolineando anche quello che magari non ci aspetteremo di fronte alla possibilità di avere maggiori delucidazioni. Di certo Daniele Bossari è tornato a farsi adorare dal pubblico dopo alcuni anni di flessione nella sua carriera e che ha svelato anche lui essere assai complicati. Manca poco alla fine della serie televisiva Scomparse che poi lascerà il passo proprio a Che fuori tempo che fa nella seconda serata di Rai Uno. (agg. di Matteo Fantozzi)

GIOVANNI RANA E IL GOBBO D'ORO

Tra gli ospiti di Che fuori tempo che fa ci sarà anche Giovanni Rana noto produttore di prodotti pastiari italiani. Di recente questi ha ricevuto a Nizza il Gobbo d'oro che viene assegnato di anno in anno a chi va alla ricerca della materia prima come valore aggiunto da servire ai commensali a tavola. Si è parlato a lungo anche del Cardo tipico del luogo del quale Giovanni Rana stesso ha sottolineato: "Ammetto che non lo conoscevo, lo assaggerò e proverò a farne uno dei 180 ripieni dei miei tortellini. Ha delle proteine nobili ed è dietetico. Quello che chiedono i nostri clienti è anche questo". Giovanni Rana potrebbe tornare a parlare sia del premio che del cardo che in Italia è molto utilizzato in Liguria anche per la vicinanza proprio con Nizza dove sono note le sue coltivazioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL MAGO SILVAN DOPO IL PREMIO DAVID DEVANT AWARD

Stasera a Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio ci sarà anche il Mago Silvan. Da un po' di tempo questo splendido artista dell'illusione non si vede, colui il quale ha lanciato tra anni ottanta e novanta il mondo della magia sul piccolo schermo. Nato come Aldo Savoldello, il Mago Silvan vive un momento professionale davvero molto importante. Dopo David Copperfield e Lance Burton nel 2017 è toccato a lui il titolo di miglior mago del mondo con l'assegnazione al Magic Circle di Londra del David Devant Award. La giuria ha sottolineato che ha contribuito alla valorizzazione e all'avanzamento dell'arte magica nel mondo. Sicuramente è stata una grande emozione per lui visto che è stato il primo italiano della storia a vincere questo premio. Staremo a vedere se stasera su Rai Uno a Che fuori che tempo che fa parlerà anche di questa ennesima pietra miliare di una carriera piena zeppa di successi. (agg. di Matteo Fantozzi)

GABRIELE SALVATORES PRESENTA IL SEQUEL DE IL RAGAZZO INVISIBILE

Gabriele Salvatores, regista nato a Napoli il 30 luglio 1950, sarà ospite di Che fuori che tempo che fa. Ricordiamo in breve le tappe più importanti della carriera. Il suo film Mediterraneo ricevette l'Oscar al miglior film in lingua straniera nel 1992. È uno dei fondatori, insieme a Maurizio Totti e Diego Abatantuono, della casa di produzione cinematografica Colorado Film e dei vari progetti associati dell'azienda, come ad esempio la casa editrice Colorado Noir, quest'ultima fondata nel 2004 insieme sia a Totti che Sandrone Dazieri. Il regista nel 2014 realizza prima il documentario Italy in a day, prodotto da Indiana Production Company, patrocinato da RAI Cinema e ispirato al lavoro di Ridley Scott su La vita in un giorno, poi il film Il ragazzo invisibile, che segna la sesta collaborazione del regista con Fabrizio Bentivoglio, nonché il ritorno di Salvatores al mondo della fantascienza. Con questo film il regista vince un European Film Award venendo scelto dalla giuria dei giovani della European Film Academy.

ANCHE DANIELE BOSSARI TRA GLI OSPITI

Saranno diversi e interessanti gli ospiti che saranno presenti nella puntata di oggi, lunedì 18 dicembre 2017, a Che fuori tempo che fa su Rai Uno. Il protagonista più atteso ovviamente sarà Daniele Bossari fresco vincitore del Grande Fratello Vip 2017 che ha chiesto di sposarlo a Filippa Lagerback presente anche lei stasera in qualità di valletta del lunedì. I due coroneranno il loro amore dopo anni vissuti l'uno a fianco dell'altro. Vedremo anche tornare in televisione uno dei maghi che hanno fatto la storia del nostro spettacolo e cioè Silvan, oltre a Giovanni Rana fondatore dell'omonima casa produttrice di pasta. Ci sarà poi il direttore dell'Ansa Luigi Contu che ha da poco presentato il suo nuovo libro Photoansa 2017 che è un racconto per immagini dell'anno che ormai si sta concludendo attraverso ovviamente le foto della nota agenzia. Spazio dedicato allo sport infine con Antonio Cabrini protagonista.

TORNA L'APPUNTAMENTO DEL LUNEDÌ IN SECONDA SERATA

Torna l'appuntamento su Rai Uno con Che fuori tempo che fa, il tavolo dei presenti vedrà luce alle ore 23.00 di stasera. Al fianco del conduttore ci saranno gli ospiti fissi Fabio De Lugi, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In apertura di Che fuori tempo che fa ci sarà la solita copertina di Maurizio Crozza che con il suo stile dissacrante illustrerà diversi momenti legati al nostro paese e anche al mondo dello spettacolo. Come sempre i protagonisti della seconda serata saranno seduti tutti insieme a un tavolo a differenza di quanto accade nei colloqui singoli che vediamo la domenica in Che tempo che fa.

