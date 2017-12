Colombo: Doppio shock/ Le curiosità sul film con Peter Falk (oggi, 18 dicembre 2017)

Colombo: Doppio shock, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Peter Falk e Martin Landau, alla regia Robert Butler. La trama del film nel dettaglio.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 12.30 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

Una pellicola di genere giallo e poliziesco che è stata prodotta nel 1973 per la regia di Robert Butler. A contraddistinguere Colombo doppio shock dalla maggior parte dei film tv legati alla saga di Colombo, è lo straordinario livello di suspense conservato fino alla fine della storia. Solo nelle ultime scene viene infatti svelata l'identità del colpevole. Un caso complesso ed ben congegnato che mette il tenente Colombo a dura prova e che lascia i telespettatori con il fiato sospeso. Nel cast del'episodio è presente un vero e proprio ospite d'eccezione, stiamo parlando di Martin Landau, famoso attore e produttore americano. Nel corso della sua lunga carriera costellata di grandi successi, Landau ha partecipato a diverse decine di film e serie televisive. Tra i suoi lavori più importanti è doveroso citare X-Files - Il film, Hollywood Homicide, Tucker - Un uomo e il suo sogno, Le straordinarie avventure di Pinocchio, Una Magnum Special per Tony Saitta e Omicidio al neon per l'ispettore Tibbs. A vestire i panni del tenente Colombo è sempre l'inossidabile Peter Falk, doppiato nella versione italiana da Ferruccio Amendola.

PETER FALK NEL CAST

Colombo: Doppio shock, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 17.15. Una pellicola di genere giallo che è stata affidata a Robert Butler e rappresenta l'ottavo capitolo della seconda stagione della serie tv Il tenente Colombo. Robert Butler, è un noto regista americano che ha diretto sia pellicole cinematografiche che televisive. Tra queste spiccano diversi episodi di Star Trek, di The DuPont Show with June e Allyson e di Batman. L'episodio è andato in onda per la prima volta in Italia nel novembre del 1977, a circa quattro anni di distanza dalla programmazione televisiva statunitense. Colombo doppio shock è uno degli episodi della seconda stagione del tenente Colombo che ha maggiormente appassionato i fan di tutto il mondo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COLOMBO: DOPPIO SHOCK, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Un nuovo caso difficile ed intricato, richiede l'intervento del tenente Colombo. L'episodio esordisce con la morte di Clifford Paris, un facoltoso imprenditore di successo. A trovare il cadavere è la moglie dell'uomo l'affascinante e giovanissima Lisa Chambers. Apparentemente Clifford Paris è deceduto in seguito ad un infarto fulminante ma, grazie alle accurate indagini condotte da Colombo, si scopre che in realtà l'uomo è vittima di un omicidio. Le prime prove sembrano condurre le indagini verso i nipoti di Clifford Paris, Dexter e Norman, due fratelli gemelli (interpretati da Martin Landau). Il primo è un noto ed affermato conduttore televisivo, mentre Norman è un impiegato di banca. Colombo cerca in tutti i modi di incastarli ma i suoi primi tentativi andranno completamente a vuoto. Ad aiutare il tenente nella risoluzione finale del caso sarà l'ignara anziana governante di Clifford Paris, con la quale Colombo darà vita anche a simpatici siparietti comici.

