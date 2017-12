CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Nuove critiche per la modella: ecco perchè (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a sorpresa la modella argentina rinvia la convivenza con il ciclista e ammette che c'è ancora tanto affetto con l'ex fidanzato Francesco Monte.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 22.50 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Piovono nuove critiche su Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni fatte a Le Iene per l'intervista doppia. Le confessioni hot della showgirl argentina non sono piaciute al web, ecco perchè tra i tanti commenti che troviamo sui profili social della Rodriguez si legge: "La decenza, il rispetto, la finezza e il buon gusto sono virtu' sconosciute a Cecilia. Mi chiedo come si faccia ad applaudire ed apprezzare questa persona. Sono allibita!!!" scrive un'utente che, come tanti, si è indignata per alcune parole e comportamenti della modella. C'è però chi continua ad apprezzarla e soprattutto ad apprezzare la coppia e ricorda: "Tre settimane fa iniziava il vostro percorso fuori dalla casa. Non vi siete mai divisi. Siete splendidi. Il vostro amore è un miraggio di luce in tanta oscurità", parole bellissime che sicuramente faranno piacere alla coppia. (Anna Montesano)

LA COPPIA A TEMPTATION ISLAND VIP?

La coppia del momento continua ad essere quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, salotti televisivi, eventi e tanto altro li hanno voluti ospiti speciali e protagonisti e probabilmente sarà così ancora per molto. È proprio per la loro innagabile popolarità e per la curiosità che suscitano nel pubblico che Ignazio e Cecilia potrebbero essere una coppia perfetta per la prima edizione di Temptation Island Vip. Sappiamo infatti che a partire dal prossimo anno, oltre alla versione che ben conosciamo del reality dedicato all'amore, ci sarà anche la versione per le coppie Vip e quindi note del mondo dello spettacolo. Inutile dire che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero la coppia ideale per lo show: le scintille non mancherebbero di certo! (Anna Montesano)

'Francesco Monte è un capitolo chiuso!'

Cecilia e Ignazio lo scorso sabato sera hanno preso parte alla serata evento al Donoma di Civitanova in occasione dei 4 anni dall'apertura del locale. Intervistati da Aldo Ascani, presentatore della serata, la coppia ha avuto modo di ribadire quanto il loro amore sia forte nonostante la passione sia nata sotto gli occhi di tutti: "Io me lo vivo questo amore: in realtà dopo tanti giorni condivisi dentro, intensamente, ci siamo conosciuti bene e torniamo alla normalità", ha confessato Cecilia. Ignazio poi, ha voluto aggiungere: "Anzi forse abbiamo avuto l’occasione di essere favoriti, perché dentro la casa ti conosci a fondo, non ti puoi nascondere. Magari hai qualche inibizione in meno, ma poi viene fuori la persona. Come vita di coppia ci stiamo vivendo tutti i giorni, siamo sicuri della nostra scelta, ogni giorno di più. Dal punto di vista lavorativo devo far passare un po’ di tempo per realizzare cosa stia succedendo". Cecilia di seguito, ha avuto modo di parlare anche del suo ex fidanzato, affermando che si tratta di un capitolo ormai chiuso della sua vita. La Rodriguez ha poi affermato di essersi parlata con lui e di avergli detto tutto ciò che rimaneva da spiegare: "Eravamo legatissimi con le rispettive famiglie, resta un bellissimo rapporto, ma la fine di una storia fa parte della vita", ha aggiunto. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Prime gelosie

Lo scorso sabato, per festeggiare i quattro anni dalla sua apertura, il locale Donoma a Civitanova ha voluto ospitare Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per loro, oltre che l'appuntamento di rito facendo ballare il pubblico, c'è stato un momento dedicato all'intervista, conoscendo particolari inediti della coppia. "Ha promesso che mi sposerà!" ha esordito Cecilia nel corso della serata. "Lo avete promesso di fronte a 3000 persone presenti in sala" ha sentenziato Aldo Ascani, presentatore della serata. Poi entrambi hanno raccontato il loro amore una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: "L'uscita dalla casa è stata uno choc, abbiamo avuto fin da subito i riflettori puntati addosso, fuori è ancora più difficile che dentro, per fortuna siamo in due a sostenerci. Ora riprendiamo la nostra vita insieme", ha sostenuto Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez ha poi voluto precisare: "Chi non fa il GF non può capire cosa si prova ad uscire, fuori è un frullatore che ti tritura anche peggio del reality. Siamo un po’ incasinati con il lavoro, sballottati e invitati in ogni parte d’Italia, ma è tutto a posto". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Prime gelosie

Si amano e non manca qualche gelosia tra loro, soprattutto da parte di Cecilia Rodriguez che non nega i suoi forti sentimenti nei confronti di Ignazio Moser. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, la sorella di Belen e Jeremias Rodriguez ha dichiarato: "Sono gelosissima, io. Lui è troppo espansivo, ha amici e amiche ovunque. E ricerca sempre il contatto fisico, anche con le donne. - però ci tiene a chiarire - Però è bravo e rispettoso. […] Ora sono molto felice e abbiamo un sacco di progetti". Cecilia e Ignazio sognano già una famiglia e dei figli, consapevoli del fatto che sia ancora molto presto perchè questo sogno diventi realtà. Cecilia tuttavia ammette di voler creare una linea di abbigliamento, mentre Ignazio ha aggiunto: "Vorremmo fare un viaggio in bicicletta e trasformarlo in un prodotto per la tv. Sono un ciclista professionista, uno sortivo, di questo mi vorrei occupare anche in video". (Anna Montesano)

Piccioncini in viaggio con Jeremias

Dopo un fine settimana in famiglia, molto probabilmente passato tra impegni e albergo e la famiglia Moser, Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio sono già in viaggio per il loro prossimo appuntamento. Insieme a loro in auto ci sono anche Cristina e Jeremias Rodriguez con buona pace dei fan che possono vederli ancora assonnati già in autostrada. A registrare la piccola diretta e il video da mettere sui social è stato proprio il nostro bell'imprenditore che dopo aver ottenuto la benedizione da parte del padre Francesco per il suo rapporto con Cecilia adesso può guardare al futuro senza più alcun timore. Per adesso i due non sono ancora pronti a convivere ma c'è già chi giura che presto si sposeranno. Fino ad allora passerà ancora del tempo e, intanto, i fan potranno consolarsi guardando i video postati sui social come questo che trovate cliccando qui, e che li vede in viaggio in auto. (Hedda Hopper)

I due sono già pronti per tre figli?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, incuranti delle critiche che continuano a ricevere, continuano a godersi il loro amore. La coppia, oltre ad essere sempre più unita e innamorata, pensa anche al futuro. Come svela il portale Gossip e Tv, infatti, Ignazio, durante l’evento benefico che si è svolto al Grande Fratello Vip 2017, durante un momento divertente con Jeremias, Lorenzo Flaherty e la moglie di quest’ultimo si è lasciato andare ad una confessione sul suo futuro con Cecilia. Parlando di figli, l’ex ciclista ha detto di volerne tre. Una dichiarazione sorprendente soprattutto perché arriva dopo poche settimane dall’inizio della storia. Cecilia, da parte sua, invece, può essere felice delle parole di Ignazio. La Rodriguez, infatti, ha sempre dichiarato di voler diventare mamma il prima possibile. Realizzerà il suo desiderio proprio con Moser? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'amore di Cecilia per il fratello Jeremias

Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata del suo Ignazio Moser ma non dimentica Jeremias Rodriguez. Il fratello è una parte fondamentale della vita di Cecilia che lo ha spesso definito la sua anima gemella. Tra i due c’è poca differenza d’età ed essendo cresciuti insieme sono legatissimi l’uno all’altra come hanno dimostrato nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Durante l’evento di beneficienza che si è svolto ieri a Milano Marittima con tutti i gieffini, Cecilia ha posato davanti ai fotografi anche insieme al fratello Jeremias a cui ha poi scritto una dedica d’amore sui social. “Con el padrone dei padroni… Jeremias Rodriguez te amo”, ha scritto la modella argentina che è sempre sorridente e felice. La sua vita, infatti, procede a gonfie vele. Oltre ad essere circondata dall’affetto della sua famiglia, ha anche l’amore di Ignazio e della famiglia Moser. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'affetto tra Cecilia e Francesco Monte

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è spedita, i due infatti anche ieri sera nel servizio de Le Iene Show hanno dimostrato di amarsi molto. Terminata l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017, dove si sono innamorati, i due non si sono più allontanati nemmeno per un momento. Intanto però con un'intervista a Nuovo proprio la modella argentina spiazza tutti, sottolineando: "Per ora non ci sarà nessuna convivenza con Ignazio Moser. Tra me e il mio ex fidanzato Francesco Monte c'è ancora tanto affetto". Parole che spiazzano e che creano polemia sui social network. Cecilia Rodriguez ha spiegato: "Come è andato il nostro incontro? Mi aspettavo una discussione molto accesa, invece il nostro chiarimento è stato davvero molto amichevole. Io e Francesco Monte ci siamo amati moltissimo. Ci siamo rispettati e tra di noi c'è ancora davvero tanto affetto". Staremo a vedere se Ignazio Moser reagirà di fronte a queste parole anche se ovviamente non c'è niente di male in queste. (agg. di Matteo Fantozzi)

Il padre di Ignazio approva la storia tra i due

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo l’inizio della loro relazione d’amore. La loro passione è scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la decisione della modella argentina di lasciare Francesco Monte in diretta televisiva spezzandogli il cuore. Nel frattempo, creava fortissimo turbamento la conoscenza delle rispettive famiglie, specie dalla parte dei Moser. Il celebre ex ciclista Francesco infatti, inizialmente aveva mostrato più di qualche perplessità ma invece, dopo interviste, indiscrezioni e problematiche di sorta, le cose si sono messe al posto giusto. "All'inizio mia madre ha conosciuto Cecilia al telefono – ha raccontato Ignazio tra le pagine del settimanale 'Chi' - Io sono il cocco di mamma, quindi con lei ho avuto gioco facile. Mio padre, invece, ha parlato per la prima volta con Cecilia qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti lo 'sceriffo' l'ha invitata a sciare: parlavano dell'Argentina, scherzavano. Io li osservavo, ero felice".

Cecilia e Ignazio, presentazioni e desideri professionali

Per quanto riguarda le presentazioni in Casa Rodriguez, anche in questo caso Ignazio aveva delle paure: "All'inizio temevo Belen - confessa al settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini - Me l'hanno descritta come una ragazza dura, tosta, insomma, me la facevo sotto. Invece lei è stata carinissima, dolcissima. Mi ha detto che a causa nostra ha perso dieci anni di vita". Spazio poi per gli apprezzamenti anche sul fidanzato di Belen, il pilota di MotoGp Andrea Iannone: "Ci scambiamo messaggi, ci sentiamo. Mi ha rivelato che quando Cecilia era dentro la 'casa', Belen all'esterno parlava e reagiva come lei: ora isterica, ora affettuosa. Anche per loro il Gf Vip è stato un viaggio incredibile". Il giovane ex ciclista con la passione per la vendemmia, sogna in grande anche lavorativamente parlando: "Il mio sogno è potermi giocare le mie carte in televisione parlando di ciò che conosco realmente, ovvero lo sport. Il ciclismo in primis. Se dovesse arrivare l'opportunità, perché no?". E conclude parlando dei progetti personali con la sua bella: "Con Cecilia sogno in grande, penso a una famiglia. So che prima o poi succederà. I valori che mi hanno trasmesso i miei genitori sono sani".

