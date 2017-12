DANIELE BOSSARI/ Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 risolleva gli ascolti di Fabio Fazio

Daniele Bossari protagonista anche da Fabio Fazio dopo la vittoria del reality show Grande Fratello Vip 2017, parlerà del matrimonio con Filippa? (18 dicembre 2017, Che fuori tempo che fa)

Daniele Bossari a Che fuori tempo che fa

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono stati ospiti di Fabio Fazio al Tavolo di Che Fuori Tempo che Fa, nella puntata di ieri lunedì 18 dicembre 2017. Per accogliere il vincitore del Grande Fratello Vip 2 c’era anche Luciana Littizzetto, eccezionalmente presente nella puntata di seconda serata del lunedì. “Fabio, ho voluto affrontare questo drago, le insicurezze e tutte le mie debolezze. Mi sono detto perché non provare ciò che è diametralmente opposto anche alla mia linea di televisione”, ha detto Bossari. Fazio, nel tentativo ironico di far lasciare la coppia, ha chiesto a Daniele se davvero vuole sposare Filippa: “Dentro la casa nella solitudine sono emersi i valori veri: l’affetto e la famiglia”, ha risposto Bossari confermando di voler sposare la storica compagna. La presenza della coppia del momento ha risollevato gli ascolti del programma di Fazio che ha registrato il record 2.031.000 telespettatori con share del 17.61%. (agg. Elisa Porcelluzzi)

DANIELE E IL MILAN

Daniele Bossari è un grandissimo tifoso del Milan e stasera potrebbe essere interrogato a Che fuori tempo che fa anche sul momento complicatissimo vissuto dal club rossonero. La squadra affidata a Gennaro Ivan Gattuso, dopo l'esonero di Vincenzo Montella, è reduce dal terribile ko per 3-0 al Bentegodi contro la neo promossa Hellas Verona. Daniele Bossari non ha parlato quasi mai di calcio all'interno della casa del Grande Fratello Vip, programma poi da lui vinto, ma tutti sanno che ha una passione per il diavolo rossonero. Probabile che Fabio Fazio possa tornare a parlare del calcio anche perché è una sua grande passione. Il conduttore è infatti riuscito a diventare noto al grande pubblico con anni di onorato servizio a Quelli che il calcio di cui era conduttore e dichiarato tifoso della Sampdoria ormai da tantissimi anni. (agg. di Matteo Fantozzi)

RISPONDERÀ ALLE OFFESE A FILIPPA LAGERBACK?

Daniele Bossari stasera a Che fuori tempo che fa difenderà la sua futura moglie e compagna da tantissimi anni Filippa Lagerback? La madre di sua figlia sarà anche lei presente nel salotto di Fabio Fazio dove ogni lunedì svolge il ruolo di valletta. La donna infatti è stata attaccata sui social network dai soliti haters perché in una foto postata che la ritraeva insieme a Daniele Bossari indossava una pelliccia. La donna è stata accusata dagli animalisti di non provare rispetto e di essere insensibile. Vedremo se proprio stasera durante la puntata del programma di Rai Uno, che va in onda ricordiamo in seconda serata dopo Scomparsa, ci sarà la possibilità di scoprire qualcosa in più di questa vicenda che ha visto protagonista la coppia ormai prossima al matrimonio come testimonia la proposta arrivata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. (agg. di Matteo Fantozzi)

UN MOMENTO MOLTO DIFFICILE

Oltre al matrimonio con Filippa Lagerback il pubblico di Che fuori tempo che fa aspetta Daniele Bossari per capire qualcosa di più del suo passato. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2017 ha infatti rivelato già dentro la casa di aver trascorso un momento veramente molto difficile. La perdita di notorietà e qualche difficoltà di troppo dal punto di vista della vita personale. Un passato che lo aveva portato a perdere personalità e punti di riferimento, ma nel quale la sua famiglia non l'ha mai abbandonato. Daniele Bossari era riuscito già a risalire prima dell'inizio del reality show di Canale 5 poi però dentro la casa più famosa della televisione è proprio riuscito definitivamente a rilanciarsi anche grazie all'amore del pubblico. Sarà interessante sentire dalle sue parole come sta continuando ora il suo percorso. (agg. di Matteo Fantozzi)

NUOVI DETTAGLI SUL MATRIMONIO CON FILIPPA LAGERBACK?

Forte della sua vittoria al Gf Vip 2, Daniele Bossari è ormai uno degli ospiti più richiesti dai salotti televisivi. Il conduttore tv e radio continua senza sosta a raccogliere il successo ottenuto grazie al reality, soprattutto per via del vuoto e silenzio che hanno caratterizzato i suoi ultimi anni di carriera. Senza veli, di recente ha rivelato al Maurizio Costanzo Show che le nozze con Filippa Lagerback si svolgeranno nel giro di pochi mesi, molto probabilmente in primavera. Questa sera, lunedì 18 dicembre 2017, vedremo invece Daniele Bossari fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa, in onda su Rai 1. Dalla uscita dalla Casa più spiata d'Italia, sono tanti i rumors che vedevano il conduttore nel cast di altri reality, come l'Isola dei famosi. La smentita tuttavia sembra essere arrivata con la conferma ufficiale che Stefano De Martino sarà l'inviato dell'edizione di quest'anno: fra il ballerino e Bossari sembra esserci stata una dura lotta contrattuale per chi si sarebbe accaparrato il ruolo.

ASCESA, SUCCESSO, DECLINO E RISALITA

Ormai sappiamo tutto di Daniele Bossari, dalla sua ascesa al successo fino al suo declino ed alla successiva risalita. Filippa Lagerback e la figlia Stella continuano ad essere i perni della vita dell'artista, un dettaglio che di certo non è passato inosservato agli occhi dei fan. Li abbiamo visti infatti sul piccolo schermo di Canale 5 e sui social, in seguito alla vittoria di Bossari al Gf Vip 2, anche se i telespettatori si chiedono sui social come mai la coppia più celebre del momento non abbia affrontato le ospitate televisive insieme. Filippa infatti per ora ha deciso di lasciare i riflettori al compagno, soprattutto perché le luci della ribalta non le sono mai piaciute più di tanto. Daniele intanto continua ad essere richiesto in tv e radio, fra cui anche a Pomeriggio 5, dove a sorpresa ha replicato il bacio a stampo che Ilary Blasi gli ha regalato la sera della finale del reality. Questa volta è stato invece Bossari a scegliere la preda da baciare a tradimento: Barbara d'Urso.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato a Milano nel '74, Daniele Bossari deve il suo debutto a Radio Capital, dopo un periodo vissuto a Radio Clusone. Dopo essere passato a RTL 102.5, il conduttore ha preso la guida di Radio Deejay e in seguito è sbarcato in tv grazie ad MTV Italia. Decide di passare a Mediaset alla fine degli anni '90, dove lo troviamo al timone di Fuego al fianco di Francesca Fogar, a cui seguono altri lavori nello stesso ruolo in programmi di successo, da Popstars fino al Festivalbar. Nel 2002 è il volto di punta di Saranno Famosi, l'anno precedente al cambio di nome in Amici e successivamente in Amici di Maria De Filippi, ed a cui segue la conduzione di Furore. Dopo essere ritornato di nuovo in Mediaset, Bossari ritorna sui propri passi e conduce Scalo 76 per Rai 2, per poi debuttare sul grande schermo in Natale in crociera, uno dei film cult del cinepanettone. Nel 2009 conduce Mistero e in seguito viene relegato ad una Rubrica di Verissimo sulle nuove tecnologia e la scienza, per poi far perdere le tracce dal 2013, anno in cui conclude il periodo d'oro grazie a Radio Italia.

