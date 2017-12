GHOST RIDER - SPIRITO DI VENDETTA/ Oggi in tv su Italia 1: info streaming e trama del film (18 dicembre 2017)

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 19.50 Cinzia Costa

il film fantasy in prima serata su Italia 1

Su Italia 1 Nicolas Cage torna a vestire i panni di Johnny Blaze in “Ghost rider - Spirito di vendetta”. Il film del 2012 ha diviso la critica. Maurizio Porro, sul Corriere della Sera, ha stroncato la pellicola: “Solo se si è fatto un fioretto, ma di quelli seri, si può andare a vedere questo pastrocchio 3D in cui Cage è un demone in moto, teschio infuocato che vuol salvare un bimbo, incrocia monaci tutto per evitare l'Anticristo. Trama impossibile, peggio della 'Donna senz'ombra' di Hoffmansthal, una fattura che dir sciatta è un complimento, talmente ridicolo che non fa ridere”. Invece Giorgio Carbone, su Libero, ha apprezzato il film più della pellicola del 2007: “Piacerà incredibilmente a una bella fetta di spettatori. L'incredulità nasceva dal cattivo risultato del primo 'Ghost Rider', uno dei film più lessi della patata lessa Nicolas Cage. Che a scanso dell'ennesimo flop ha chiamato in soccorso i registi di 'Crank'. I quali gli hanno allestito un prodotto magari non eccezionale, ma figurativamente ricchissimo e con una bella pedalata avventurosa”. Le riprese del film, clicca qui per vedere il trailer, si sono svolte principalmente in Romania e in Turchia. “Ghost rider - Spirito di vendetta” va in onda su Italia 1 a partire dalle 21.30, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ

La prima serata di Italia 1 propone ai suoi telespettatori una pellicola d'azione che è stata interpretata da Nicolas Cage e diretta da una regia a quattro mani con Mark Neveldine e Brian Taylor mentre il soggetto è stato tratto dal fumetto della Marvell e adattato da David S. Goyer che si è occupato anche della sceneggiatura. La produzione è stata firmata da Avi Arad con Michael De Luca e con i produttori esecutivi David S. Goyer che è il regista, Mark Steven Johnson e Stan Lee. Le case cinematografiche che hanno preso parte a progetto sono Columbia Pictures e Marvel Studios, la Medusa Film si è occupata della distribuzione del film in Italia, la direzione della fotografia è stata affidata a Brandon Trost ed il montaggio è stato realizzato da Brian Berdan con le musiche della colonna sonora che sono state composte da David Sardy e con la scenografia di Kevin Phipps. Il film è stato prodotto in USA nel 2012 con la durata pari a 96 minuti circa. Dopo il grandioso successo riscosso dalla prima pellicola la produzione decise di dar vita ad un secondo capitolo che rappresentasse, allo stesso tempo, un sequel ed un reboot di Ghost Rider. Nicolad Cage venne confermato nel ruolo di John Blaze, mentre Peter Fonda non è tornato a vestire i panni di Roarke. Al suo posto è stato ingaggiato l'attore irlandese Ciarna Hinds, noto per le sue apparizioni in diverse pellicola cinematografiche, come La scomparsa di Eleanor Rigby, In Bruges - La coscienza dell'assassino, Cash - Fate il vostro gioco e Bleed - Più forte del destino. A vestire i panni di Nadya è invece l'attrice italiana Violante Placido, figlia di Michele Placido. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche americane nel febbraio del 2012. In Italia è approdata nel mese successivo. La critica non ha accolta in maniera calorosa il film, considerato nettamente inferiore (in termini qualitativi) rispetto al primo capitolo.

NEL CAST NICOLAS CAGE

Ghost Rider - Spirito di vendetta, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 21.30. Una pellicola d'azione e fantasy che vede nella sua storia, il protagonista John Blaze (alias Ghost Rider). Il film, è interamente tratto dall'omonima saga di fumetti della Marvel. La pellicola è un chiaro rifacimento del film Ghost Rider, dal quale si differenzia in termini di storia ed ambientazione. Tuttavia, le due pellicole sono accomunate dallo stesso attore protagonista, ovvero, Nicolas Cage. Ghost Rider - Spirito di vendetta, è stato diretto da Mark Neveldine con la collaborazione di Bryne Taylor. Il resto del cast di protagonisti è poi formato da Johnny Whitworth, Ciarán Hinds, Violante Placido, Fergus Riordan, Idris Elba e Christopher Lambert. Mas ecco nel dettaglio la trama del film.

GHOST RIDER - SPIRITO DI VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Nel tentativo di controllare i suoi poteri e salvaguardare il bene dell'umanità, John Blaze, vive ormai un'esistenza da eremita, lontana dal mondo reale. Nel corso del suo lungo cammino, si imbatte in Moreau, un prete che ha disperatamente bisogno del suo dono per rintracciare una donna e un bambino. Quest'ultimo deve essere protetto a tutti i costi ma, Moreau non svela il reale motivo a John che in un primo momento, decide di non collaborare. Pur di convincerlo, il prete promette a John di liberarlo dalla maledizione che lo affligge se porterà a termine la missione. E così John si trasforma in Ghost Rider e parte alla ricerca di Nadya e del piccolo Danny. Purtroppo arriva troppo tardi perché un gruppo di spietati criminali, capitanati da Ray Carrigan, rapisce Danny e ferisce gravemente Ghost Rider. Ritornato a vestirei i panni di John, l'uomo si risveglia in ospedale con accanto Nadya. La donna non si fida di John ma sa benissimo che è l'unico in grado di aiutarla a ritrovare suo figlio. Poco dopo la trama si infittisce, rivelando che il piccolo Danny è in possesso di particolari poteri paranormali e che ad aver ordinato il suo rapimento è il demone Roarke, lo stesso che maledì John Blaze diversi anni prima.

