GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni midseason e seconda parte di stagione: proprio prima della pausa ritrovata...

Grey's anatomy 14, anticipazioni del 18 dicembre 2017, in prima Tv su Fox Life. Jo dovrà confrontarsi con l'ex marito; l'ospedale sotto minaccia di un hacker.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 21.43 Morgan K. Barraco

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

Va in onda stasera la fine della prima parte di Grey's Anatomy 14, che tornerà in televisione su Fox Life all'inizio del 2018 dopo la ormai consona midseason. Proprio prima della pausa però il pubblico ha ritrovato una vecchia costante che sembrava aver abbandonato da tempo la serie e cioè l'utilizzo di tensione a crescere durante gli episodi. Molti infatti si erano lamentati nel passato di essersi trovati di fronte a una serie che aveva assunto toni troppo leggeri, quasi da commedia o addirittura da teen-drama con protagonisti però gli adulti. Nella puntata di oggi ''Out of nowhere'', l'invasiuone di alcuni hacker nel sistema informatico di alcuni hacker ha creato senza dubbio molta tensione che si spera possa preoseguire anche nella seconda parte di stagione per la quale ci sono davvero altissime aspettative. (agg. di Matteo Fantozzi)

ANTICIPAZIONI SECONDA PARTE DI STAGIONE

Stasera ci sarà il midseason di Grey's Anatomy 14 che tornerà in televisione solo per l'inizio del 2018. Le puntate in onda stasera sono andate in onda già a metà novembre negli Stati Uniti d'America e le anticipazioni ci portano a scoprire piano piano quello che potrebbe accadere con l'incedere del nuovo anno. Andranno in onda gli episodi dal titolo Scandal e How to get away with murder di cui però non sappiamo ancora moltissimo e soprattutto non conosciamo il titolo che le due puntate avranno nel nostro paese. Come capitato però anche nelle precedenti stagioni la struttura narrativa ci porterà a scoprire gli eventi che sono già stati anticipati da alcuni flashforward prima delle feste di Natale. Sicuramente quindi ci potrebbero essere novità intriganti e anche una nuova connotazione spazio-temporale. Staremo a vedere cosa ci prospetterà il futuro della serie. (agg. di Matteo Fantozzi)

FINALE PRIMA PARTE DI STAGIONE

Stasera su FoxLife andrà in onda il finale della prima parte di stagione di Grey's Anatomy giunto alla sua quattordicesima stagione. L'attacco hacker manderà in tilt l'intera struttura con la successiva richiesta di riscatto in bitcoin. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital quindi, cercheranno di fare il possibile per salvare le vite dei loro pazienti, senza poter contare sugli strumenti e sui macchinari ormai non funzionanti per il blackout dell'intero ospedale. L’episodio però, si concluderà con l’arrivo improvviso a Seattle di un personaggio che sconvolgerà la vita di uno dei protagonisti: di chi si tratta? Il finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 14 che s'intitola Fuori dal nulla è stato diretto dall’attore Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt nella serie. Dopo la pausa, la serie televisiva tornerà in onda su ABC il 18 gennaio, mentre la sua programmazione in Italia, riprenderà in prima tv assoluta sempre su FoxLife (canale 114 di Sky) con un episodio a settimana ogni lunedì nel prime time dal prossimo febbraio 2018. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LA RICHIESTA DI RISCATTO



Nell'episodio che andrà in onda stasera su Fox Life, arrivano gli hacker e con loro anche la vecchia adrenalina di un tempo. La quattordicesima stagione della famosissima serie per gli appassionati è stata considerata molto sottotono. Per ringalluzzire il tutto, la puntata di questa sera, si prospetta già più interessante del previsto, con particolari colpi di scena. Senza un motivo apparente, i monitor dei pazienti smetteranno di funzionare, creando particolare scompiglio in ospedale. Questo tilt, provocherà ansia e agitazione, specie nei pazienti ricoverati. Preoccupazione per esempio, per il bimbo che ha in cura Kaver, con la cartella clinica online inaccessibile: ha preso oppure no il farmaco che potrebbe ucciderlo se somministrato con una dose doppia ma potrebbe portare allo stesso risultato se non assunto? Anche Meredith rischia di morire dissanguata. Gli hacker successivamente, dopo aver messo k.o. i computer, chiederanno anche un riscatto di 20 milioni di dollari in bitcoin. Jackson è pronto a fare il versamento con l'approvazione di Bailery ma l'Fbi dice loro di fermarsi: come finirà? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 18 dicembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, dal titolo "Fuori dal nulla". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: a causa della rottura di un vagone delle montagne russe, diversi pazienti vengono trasportati allo Sloan per le dovute cure. Intanto, Amelia (Caterina Scorsone) trova Owen (Kevin McKidd) nudo in cucina e fra i due cresce un forte imbarazzo. Meredith (Ellen Pompeo) invece si trova di fronte a tre copie quasi identiche di tre medici di sua conoscenza. Tre specializzandi si trovavano infatti a bordo del vagone ed assomigliano a Cristina, Izzie e George. Dopo aver saputo che il marito ha intenzione di mettere a rischio la propria vita per diventare pompiere, la Bailey (Chandra Wilson) decide invece di impedire a Ben (Jason George) di correre ulteriori rischi e lo incarica di gestire i casi meno gravi. Più tardi, Arizona (Jessica Capshaw) scopre che la specializzanda identica a Izzie ha un tumore fetale, che intende rimuovere senza indurre il parto. Alle pressioni delle cure si aggiungono anche quelli dovute alle insistenze di Catherine (Debbie Allen), che ricorda a Meredith e Jackson (Jesse Williams) che la premiazione avrà luogo entro breve. Intanto, DeLuca (Giacomo Gianniotti) è sempre più confuso per la presenza dell'ex fidanzata in ospedale. Carina (Stefania Spampinato) crede che Sam (Jeanine Mason) sia riuscita in realtà a rintracciarlo volontariamente e gli ricorda come è stato quando si sono lasciati. In sala operatoria, Owen e Amelia vivono un forte contrasto per la procedura da sfruttare con un paziente, mentre April (Sarah Drew) contesta a Meredith la decisione di non aver partecipato alla premiazione. Durante l'intervento a Cloe (Jackie Chung), April sottolinea infatti che il neurochirurgo stia sottovalutando il suo talento. Arizona procede invece con l'operazione per la sua paziente ed all'ultimo si rende conto di dover procedere con un cesareo. L'evento la spinge a ricordare come George le manchi molto, anche se spesso la faceva arrabbiare. Nel frattempo, la figlia di Meredith riesce a confortare Maggie (Kelly McCrear) per la perdita della madre e per il forte senso di mancanza. Richard (James Pickens Jr.) invece confessa alla Bailey di non aver mai dimenticato O'Malley, anche se spesso si finisce per confondere i diversi specializzandi. Jo (Camilla Luddington) invece si accorge che Alex (Justin Chambers) vorrebbe sentire come sta Izzie e lo spinge a contattarla. Dopo aver salvato la vita della sua paziente, Meredith assiste alla fine alla premiazione via schermo direttamente in ospedale e vince. Quella sera, mentre Arizona porta a casa Sophia, DeLuca cede alla passione per Sam nella sala relax.

ANTICIPAZIONI 18 DICEMBRE 2017, EPISODIO 8 "FUORI DAL NULLA"

Nell'episodio di questa sera, gli specializzandi lottano per stare al passo con gli strutturati. Jo inizia invece il suo incarico come responsabile, ma le cose peggiorano per tutto l'ospedale quando il sistema informatico del Grey Sloan Memorial viene colpito da un hacker. I dati di tutti i pazienti vengono infatti tenuti in ostaggio dai cybercriminali, che richiedono il pagamento di 20 milioni di dollari per poter sbloccare il tutto. Mentre cerca di capire il motivo di una somma così alta, la Bailey realizza che è tutto dovuto al recente annuncio dell'eredità di Jackson ed alla decisione del chirurgo di affidarle parte della somma per finanziare il concorso di ricerca. I medici devono quindi destreggiarsi senza tecnologia, cercando di affidarsi solo al loro istinto per curare i pazienti. Richard interviene quindi per insegnare ai medici più giovani come si lavorava ai suoi tempi, mentre Jo si ritrova di fronte ad un grande shock a causa di un faccia a faccia con l'ex marito Paul, un evento che coinvolgerà indirettamente anche Alex ed un paziente che ha in cura il medico.

