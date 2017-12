GIANLUCA TORNESE/ Uomini e donne, primi scontri con Nilufar: "Hai alzato un muro"

Gianluca Tornese è pronto a conquistare una tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella dopo quello che è successo con Valentina Dallari, questa volta Uomini e donne gli porterà fortuna?

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 15.00 Hedda Hopper

Gianluca Tornese, Uomini e donne

Non è andata bene la prima esterna tra Nilufar Addati e Gianluca Tornese. L'ex corteggiatore di Valentina Dallari ha deciso di riscendere nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Sara e Nilufar, cercando di capire chi tra le due troniste possa essere la sua donna ideale. Gianluca ha trovato però Nilufar molto chiusa e "maestrina": "Vuole bacchettare ma se vuole un cagnolino al suo fianco non è la ragazza che fa per me" ha dichiarato il corteggiatore dopo l'esterna. Tornati in studio, Gianluca afferma che a suo parere ha "alzato un muro, siamo qui per conoscerti e tu alzi un muro?", ma la risposta di Nilufar è dura "A me sembrava di stare a Centovetrini, stavi tutto in posa per me puoi pure corteggiare soltanto Sara" sbotta la tronista che trova in disaccordo Sara che ha invece trovato Gianluca molto carino. (Anna Montesano)

UN RITORNO CHE AVRÀ SUCCESSO?

Già la scorsa settimana abbiamo accolto in studio a Uomini e donne il bel Gianluca Tornese. L'ex corteggiatore di Valentina Dalla per molti era destinato ad essere il nuovo tronista dopo il "no" della bella morta ma così non è stato. Il giovane era quasi caduto nel dimenticatoio ma tutto è cambiato quando la scorsa settimana lo abbiamo visto nel parterre maschile pronto a fare la corta a Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Le due lo hanno subito riconosciuto ma, a quanto pare, è stato proprio lui a presentarsi dicendo di aver chiamato in trasmissione per conoscere le troniste. Ebbene sì, ha chiamato per entrambe pronto a sottolineare il fatto che lui ama le cose belle e quindi anche le due napoletane. Siamo sicure che le due daranno del filo da torcere anche a lui, ma come sarà andato il dopo puntata?

GIANLUCA TORNESE HA CONQUISTATO UN POSTO IN ESTERNA?

Le due troniste sembrano ormai incentrate soprattutto su Lorenzo e Luigi, ma l'arrivo di Gianluca Tornese e, nei prossimi giorni, anche di Emanuele Trimarchi, potrebbe cambiare le cose per tutti in studio. Solo oggi pomeriggio, con la messa in onda del trono classico scopriremo se Gianluca ha già segnato il primo punto conquistando una delle due e ottenendo una prima uscita in esterna. Le prime anticipazioni lasciano pensare di s' visto che, proprio nell'anteprima, possiamo vederlo in estena con entrambe le troniste tra scherzetti, pennelli e sorrisi, ma siamo sicuri che in studio tutto potrebbe cambiare ad un passo dalla lunga pausa estiva. Cosa ne sarà di Gianluca e del suo percorso?

