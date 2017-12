IL PADRINO - PARTE II/ Oggi in tv su Rete 4: info streaming e trama del film con Al Pacino (18 dicembre 2017)

Il Padrino - Parte II, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Al Pacino, Robert Duvall e Diane Keaton, alla regia Francis Ford Coppola. Il dettaglio della trama.

Su Rete 4 continua la storia della famiglia Corleone con “Il Padrino - Parte II”. Per questo film Robert De Niro vinse il premio come miglior attore non protagonista nei panni del giovane Vito Corleone. Prima di lui, nel 1973, Marlon Brando vinse l’Oscar come Miglior attore protagonista per aver interpretato il capofamiglia dei Corleone in età adulta. Don Vito è quindi l'unico personaggio della storia del cinema ad avere vinto due Oscar con due attori diversi. La statuetta di Robert De Niro fu ritirata dal registra Francis Ford Coppola, perché l'attore si trovava in Italia sul set di “Novecento” di Bernardo Bertolucci: “Sono felice che uno dei miei ragazzi ce l’abbia fatta. Penso che sia un premio davvero meritato. Penso che Robert De Niro sia un attore straordinario e che arricchirà i film che saranno fatti nei prossimi anni. Vi ringrazio da parte sua”, furono le parole del regista. Nel film, clicca qui per vedere il trailer, il giovane Vito Corleone è doppiato da Pino Colizzi, nella versione italiana. Il film va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.15, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Per a prima serata di oggi, lunedì 18 dicembre 2017, Rete 4, intrattiene i suoi telespettatori con la seconda parte della pellicola de Il Padrino, prodotta nel 1974 negli Stati Uniti d'America per la regia di Francis Ford Coppola che ha tratto il soggetto dal romanzo di Mario Puzo che ha esteso anche la sceneggiatura con il regista. Le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Paramount Pictures e Coppola Company, il montaggio è stato realizzato da Barry Malkin con gli effetti speciali di Joe Lombardi e con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Nino Rota e Carmine Coppola. Dopo l'uscita de Il padrino nel 1972, che riscosse un clamoroso successo, la produzione decise di dar vita immediatamente ad un seguito della storia. In un primo momento Coppola suggerì di affidare la direzione della seconda pellicola dedicata alla saga de Il padrino al sua collega Martin Scorsese. Tuttavia i produttori non accettarono la proposta e Coppola fu dunque costretto ad assumere l'incarico. A differenza di ciò che accadde per altri due film che compongono la trilogia, la visione de Il padrino II venne vietata ai minori di 14 anni. Il film venne distribuito nei cinema americani a partire dal 20 dicembre del 1974 e nei mesi successivi approdò nelle sale cinematografiche di mezzo mondo, battendo ogni sorta di record d'incassi. Nel nostro Paese Il padrino II incassò circa sei miliardi di vecchie lire ma venne surclassato nettamente dal primo film della saga di Fantozzi.

AL PACINO E ROBERT DUVALL NEL CAST

Il Padrino - Parte II, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 21.15. Uno dei film più memorabili degli ultimi vent'anni che è riuscito ad aggiudicarsi ben sei Oscar e ad entusiasmare il pubblico di tutto il mondo, al pari del primo capitolo della saga. La pellicola, è stata diretta nel 1974 dal regista statunitense Francis Ford Coppola. Quest'ultimo ha curato la regia di tutti e tre i film appartenenti alla trilogia de Il Padrino. A vestire i panni dei protagonisti principali della storia sono alcuni grandi nomi del cinema americano, come Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro e John Cazale. Le musiche de Il Padrino - Parte II, sono state affidate ad una coppia di compositori italiani, composta da Nino Rota e Carmine Coppola. Nino Rota ha prodotto decine e decine di colonne sonore per pellicole cinematografiche di genere e nazionalità differenti. Tra queste possiamo citare Filumena Marturano e La dolce vita. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PADRINO -PARTE II, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Ci troviamo nei primi anni del 900 a Corleone, un piccolo paesino siciliano. Qui il piccolo ed indifeso Vito Andolini non può far altro che arrendersi alla furia omicida di Don Ciccio, che stermina furiosamente la famiglia del ragazzino. Quest'ultimo, riesce a sopravvivere alla mattanza e per precauzione viene fatto espatriare e mandato negli Stati Uniti, dove assumerà il nome di Vito Corleone. Il ragazzino cerca di ambientarsi e per riuscire a sopravvivere inizia a lavorare presso l'umile bottega di proprietà di un italiano approdato da tempo negli States. Diversi anni dopo, però, Vito perde il lavoro. Dopo essere diventato padre del piccolo Sonny, l'uomo da vita ad una gang criminale e nel giro di pochi anni diventa il boss mafioso più temuto e rispettato dell'intera città di New York. Divenuto ormai un uomo potente, Vito decide di rendere giustizia alla sua famiglia e torna nel suo piccolo paesino natale dove uccide a bruciapelo l'uomo che massacrò i suoi genitori diversi anni prima. Trascorrono diversi anni ed approdiamo al 1958. Michael, secondo genito di Don Vito Corleone, è entrato ufficialmente in affari con suo padre e gestisce diverse attività criminali in Nevada. Nel frattempo, il ricco imprenditore Hyman Roth trama alle sue spalle e progetta di ucciderlo.

