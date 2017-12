Indovina chi viene a Natale?/ Oggi in tv su Canale 5: regia del contestato Fausto Brizzi (18 dicembre 2017)

Indovina chi viene a Natale, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Claudio Bisio e Diego Abatantuono, alla regia Fausto Brizzi. La trama del film nel dettaglio

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 21.39 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 5

La regia di Indovina chi viene a Natale?, film in onda stasera su Canale 5, è stata affidata al contestatissimo Fausto Brizzi. Reso celebre da Notte prima degli esami, uscito al cinema ormai oltre dieci anni fa, il regista romano sta vivendo il momento più difficile della sua vita privata e professionale. Dopo il successo stratosferico di Poveri ma ricchi non si è potuto godere l'uscita nelle sale il 14 dicembre scorso di Poveri ma ricchissimi. L'autore infatti ha vissuto con grande difficoltà l'uscita di alcune notizie che l'hanno fatto salire sul banco degli imputati per tentativi di molestia nei confronti di giovani attrici. Una situazione che ovviamente al momento non è stata ancora convalidata da atti ufficiali, ma che di certo ha creato molte difficoltà all'uomo che non è tornato a parlare dopo i servizi lanciati dal programma Mediaset Le Iene Show. Dopo Indovina chi viene a cena? oltre ai due film con Cristian De Sica è uscito anche Forever Young nel 2016. (agg. di Matteo Fantozzi)

COME SEGUIRE IL FILM IN DIRETTA STREAMING

Su Canale 5 va in onda il film di Natale di Fausto Brizzi. “Indovina chi viene a Natale?” è ricca di grandi attori italiani, alcuni veterani dei film del regista, altri alla loro prima volta con Brizzi. “Abatantuono è uno dei miei miti di gioventù e una delle persone che mi fanno più ridere al mondo. Potrebbe far pagare un biglietto per andare a cena con lui e sentirlo raccontare aneddoti. Qui fa un ruolo da antagonista comico e duetta per la prima volta con Angela Finocchiaro come se si conoscessero da anni”, ha detto il regista parlando dell’attore milanese, riporta Blogo. Immancabile Claudio Bisio, che Brizzi definisce il suo attore feticcio: “Un fuoriclasse. Quattro film insieme. Il più eclettico interprete dell'intero panorama italiano. Sta giustamente raccogliendo il successo che ha seminato in tanti anni”. Nel film, clicca qui per vedere il trailer, il regista compare in un cameo nei panni di un poliziotto al fianco di Massimo Ghini. Ricordiamo che il film va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Una pellicola comica quella prodotta nel 2013 in Italia per la regia di Fausto Brizzi che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con Marco Mattani e Fabio Bnifacci, la produzione è stata firmata dallo stesso regista e da Olivia Sleiter mentre le case di produzione che hanno finanziato il progetto sono Medusa Film, Wildside, Colorado Film in collaborazione con Ferrarini, Mediaset Premium, Opel e Technicolor SA. La distribuzione del film in Italia è stata gestita dalla stessa Medusa Film e la direzione della fotografia è stata curata da Mark Melville. Il montaggio del film è statorealizzato da Luciana Pandolfelli con gli effetti speciali della Cromatica e con le musiche di Paolo Buonvino. La musica che fa da colonna sonora alla pellicola è stata interpretata da Gigi Proietti. Quest'ultimo è presente in alcune scene sporadiche del film, in quanto ha vestito i panni del defunto Leonardo Sereni. Nella pellicola appare in un piccolo cameo anche il regista Fausto Brizzi. Quest'ultimo ha anche interpretato la voce narrante presente in alcuni fotogrammi della pellicola. Raoul Bova, per riuscire a calarsi completamente nel ruolo di Francesco, è stato seguito da Simona Atzori. Nel film è stato infatti chiamato ad utilizzare i piedi per compiere azioni e gesti quotidiani. Ad interpretare la figlia del personaggio di Chiara è proprio la figlia dell'attrice Claudia Gerini. Indovina chi viene a Natale è uscito nei cinema nel mese di dicembre del 2013 incassando quasi otto milioni di euro.

NEL CAST CLAUDIO BISIO

Indovina chi viene a Natale, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata diretta da Fausto Brizzi nel 2013, il regista di grandi successi cinematografici, come Poveri fra ricchi, è attualmente al centro di uno scandalo per presunte molestie contro alcune donne del mondo dello spettacolo. Proprio per questo motivo dalla locandina del suo ultimo film, Poveri ma Ricchissimi, è stato rimosso il suo nome. Nel cast di Indovina chi viene a Natale, figurano alcuni nomi eccellenti del panorama cinematografico comico italiano, come Claudio Bisio, Diego Abatantuono e Gigi Proietti. Nel cast è presente anche Angela Finocchiaro (nei panni di Marina) che ha già collaborato con Claudio Bisio sul set del celebre film del 2010, Benvenuti al Sud. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Protagonista di Indovina chi viene a Natale è una famiglia particolare e decisamente allargata. Nonostante i continui screzi e litigi interni, tutti decidono di passare il Natale assieme, soprattutto in seguito alla scomparsa di Leonardo Sereni. La famiglia è composta da Giulio (figlio di Leonardo) e Maria, imprenditori milanesi che gestiscono uno stabilimento dolciario, specializzato nelle produzione di panettoni. Recentemente, Valentina, la loro primogenita, è convolata a nozze con Francesco, rimasto disgraziatamente invalido dopo un terribile incidente. Giulio e Maria non sembrano accettare di buon grado la decisione della ragazza, ma Francesco sarà in grado di far cambiare idea ad entrambi. Ci sono poi Chiara (secondogenita di Leonardo) ed i suoi due figli. Dopo diversi drammi sentimentali ed una separazione molto sofferta, la donna sembra aver trovato finalmente in Domenico, l'uomo della sua vita. Ad arricchire il quadro familiare c'è poi anche Antonio, figlio che Leonardo ha avuto da un'altra donna al di fuori del matrimonio.

© Riproduzione Riservata.