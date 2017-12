Isola dei Famosi 2018, #SarannoIsolani/ Anticipazioni e concorrenti: il più votato entra nel cast dei Vip

Isola dei Famosi 2018 - #SarannoIsolani, anticipazioni e concorrenti dell'Isola dei "non famosi": ecco come funziona il format e tutti i nomi del cast

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 22.39 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi, isola dei famosi

C'è una grande novità quest'anno per l'Isola dei Famosi: prima del format originale parte una sfida tra personaggi non noti. Un cast di 10 persone "normali" è pronta a vivere questa avventura di "sopravvivenza" e il televoto decreterà un solo vincitore: sarà lui a conquistare un posto nella "vera" Isola, quella classica dedicata ai Vip. Nel cast troviamo Deianira Marzano, una web influencer casertana di 40 anni, che realizza video su Facebook in cui parla di personaggi famosi e temi d’attualità con battute al vetriolo. Il suo pseudonimo social è “La Terribile” ed è forse il personaggio più famoso dei dieci aspiranti isolani, con una discreta fama in rete. C'è anche Miriam Adinolfi, 23enne che vive a Milano e studia allo Iulm. La moda e la movida sono la sua vita, tra alberghi di lusso e viaggi a Ibiza. La mancanza di confort all'Isola potrebbe essere un problema per lei, abituata a lussi e comodità. Anche lei regala discrete perle nel video di presentazione: "Non sopporto il terrone tamarro, il viscido, oppure la ragazza che magari è un cesso ma fa la cagna comunque".

I NOMI DEL CAST

Tra i concorrenti di Saranno Isolani, il format che precede l'Isola dei Famosi 2018, troviamo Franco Terlizzi, un ex-pugile dall’infanzia travagliata che ha combattuto a livello professionistico e, finita la sua carriera, è diventato il personal trainer dei Vip. Dal carattere ruvido e verace, non ha paura di nessuno... tranne che di sua moglie! Nel cast c'è poi anche Barbara Bertanza, esplosiva romagnola, grande appassionata della medicina alternativa. Come si legge sulle loro schede di presentazione, si definisce una “shamana” e si diletta nel praticare giornalmente riti magici. Naturopata di giorno, clubber di notte: al calare della sera smette i panni della “strega” per indossare quelli di una scatenata discotecara. Partecipa per dimostrare che le donne possono essere complici e sostenersi a vicenda. (Anna Montesano)

DATA D'INIZIO E CAST

La nuova edizione dell’Isola dei famosi inizierà il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. A condurre il reality la padrona di casa Alessia Marcuzzi che avrà al suo fianco un inviato nuovo: Stefano De Martino. Il ballerino, ex di Belen Rodriguez, sarà presente con i concorrenti in Palapa e farà da filo conduttore con Alessia durante le settimane di permanenza sull’Isola. Intanto l’8 gennaio 2018, in esclusiva su Mediaset on Demand e sul sito ufficiale, parte un esperimento totalmente inedito: Isola dei Famosi - #SarannoIsolani, 8 puntate con protagonisti 10 concorrenti non famosi. Tra questi, il pubblico, attraverso il voto online, ne sceglierà 3 che partiranno quindi per l’Honduras. Ecco i nomi dei concorrenti: Anna Adornato, scrittrice freak; Asia Valente, modella/instagram influencer; Barbara Bertanza, erborista; Deianira Marzano, social influencer; Miriam Adinolfi, fotomodella; Federico Dolce, modello; Francesco Balacco, blogger; Franco Terlizzi, personal trainer; Roberto Caldara, avvocato; Valerio Schiavone, regista teatrale.

#SARANNOISOLANI: ECCO COME FUNZIONA IL FORMAT

Nel corso della prima puntata su Canale 5, Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore deciso dal televoto approderà a Cayo Cochinos, entrando ufficialmente a far parte del cast dell’Isola dei Vip. I concorrenti di #SarannoIsolani saranno ripresi costantemente dalle telecamere e si sfideranno in un campo di addestramento sito in una località segreta della Maremma toscana, scenario molto diverso dalle spiagge caraibiche dell’Honduras. I dieci aspiranti sono attesi da prove davvero durissime tra animali selvaggi, faticose prove che metteranno alla prova il fisico, sfide, nomination, fame, freddo pungente e compagni pronti a tutto. Scopriremo chi avrà più voglia di lottare e andare in Honduras.

© Riproduzione Riservata.