JEREMIAS RODRIGUEZ VS LUCA ONESTINI/ L’argentino "mette in guardia" Ivana Mrazova

Tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini non corre buon sangue. Sembra che l'argentino abbia suggerito a Ivana Mrazova di valutare bene il recente avvicinamento con l'ex tronista.

18 dicembre 2017 Redazione

Non è un segreto che tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini non corra buon sangue. Al principio del Grande Fratello VIP 2 i due erano amici, poi la questione “Soleil” e le polemiche sollevate da Jeremias e Cecilia Rodriguez, hanno raffreddato i rapporti. L’altra sera, mentre era a Milano Marittima per un evento di beneficenza insieme ad altri ex del Grande Fratello Vip, Jeremias ha fatto alcune dirette Instagram. In una di queste ha inquadrato Ivana Mrazova e ha detto:“Ciccia ma sei sicura? ripensaci…”. Non è un segreto che la bella Ivana uscita dalla casa abbia lasciato il suo ragazzo (con cui stava da pochi mesi) e che lei e Luca abbiano deciso di conoscersi meglio. Le parole di Jeremias sembrano quindi una bella frecciatina verso l’ex tronista e un conferma che tra i due i rapporti sono ancora tesi.

I CONSIGLI DI CECILIA

Diversamente, però, la pensa Cecilia Rodriguez: “Ho consigliato a Ivana di buttarsi con Luca”, ha detto la sorellina di Belen in una recente partecipazione a Mattino 5 con Ignazio Moser. In collegamento, da una Spa, c’erano infatti Luca Onestini e Ivana Mrazova che ha così risposto al suggerimento della Rodrgiuez: “Ciccia, no, mi sono appena lasciata ci vuole tempo, piano, piano”. Insomma, l’ex tronista e la bella modella hanno deciso di conoscersi ma di non affrettare le cose: “Il rispetto è la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative... Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura.. domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita…”, ha scritto Luca su Instagram accompagnando una bella foto in bianco e nero insieme a Ivana. Quel che è certo è che il popolo del web fa il tifo per loro: il post di Onestini ha ricevuto oltre 477.000 “mi piace”.

