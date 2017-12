L'esercito delle dodici scimmie/ Oggi in tv su Iris: curiosità sul film con Bruce Willis (18 dicembre 2017)

L'esercito delle dodici scimmie, il film in onda su Iris oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Bruce Willis, Madeleine Stowe e Brad Pitt, alla regia Terry Gillian. Il dettaglio.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 16.11 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Iris

Per intrattenere il pubblico della sua seconda serata, Iris, ha scelto di trasmettere una pellicola dal genere thriller che è stata prodotta nel 1995 negli Stati Uniti ed è stata affidata alla regia di Terry Gilliam mentre il soggetto è stato tratto da un cortomentraggio di Chris Marker. La sceneggiatura è stata scritta da David Webb Peoples e la produzione è stata firmata da Charles Roven con Gary Levinsohn, la distribuzione del film in Italia è stata gestita dalla Universal Pictures mentre la fotografia è stata sviluppata da Roger Pratt. Il montaggio è stato eseguito da Mick Audsley con gli effetti speciali di Vincent Montefusco e con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Paul Buckmaster. Il progetto realizzativo de L'esercito delle dodici scimmie, fu fortemente appoggiato da Robert Kosberg che riuscì a convincere il regista del cortometraggio francese a cui il film si ispira (La jetee) a prendere parte alla fase creativa. In un primo momento Terry Gillian pensò di affidare i ruoli di James Cole e Jeffrey Goines, rispettivamente a Nick Nolte e Jeff Bridge, ma i produttori non apprezzarono la proposta. Con un budget di circa 29 milioni di dollari, L'esercito delle dodici scimmie ne ha incassato oltre 189 milioni, piazzandosi al primo posto della classifica dei film più visti negli Stati Uniti durante le prime due settimane di programmazione. Il film si è aggiudicato un Golden Globe, tre Saturn Award e due nomination agli Oscar.

NEL CAST BRUCE WILLIS

L'esercito delle dodici scimmie, il film in onda su Iris oggi, lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola thriller del 1995 che è stata interamente tratta da un cortometraggio francese del 1962 ed è stata diretta da Terry Gillian, alla sesta esperienza dietro una macchina da presa. Grazie anche ad un cast di attori stellari, L'esercito delle dodici scimmie è stato osannato da pubblico e critica ed è tutt'oggi ancora considerato un vero e proprio capolavoro. Nel cast figurano Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Frank Gorshin, Christopher Plummer e Joey Perillo. Christopher Plummer, che interpreta il dottor Goines, è un interprete canadese noto in tutto il mondo soprattutto per la sua partecipazione al film Tutti insieme appassionatamente. Nel 2012 ha vinto un Premio Oscar come miglior attore non protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ESERCITO DELLE DODICI SCIMMIE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Nel 2035 l'umanità è stata quasi totalmente sterminata da una terribile epidemia e James Cole, un criminale rinchiuso presso una struttura detentiva di massima sicurezza, viene inviato nel passato per scoprire chi siano i colpevoli del contagio virale. I maggiori sospetti si concentrano nei confronti di un sedicente gruppo ecologista noto come L'esercito delle dodici scimmie, che avrebbe volontariamente sterminato l'intera umanità. E così, James Cole approda nel 1990, anche se secondo i piani il viaggio avrebbe dovuto trasportarlo nel 1996. Poco dopo il suo arrivo Cole viene tratto in arresto e rinchiuso in una struttura psichiatrica. Le terapie farmacologiche a cui Cole viene sottoposto lo pongono in uno stato psicofisico molto fragile, spingendolo fino al punto di raccontare la sua intera storia a Jeffrey Goines, anch'egli detenuto nella struttura. Quest'ultimo non crede a quanto raccontato da James ma resta profondamente affascinato dall'idea di uno sterminio della razza umana. Dopo diverse settimane Cole torna nel futuro per essere finalmente inviato nel 1996, a pochi giorni di distanza dal contagio letale. James non perde tempo e rintraccia la dottoressa Really, l'unica in grado di poterlo aiutare a fermare l'Esercito delle 12 scimmie. Poco dopo scoprono che a capo dell'organizzazione che sterminerà l'intera umanità c'è Jeffrey Goines. Nel finale, James arriva a comprendere che in realtà l'organizzazione era semplicemente intenzionata a liberare tutti gli animali chiusi negli zoo mentre a diffondere il virus letale sarà un virologo di fama internazionale. Cole verrà ucciso da un agente di polizia prima di poter fermare il l'esecutore materiale della strage che annienterà l'umanità.

