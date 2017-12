Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati?/ Video, la coppia sempre insieme: presto l'annuncio in tv?

Luca Onestini e Ivana Mrazova ancora insieme, ma per beneficenza. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2, infatti, hanno partecipato all’evento…

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 21.57 Fabiola Iuliano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Daniele Bossari sostiene il loro amore e con lui tantissimi altri fan che ora attendono soltanto l'annuncio ufficiale. Ebbene sì, pare non ci siano più dubbi che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova sia ormai nato l'amore, eppure i due preferiscono tacere e continuare a tenere i fan sulle spine. Nessun annuncio ufficiale da parte della modella e dell'ex tronista di Uomini e Donne che tuttavia non disdegnano baci e dichiarazioni di grande affetto in pubblico. Probabile che i due decidano di trascorrere anche le festività natalizie insieme e chissà che proprio dopo questi giorni di festa Ivana e Luca decidano di annunciare e confermare che sono ufficialmente una coppia. Annuncio che, tuttavia, potrebbe arrivare anche prossimamente in tv, magari in uno dei salotti ben noti di Barbara D'Urso... (Anna Montesano)

I COMPLIMENTI DEI FAN

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme. Non ci sono più dubbi ormai di fronte ai vari avvistamenti e ai video che circolano sul web e che vedono inseparabili e in atteggiamenti più che amichevoli. Nonostante ciò, la coppia dopo il Grande Fratello Vip continua a negare che il loro sia amore e a tenere i tantissimi fan sulle spine. Nonostante ciò, sul web sono già in tanti a congratularsi dando per confermata la coppia: "Che bello, è da quando vi ho visti insieme nella Casa che speravo vi metteste insieme, siete meravigliosi come coppia!" scrive un fan, e non è l'unico a complimentarsi con Ivana e Luca "Bellissimi come pochi, dentro e fuori. Sono proprio contenta che Luca sia riuscito a trovare il grande amore dopo la delusione avuta con Solei Sorge" scrive ancora un'altra sostenitrice della coppia. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte dei due. (Anna Montesano)

LE PAROLE DI RAFFAELLO TONON

Il Grande Fratello Vip, oltre a riportare in pista un professionista conclamato come Daniele Bossari, ha acceso i riflettori su Luca Onestini, l’ex tronista che sul trono di Uomini e Donne non era stato in grado di offrire al pubblico la migliore parte della sua persona e il suo carattere positivo. Con l’ingresso di Raffaello Tonon, le cose si sono modificate e in meglio. Luca ha avuto modo di conoscere un amico valido, solido e assolutamente affidabile e stessa cosa ha ricevuto l’opinionista. Tra di loro, anche Ivana Mrazova, neo fidanzata di Luca secondo ciò che ha affermato online il buon Parpiglia. Nel web in queste ore è scoppiata però la polemica. Durante l’evento di Milano Marittima dedicato alla Fabbrica del Sorriso, oltre a Ivana, Luca, Raffaello e Daniele erano presenti anche Cecilia e Jeremias Rodriguez insieme a Ignazio Moser. Per il popolo del web, il clan con la new entry, avrebbe usato degli sfottò nei confronti degli Oneston e quindi, Ivana è stata accusata perché nel corso della serata, avrebbe scambiato qualche battuta con i potenziali nemici dell’inseparabile duetto di amici. Ad intervenire sulla questione, ci ha pensato proprio Tonon che, con la solita pacatezza che lo contraddistingue ha scritto: “Nessun problema, guardiamo tutto il Positivo”. Il tutto è accaduto sotto i commenti alla fotografia postata da Tonon che vi alleghiamo a seguire. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Noi, gli Oneston sul palco.... Nulla da aggiungere. It's ok????????????#gfvip #mediaset #mediasetfriends #palacehotelmilanomarittima #oneston #friends Un post condiviso da raffaellotonon (@raffaello_tonon) in data: 17 Dic 2017 alle ore 14:39 PST

Luca e Ivana sono una nuova coppia? Gabriele Parpiglia ha praticamente ufficializzato la loro unione, dopo il secondo bacio pubblico durante un evento a Milano Marittima. Con loro sul palcoscenico, anche Raffaello Tonon e Daniele Bossari che ha dichiarato pubblicamente di fare il tifo per la coppia. Nel frattempo l’ex tronista, ha postato da pochissimo uno scatto mostrando il suo taglio ribelle e scrivendo al seguito di cercare un pettine per poter gestire la lunga chioma. Nelle Stories di Instagram inoltre, alcuni minuti fa Luca era in automobile proprio insieme ad Ivana ed anche il suo valido amico Raffaello Tonon. Al momento quindi, gli amici appaiono inseparabili e probabilmente, tra Luca e Ivana potrebbe esserci qualcosa di più oltre alla semplice amicizia così come confessato dall'autore e giornalista televisivo Parpiglia. Le vacanze di Natale in arrivo, potrebbero rendere tutto ancor più speciale e magico, vedremo se la ‘coppia’ passerà o meno questo periodo insieme e dopo il 25 dicembre, ci sarà anche un Capodanno con i fiocchi? Vi terremo aggiornati! (Aggiornamento di Valentina Gambino)

? A.A.A Cercasi Pettine ?????? ? Si riparte ?? #MilanoWay ———————–———————————— #ONE #11 #UmoreAltoTuttaLaVita ?? Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11) in data: 18 Dic 2017 alle ore 05:27 PST

GABRIELE PARPIGLIA UFFICIALIZZA LA COPPIA

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia. Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi e autore del Grande Fratello Vip 2017 ufficializza la coppia con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Inseparabili. Eccoli insieme mentre lasciano Milano Marittima. Luca Onestini e Ivana Mrazova, un’altra nuova coppia è ufficialmente nata dopo il Gf Vip 2”, scrive il giornalista sui social. L’ex tronista e la modella ceca hanno trascorso la notte a Milano Marittima insieme agli altri concorrenti del reality con cui ieri hanno partecipato ad un evento benefico. Tra i due, dunque, è nato davvero l’amore? “Finalmente una coppia vera”, “Secondo me sono solo amici... ma visto che sono i primi loro a giocare su sta cosa fate bene a tempestarli...”, “La coppia più bella di questo GF Vip”, “Direi anche la coppia più bella del gf senza se e senza ma”, scrivono i fans (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA FRECCIATINA DI JEREMIAS RODRIGUEZ A LUCA

Luca Onestini e Ivana Mrazova diventeranno davvero una coppia? Mentre i fans ci sperano, Jeremias Rodriguez lancia una frecciatina all’ex tronista. Come svela il Vicolo delle News, durante l’evento benefico che si è svolto ieri a Milano Marittima e di cui sono stati protagonisti tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, il fratello di Belen ha regalato ai suoi followers diverse dirette. Durante una di queste, mentre inquadrava Ivana ha detto: “Ciccia ma sei sicura? Ripensaci”. I fans hanno immediatamente pensato ad una frecciatina nei confronti di Luca Onestini a cui Ivana è sempre più vicina. Tra Jeremias e Luca non c’è molta simpatia. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017, infatti, hanno avuto spesso delle discussioni e anche adesso che il reality è finito tra i due il rapporto non è migliorato. Le parole di Jeremias, dunque, sono dirette proprio all’ex tronista? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL BACIO TRA LUCA E IVANA

Luca Onestini e Ivana Mrazova non si nascondo più. Dopo il bacio che si sono scambiati davanti alle telecamere di Mattino Cinque, l’ex tronista e la bellissima modella ceca hanno concesso il bis durante un evento di beneficienza che ha coinvolto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 a Milano Marittima. Su insistenza dei fans che continuano a sperare di vederli presto insieme, non solo come amici ma come fidanzati, Luca e Ivana si sono scambiati un altro bacio. Anche in questo caso è stato un bacio casto e a stampo ma tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo del pubblico. Daniele Bossari, presente all’evento, ha preso così la parola affermando pubblicamente: “io sostengo il loro amore”. Il pubblico ha così chiesto un bacio ai due. Ivana, ha prima dato un bacio sulla guancia a Luca e poi l’ha baciato sulle labbra. I fans, dunque, sono sempre più convinti che tra i due ci sia più di un’amicizia come continuano a sostenere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCA E IVANA INSEPARABILI

Ieri sera, all’evento organizzato da MinmaOnice a Milano Marittima per La Fabbrica del sorriso, c’erano proprio tutti, anche Luca Onestini e Ivana Mrazova, che come testimoniano le loro Instagram stories, sono partiti alla volta della città romagnola già nel primo pomeriggio di ieri. Un breve video ha infatti confermato la trasferta dei due, in viaggio per raggiungere la location dell’evento, accompagnati, ancora una volta, dall'inseparabile amico Raffaello Tonon. Tuttavia, il percorso ha dato la possibilità ai due ex gieffini di passare del tempo assieme e di scoprire come, il pubblico del Grande Fratello vip 2, nutra ancora la speranza di rivederli finalmente uniti. In questo video, condiviso ieri pomeriggio su Instagram, è possibile visualizzare, in particolare, la folla accorsa all'evento di beneficenza, il tutto mentre Luca Onestini e Ivana Mrazova, ancora una volta inseparabili, intrattenevano sul palco i loro numerosissimi fan. Se volete visualizzare la breve clip, potete cliccare qui.

LA DIETA PUÒ ATTENDERE!

Premiata da madre natura con una bellezza fuori dal comune, Ivana Mrazova, nella casa del Grande Fratello Vip 2, ha sorpreso tutti con un’alimentazione che poco si adatta alla vita di una modella. La concorrente, infatti, non ha mai rinunciato a nulla, sfoggiando sempre e comunque un fisico da far invidia a tutti. Finita diverse volte al centro degli sfottò dei suoi inquilini, Ivana Mrazova ha più volte ammesso di sentire il bisogno di rimettersi in riga per perdere quei chiletti invisibili anche al più attento occhio umano, ma a quanto pare, ha già posticipato l’inizio di un nuovo regime alimentare a data da destinarsi, dal momento che proprio ieri è stata pizzicata mentre addentava un pezzo di focaccia. A confermarlo, un divertentissimo video condiviso di recente sul suo profilo Instagram, dove Luca Onestini l’ha immortalata in un autogrill nel bel mezzo di uno spuntino pomeridiano. “Ma non eri a dieta? Paninazzo con la mortazza!”, scherza l’ex tronista nella breve clip, dove fanno la loro comparsa anche altri concorrenti del noto reality. Ivana Mrazova, però, può dormire su sette cuscini: il suo fisico è sempre al top e Luca Onestini ha occhi solo per lei.

