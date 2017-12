Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, Sara o Nilufar? Per il pubblico "prende in giro entrambe"

Lorenzo Riccardi tra sorprese e un nuovo scontro con le troniste a Uomini e donne, Sara Affi Fella pazza di lui? Gianni Sperti non ha dubbi e rilancia facendo notare alcune cose, quali?

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 19.54 Hedda Hopper

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Continua a non convincere il comportamento di Lorenzo Riccardi nello studio di Uomini e Donne. Il corteggiatore, a parole, continua a dichiarare di preferire Nilufar Addati, eppure le frecciatine nello studio a Sara Affi Fella fanno sospettare ben altro. Questo, se da una parte intriga le troniste, dall'altra crea molti sospetti su Lorenzo e non solo dai presenti in studio. In molti da casa definisco Lorenzo "costruito e finto", come questa telespettatrice che sui social scrive: "Ma ancora devono capire che Lorenzo sta facendo tutti sti teatrini per arrivare al trono, è falsissimo - tuona la fan, che ricorda - quando corteggiava Ludovica non me lo ricordavo così strafottente, convinto e che voleva fare il simpatico a tutti i costi e a lui Nilufar non piace proprio". Che le parole di questa spettatrice corrispondino alla realtà? (Anna Montesano)

PER SARA "SE NE PUO' ANDARE"

Ancora provocazioni da Lorenzo Riccardi per Sara Affi Fella. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il corteggiatore ha interrotto l'esterna della tronista con Luigi e ha stuzzicato non poco Sara che in studio lo ha attaccato, dichiarando che per lui "può andare via". Se una parte del pubblico di Uomini e Donne lo trova simpatico e sicuramente il "sale" di questo trono, molti lo criticano per i suoi modi di fare. "Che ridere! Menomale che c'è Lorenzo..davvero geniale ahahha Sara troppo antipatica..fatti una risata ogni tanto! Luigi critica Lorenzo quando la scorsa volta però è stato lui a interrompere l'esterna..allora andava bene!" dichiara chi lo apprezza, e invece "Ma Lorenzo che problemi ha che sta continuamente al centro dell'attenzione pur di far parlare di sé?e Sara poi che non aspetta altro..." scrive chi lo critica sul web. (Anna Montesano)

ANCORA SCONTRI IN STUDIO

Lorenzo Riccardi è la vera promessa di questo Uomini e donne. Il corteggiatore è simpatico, non ha peli sulla lingua e, sicuramente, è riuscito a farsi notare sia da Nilufar Addati che da Sara Affi Fella. Le due troniste continuano ad andare avanti con la propria strada ma non senza dimenticare quello che Lorenzo sta facendo in queste settimane. Il corteggiatore continua a ribadire il fatto che è in studio per entrambe le troniste ma mentre Nilufar Addati continua a portarlo fuori, pur non senza critiche, Sara Affi Fella non lo trova interessante, anzi, molto irritante, e si dice addirittura pronta ad eliminarlo. Naturalmente non sarà così che andrà a finire né oggi e né nelle nuove registrazioni di Uomini e donne soprattutto perché Nilufar continuerà a tenerlo.

LORENZO RICCARDI IL DISTURBATORE, SARA LO ELIMINA?

Lorenzo Riccardi sarà protagonista di questa prima puntata della settima di Uomini e Donne e non per via delle sue esterne ma perché ama disturbare quelle degli altri e, in particolare, di Luigi e Sara Affi Fella. La tronista andrà in aeroporto a prendere il suo corteggiatore e per strada Lorenzo si lascerà notare con tanto di cartelloni fuori dall'auto e appostamenti. Anche quando i due saranno a prendere l'aperitivo le cose non andranno meglio ma è in studio che Sara e Lorenzo finiranno ancora per discutere. Lui vorrebbe essere portato in esterna dalla tronista che confermerà il suo mancato interesse nei suoi confronti. A questo punto sarà Gianni Sperti ad intervenire per far notare alla napoletana che ha già perso la testa per Lorenzo. Lei confermerà?

