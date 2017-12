LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e donne, continua lo scontro con Lorenzo ma spunta anche Gianluca

Luigi Mastroianni è uno dei corteggiatori che Sara e Nilufar continuano a palleggiarsi a Uomini e donne. Anche nella puntata di oggi non mancherà così come le discussioni con Lorenzo

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 15.20 Redazione

Sara Affi Fella, Uomini e donne

"L'infantilità dei suoi gesti è incredibile": è con questa frase che Luigi Mastroianni commenta l'intrusione di Lorenzo Riccardi nell'esterna fatta con Sara Affi Fella, tronista per il quale il corteggiatore di Uomini e Donne si è dichiarato. Lorenzo continua ad "infastidirlo" e ad interrompere le sue esterne, cosa che fa infuriare Luigi che in studio trova con lui un nuovo scontro così come Sara. Ma da oggi c'è anche un nuovo rivale che è Gianluca Tornese, tornato in studio a corteggiare Sara e Nilufar e da subito vicino alla Affi Fella che ha dichiarato di essersi trovata molto bene nella loro prima esterna. Luigi ha quindi ora due rivali e in studio non manca lo scontro con i due corteggiatori che Luigi ritiene essere "molto simili". Riuscirà a spuntarla nel cuore della bella Sara? Stiamo a vedere... (Anna Montesano)

CONQUISTERÀ SARA?

Nuova puntata del trono classico di Uomini e donne che vedrà le due troniste alle prese con i loro corteggiatori. Mai come quest'anno le due troniste sono alle prese con molti corteggiatori "in comune" e uno di questi è sicuramente il bel Luigi Mastroianni. Sara Affi Fella sarà la prima a fare la sua mossa andandolo a prendere in aeroporto ma subendo una vera e propria ramanzina visto che il corteggiatore non ha apprezzato il suo comportamento, almeno non quello in esterna e in studio con gli altri e, soprattutto, con Lorenzo che sta solo cercando di mettersi in mostra, a meno a suo dire. Il corteggiatore anche questa volta avrà la sua bella gatta da pelare visto che non solo dovrà affrontare la tronista ma si troverà a fare i conti proprio con il suo rivale che riuscirà nuovamente a disturbare l'esterna con tanto di messaggio e sorpresa che Sara sembra gradire ma non tanto da ammetterlo.

SARA AFFI FELLA VS LUIGI, ECCO PERCHÉ

L'esterna per i due continuerà dopo il viaggio in auto. Per loro un bell'aperitivo per parlare un po' della loro vita e delle loro famiglia ma proprio quando si abbracciano, Lorenzo riesce nuovamente a disturbare l'esterna creando un vero e proprio caso anche in studio. Ma le difficoltà per Luigi non sono finite e dopo la messa in onda del video si torna in studi per i commenti e, in particolare, per le accuse di Sara che lo trova un paraculo visto che, nonostante tutto, ha ancora confermato la voglia di uscire e conoscere anche Nilufar Addati. Anche lui alla fine uscirà con entrambe le troniste o il suo è solo un modo per far ingelosire la napoletana?

