MAGO SILVAN/ Strabilierà tutti con un'entrata scenografica? (Che fuori tempo che fa)

Mago Silvan ospite da Fabio Fazio a Che Fuori tempo che fa. Appuntamento fissato per lunedì sera su Rai Uno. Cosa ci racconterà il famoso illusionista?

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 22.21 Jacopo D'Antuono

Che fuori tempo che fa

Sicuramente tra gli ospiti più attesi di Che fuori tempo che fa ci sarà anche il Mago Silvan. In molti si aspettano da lui un'entrata in grande stile con la possibilità di vederlo entrare all'interno dello studio magari in un modo scenografico come capita spesso ai maghi. Tutti ricordano infatti le apparizioni di David Copperfield che diverse volte ha dimostrato di sapersela cavare molto bene in questa particolare attività. Calato da alcune funi sembrava a tratti davvero che questi volasse, provando a dimostrare di avere tutto per lasciare le persone senza parole. Ora l'obiettivo è quello di vedere come inizierà la puntata e se vedremo un Mago Silvan seduto tranquillamente a fianco degli altri ospiti di Fabio Fazio oppure se questi deciderà di sorprendere tutti con un gesto particolare che ne denota sicuramente l'unicità e la grandissima verve nel compiere magie di ogni tipo. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL DAVID DEVANT AWARD

Il Mago Silvan si presenta a Che fuori tempo che fa dopo aver raccolto quello che probabilmente è stato il suo più grande successo personale. L'artista infatti ha vinto il 15 settembre scorso il David Devant Award. E' stato premiato al Magic Circle di Londra come miglior mago del mondo. Sicuramente è una situazione che ha regalato grandi emozioni e portato a una soddisfazione incredibile. La giuria l'ha premiato sottolineando che il suo merito è quello di aver contribuito all'avanzamento e alla valorizzazione dell'arte magica nel mondo. Prima di lui erano stati premiati due artisti incredibili come Lance Burton e David Copperfield. Per la prima volta l'assegnazione di questo premio è arrivata con il Mago Silva an un illusionista del nostro paese. Staremo a vedere se ne parlerà stasera durante la puntata di Che fuori tempo che fa. (Agg. di Matteo Fantozzi)

MAGO SILVAN OSPITE A CHE FUORI TEMPO CHE FA

Ci sarà anche il Mago Silvan (Aldo Savoldello) tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa del 18 dicembre 2017, il talk show condotto da Fabio Fazio apre la settimana con un appuntamento speciale per i fan del famoso Mago. Domande, risposte e aspetti inediti per riscoprire la carriera dell'illusionista veneziano. Un personaggio magico, sul palco come nella vita. Parola di sua figlia Sara Savoldello, che in una recente intervista al Corriere.it, ha raccontato così il "suo" Mago Silvan: "È un ottimo massaggiatore: quando vado a trovarlo e mi fa male il collo o la schiena gli chiedo subito di pensarci lui". Sara parla di papà con grande soddisfazione e stima. Quali differenze nella vita di tutti i giorni tra il personaggio e l'uomo? Nessuna a suo dire. Occhi espressivi, sorriso genuino. Un papà magico da ogni punto di vista, capace di non fingere: "Non lo fa mai, lui è cosi".

LA MAGICA NOTTE DELLA SOLIDARIETA'

In attesa dell'appuntamento che lo vedrà protagonista lunedì sera nel salotto di Fabio Fazio per Che fuori tempo che fa, Mago Silvan è finito sui giornali per la sua magica notte della solidarietà a Roma. Uno spettacolo solidale, dal nome “Abracadabra - La notte dei Miracoli”, dedicato ai bambini affetti dalla sindrome di Phelan McDermid. L'illusionista veneziano si è posto un obiettivo ambizioso: far comprendere il valore delle arti magiche in ottica di una riabilitazione terapia. La magia si fa bella a Natale, l'entusiasmo dei fan è stato il regalo che Silvan ha scartato con grande gioia. Abbracci e sorrisi, come quelli visti al teatro Ghione di via delle Fornaci, dove si sono esibiti profili di spicco per supportare l'associazione "Uniphelan Onlus". Oltre al Mago Silvan, abbiamo visto all'opera Bustric, Scimemi, Disguido, Gigi Speciale, Novas, Dorian e Magic Family.

IL PREMIO DAVID DEVANT AWARD

Lo scorso settembre, Mago Silvan ha ricevuto un prestigioso riconosimento per le sue magie. Si tratta del "David Devant Award", il premio riconosciutogli dal Magic Circle di Londra, il circolo di magia più autorevole dell'Inghilterra. Tra i membri onorari spicca anche il Principe Carlo, che impreziosisce il traguardo raggiunto dal Mago. Secondo il club britannico, Aldo Savoldello ha contribuito attivamente "all'avanzamento e alla valorizzazione dell'arte magica nel mondo". Insomma tanta carne al fuoco in vista di Che Fuori tempo che fa. Fabio Fazio avrà parecchi elementi su cui contare per regalare al pubblico di casa Rai una chiacchierata interessante e suggestiva con Mago Silvan. Non resta che attendere qualche ora, stasera il famoso illusionista sarà a tu per tu con Fazio per una nuova intervista. L'ultima sua apparizione a Che Tempo che fa risale a due anni fa, esattamente nella primavera del 2015.

© Riproduzione Riservata.