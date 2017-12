Moreno Morello aggredito/ Video, l'inviato di Striscia La Notizia picchiato da un truffatore a Roma

Moreno Morello aggredito a Roma: l'inviato di Striscia La Notizia picchiato da un truffatore di origine africana. Questa sera su Canale 5 la visione del video integrale.

18 dicembre 2017 Anna Montesano

Moreno Morello, Striscia la Notizia

Essere un inviato di Striscia La Notizia, si sa, non è un lavoro sempre semplice ma spesso porta a conseguenze molto dure. Lo sa bene Moreno Morello, storico volto del tg satirico di Canale 5, che due giorni fa è stato aggredito a Roma, verso le 14.30, assieme alla sua troupe. Il tutto è accaduto di preciso in un albergo vicino alla stazione Termini, dove un truffatore, di origine africane, che si fingeva diplomatico, ha picchiato Morello, spintonando la toupe. L'aggressione - come spiegato da "Striscia" - è avvenuta all'interno di un ascensore, dove il finto diplomatico ha aggredito Moreno Morello, che ha riportato alcune escoriazioni al volto, e strattonato più volte il suo operatore video. Un incontro per nulla piacevole per Moreno Morello quello con questo truffatore che, dopo aver rotto una telecamera della sua troupe, è poi scappato dileguandosi all'interno del mercato Esquilino.

AGGRESSIONE A MORENO MORELLO, QUESTA SERA IL VIDEO INTEGRALE

Sul caso indagano Polizia e Carabinieri. "Se rimani chiuso in ascensore con un truffatore, più che una corsa può finire in un incontro di boxe: ho ricevuto schiaffoni, cazzotti, graffi al volto e hanno spaccato una telecamera", ha commentato Moreno Morello, inviato di Striscia La Notizia, tg satirico dalla regia di Antonio Ricci. Un'aggressione che non è però un episodio isolato e anzi segue quelle di un altro inviato di Striscia, Vittorio Brumotti, più volte aggredito nel corso dei servizi sullo spaccio di droga a Bologna, Padova e Roma. Questa sera, nel nuovo appuntamento col tg satirico di Canale 5, assisteremo al video integrale dell'aggressione di Moreno Morello.

