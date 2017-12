Nadia Toffa, chi è il fidanzato?/ Video: “Non ho mai avuto compagni belli, mi eccita l'intelligenza”

Nadia Toffa, chi è il fidanzato? Video: “Non ho mai avuto compagni belli, mi eccita l'intelligenza”. Le ultime notizie sull'inviata de Le Iene, che ha parlato della sua vita sentimentale

18 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, chi è il fidanzato? (Foto: da Facebook)

Chi è il fidanzato di Nadia Toffa? L'interrogativo riemerge dopo l'intervista che l'inviata ha concesso ai suoi colleghi de Le Iene Show. La giornalista si è infatti un po' aperta sulla sua vita privata, e soprattutto sentimentale, non senza imbarazzo. Il primo riferimento arriva quando si parla della sua telefonata Davide Parenti, ideatore e capo progetto del programma: «Ho pensato che ti fossi fatta una canna o che stessi con un amante», dice a Nadia Toffa in riferimento al loro colloquio, nel quale l'inviata gli è sembrata un po' «rallentata». Quando verso la fine dell'intervista si apre il capitolo relativo alla vita privata, Nadia è restia: «Ho un marito molto impegnativo: è Le Iene, la mia vita. Non è lavoro». E Parenti la incalza: «Perché hai così successo coi maschi?». La risposta è divertita: «Non mi risulta». Si parla quindi di matrimonio: «Non sono da matrimonio, ma mi vedi sposata?». Quando le viene chiesto se ha un compagno, ride imbarazzata: «Ho già detto che sono sposata con Le Iene e che ho un marito molto impegnativo...».

NADIA TOFFA, CHI È IL FIDANZATO? "L'ULTIMA VOLTA? DI RECENTE..."

Neppure le domande de Le Iene Show sull'orologio biologico, e quindi su un'eventuale futura maternità, smuovono Nadia Toffa: «Per favore...», risponde la Iena sempre sorridendo. Le domande poi diventano più specifiche e raggiungono la sfera sessuale: «Situazione sentimentale? Non ne ho mai parlato. Quando l'ho fatto l'ultima volta? Di recente. In ospedale? Non rispondo». Riesce però a spiegare cosa la eccita: «Sono imbarazzatissima. Non ho mai avuto fidanzati belli: la bellezza fisica non mi ha mai interessato, mi eccita l'intelligenza». Top secret per il momento il nome del fidanzato: negli ultimi mesi si è parlato di Joe Bastianich, ma proprio il famoso chef ha smentito i rumors, spiegando che Nadia Toffa è solo un'amica e che non sono mai stati fidanzati. «Lei ha già un compagno, quelle foto che avete visto sono state male interpretate», aveva raccontato Bastianich in una recente intervista. Resta da capire se sia lo stesso ragazzo con il quale nel 2013 venne paparazzata in Salento.

