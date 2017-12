PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 18 dicembre 2017: Vergine con un cielo splendido

Oroscopo di oggi, lunedì 18 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox: l'Acquario è in cerca di equilibrio, momento interessante per il Leone che sorride. Quale sarà il segno più fortunato?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 18 DICEMBRE 2017

Cinque stelle per la Vergine che Inizia la settimana con un bellissimo cielo. Il 2018 sarà un anno di grande energia e che vede già adesso una situazione positiva per ogni cosa che volete fare. Quindi per coloro che vogliono per esempio nel lavoro iniziare un nuovo progetto, questo è un momento positivo. Non mettete però in secondo piano l'amore. Cinque stelle anche per lo Scorpione. Siete in una situazioni di enorme forza, che porta dei vantaggi in tutti i campi, dall'amore al lavoro. Finalmente è il momento di cambiare, e questo sta avvenendo da dentro voi stessi. Potrete affrontare le difficoltà e grazie a questa energia superare ogni problema. Infine cinque stelle per il Capricorno. La stanchezza collegata a fare troppe cose, è ormai messa da parte grazie a un cielo che è splendente e a vostro favore. Vi sentite pieni di energia e di forza. Questo quindi è il momento di affrontare qualunque cosa dato che andrà a buon fine. Molto bene in amore.

TORO IN UN MOMENTO COMPLICATO

Quattro stelle per il Toro che dopo il fine settimana in difficoltà ha finalmente un cielo in recupero. Infatti il mese di gennaio, prevede un cambiamento per ciò che concerne i sentimenti. Ora vi sentite più forti e con una rinnovata energia, la quale ha permesso di mettere da parte le difficoltà lavorative. Bene quindi in amore. Il Leone, quattro stelle, inizia una settimana nel migliore dei modi, dato che ha un cielo che è molto positivo. Questo si rivela soprattutto nell'ambito amoroso, dato che le stelle vi sottolineano un periodo molto favorevole per le nuove relazioni, ma anche per una relazione che era in difficoltà. Il momento difficile è ormai passato per il Sagittario, quattro stelle. Soprattutto in amore già nel fine settimana le stelle erano a vostro favore. È importante nelle relazioni sociali mantenere i rapporti con persone che possono darvi qualcosa di positivo. Molto bene in amore. Quattro stelle anche per i Pesci. Avete un cielo positivo, anche se vi è un Saturno contro in amore le situazioni sono positive. Nel lavoro dovete stare un po’ attenti all'ambito economico, ma le cose rispetto all'inizio di dicembre sono nettamente migliori.

GEMELLI VICINI AL TRAGUARDO

Tre stelle per i Gemelli. Siamo ormai quasi al traguardo. Il 20 dicembre è alle porte e con esso si vedrà definitivamente l'allontanarsi dell'opposizione di Saturno nel vostro segno. Finalmente quindi avrete un cielo che vi appoggerà e non vi contrasterà più. Saturno ha portato a delle scelte che vi hanno portato a cambiare varie strade. Ora è il momento di progettare nuove realtà e creare nuove situazioni lavorative. Attenzione in amore, che sia reale. Tre stelle anche per l’Acquario. Attenzione a questo momento in cui vi sentite in leggera difficoltà. Dal punto di vista fisico vi è un po’ di stanchezza dovuta al fatto che vi sentite un po’ costretti dal punto di vista lavorativo. Probabilmente state lavorando e guadagnando poco, e questo vi porta insofferenza. Astate attenti all'ambito economico.

ARIETE IN CONFUSIONE

Per l’Ariete, due stelle, questa settimana parte con un po’ di confusione. Infatti insieme ad altri segni come il Cancro e la Bilancia, questo è un momento abbastanza particolare. Dal punto di vista emotivo vi sentite un poco nervosi. Soprattutto nell'ambito lavorativo infatti vi sono delle situazioni che influiscono sul lavoro, dato che dovrete cercare di risolvere alcune problematiche. State attenti a non impelagarvi in questioni che poi non porteranno a nulla. Dal punto di vista fisico, questa confusione e il nervosismo, vi porta una certa stanchezza. Come nel caso dell’Ariete anche il Cancro, due stelle, si trova in una condizione non proprio semplice, dato che ha molte cose da affrontare. La settimana non inizia in maniera positiva, dato che vi sentite un po’ stanchi, e in ogni cosa che state facendo, sia nella vita quotidiana che in quella del lavoro, sembra che vi sia sempre molta fatica. Attenzione all'amore, dato che questo stato potrebbe riversarsi su i rapporti personali. Due stelle anche per la Bilancia. Avete un po’ di difficoltà soprattutto nella ricerca dell'equilibrio. Avete bisogno delle persone che vi danno sicurezza, non perché siete insicuri, ma perché avete bisogno che gli altri manifestino un certo interesse per te, per darvi sicurezza. Troppe volte vi mettete in secondo piano. Affrontate le vostre situazioni.

VERGINE E TORO IN UN MOMENTO POSITIVO

La Vergine vive un momento di forza, soprattutto per la prossima settimana. E' un anno di grande forza e così sarà anche il 2018. Si devono sempre prendere le cose positivi, così come vengono, facendo attenzione però a non lasciarsi trascinare dagli eventi. Per fortuna si è molto critici, quindi bisogna analizzare bene le situazioni che si propongono davanti. Però non bisogna diffidare troppo. C'è da analizzare delle possibilità con una persona se da tempo si è single, o se invece c'è un rapporto con qualcuno bisogna dare delle consistenti conferme. Il Toro avrà una buona giornata. Si è un pò affaticati, anche perché non è stato messo a posto qualcosa che si sarebbe voluto. Vi è un cielo che si prospetta molto favorevole. A gennaio le situazione migliorano, soprattutto per l'amore. Importante avere al fianco una persona giusta. E' un cielo che porta delle belle novità per i sentimenti. (agg. di Matteo Fantozzi)

ACQUARIO CONFUSO, CANCRO IN DIFFICOLTÀ

L'Acquario è un periodo un pò confuso, perché si sta vivendo un pò alla giornata. Sabato e domenica sono giornate abbastanza interessanti, per cambiare le cose. In amore piccolo recupero. Attenzione a non perdere soldi e a qualche piccola frode. Forse si sta lavorando troppo e però si guadagna un po' poco in proporzione. In amore ci sarà un piccolo recupero, ma non bisogna rischiare di cadere in errori che sono stati già commessi in passato. Il Cancro si sente un pò confuso, perché vi sono tante situazioni e tanti pensieri. Si deve assolutamente lottare e combattere su tutto. Vi possono essere dei momenti difficili, anche se si continua ad avere Giove favorevole nel segno. In questo momento bisogna fare attenzione perché le varie situazioni che si vivono, anche se possono essere a vantaggio, appaiono sempre con un certo retrogusto amaro, perché si deve combattere e questo porterà stanchezza. (agg. di Matteo Fantozzi)

CAPRICORNO CAMBIA VITA, BILANCIA IN CERCA DI RISPOSTE

Il Capricorno vede la sua vita che sta cambiando, e le giornate appaiono un pò pesanti perché ci si sta dando da fare. Se vi è qualcosa che porta fastidio e difficoltà, tra pochi mesi si potrà finalmente dire a tutti che le cose stanno cambiando. Saranno settimane importanti in attesa di riuscire a reagire dopo alcune situazioni complicate. La Bilancia sta cercando delle risposte, e sente la necessità di avere persone che affiancano e che formino una squadra, soprattutto in questo momento in cui si è un pò confusi. Quando c'è bisogno di percorrere una strada che è comunque complessa c'è la necessità di avere intorno delle persone che diano una mano, come se fossero dei soldati da comandare in modo da fare forza. In questo momento quelli del segno della Bilancia sono più favorevoli alle amicizie e all'amore perché sente di avere bisogno delle persone di cui fidarsi, in prospettiva del 2018. (agg. di Matteo Fantozzi)

GEMELLI TRANQUILLI, SCORPIONE VITALE

I Gemelli vivranno una giornata tranquilla. Saturno è ancora in opposizione anche se se ne andrà molto presto, ha creato un cambiamento nella vita e seguendo questa spinta anche questi hanno effettuato dei grossi cambiamenti nella vita, cambiando strada. Nel lavoro è probabile che anche se per anni è stato svolto sempre uno stesso compito o lavoro si è deciso di cambiare. In questi giorni dovete cercare di risolvere un problema emotivo. Attenzione nei sentimenti e nelle relazione. Lo Scorpione si approccia a una settimana piena di vitalità. Non bisogna perdere tempo con delle situazioni complicate. Si è tra i segni più forti. Nei prossimi mesi le situazioni continueranno a migliorare. Ora è il momento di cercare di risalire dopo un momento in cui alcune situazioni sono state vissute con un po' di superficialità. E' arrivato il momento della svolta e non manca molto per il successo. (agg. di Matteo Fantozzi)

OTTIMO CIELO PER IL LEONE, PESCI INNAMORATI

Per il Leone vi è un ottimo cielo, quindi è probabile che si conoscerà presto qualche persona interessante. Quindi se ci si vuole sposare questo potrebbe essere un buon momento, ma si deve fare solo se ne vale la pena. Attenzione però a fare delle scelte solo se vi è una possibilità economica, dato che questo è un momento un pò particolare dal punto di vista economico. Tra i Pesci coloro che vogliono innamorarsi e soddisfare le proprie idee di lavoro hanno un cielo a favore, quindi bisogna approfittarne. Ora con un Saturno attivo le prospettive sono molto vantaggiose. Non ci si deve tirare indietro con un cielo così positivo. Si deve andare avanti, soprattutto perché sarà molto positivo per gli incontri. C'è la possibilità di risolvere qualche piccolo problema, in prospettiva al 2018, ma solo se si risolleverà l'animo con forza e grande determinazione. Attenzione a questo momento che può essere decisivo. (agg. di Matteo Fantozzi)

BUONE GIORNATE PER IL SAGITTARIO

Andiamo ora a vedere l'oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio andando ad analizzare segno per segno seguendo quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Sagittario. L'Ariete vive un momento di confusione, si trova in una situazione di stallo con una serie di tensioni e problematiche che deve superare e che riguarda il fatto che comunque si deve fare in certo qual modo i conti con sé stessi. L'atteggiamento alle volte intollerante e molto duro, forse nel passato ha portato alcuni disagi. Dall'altro lato è un momento di esaltazione. Oggi e domani attenzione a polemiche che possono nascere per motivi futili. Il Sagittario ha delle buone giornate e una prossima settimana positiva. E' probabile che qualcuno abbia vissuto una situazione emozionante. Importante che si conoscano le persone dal vivo. Attenzione a non tirare troppo la corda con un Sagittario, perché alla fine vuole delle risposte.

ACQUARIO IN CERCA DI EQUILIBRIO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare quei segni zodiacali da considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Prudenza in amore per la Bilancia. L'amore deve essere sentito, anche se si sta vivendo una storia da tempo, si deve cercare di non fare più confusione. L'Acquario si sente un po' confuso e in cerca di un equilibrio che sembra aver perso da un po' di tempo. Si vive troppo alla giornata e non si riesce ad organizzarsi per il futuro. Il fine settimana porterà a un momento di netta ripresa rispetto a quanto era accaduto nel recente passato. Il Capricorno rischia di vivere un momento un po' complicato e pesante. La vita sta cambiando in maniera interessante anche se serve del tempo per riuscire a soddisfare quello che si è provato nelle ultime settimane. La Bilancia è alla ricerca di risposte e sente la necessità assoluta di avere al suo fianco una persona che regali delle soddisfazioni.

IL LEONE SORRIDE, L'ARIETE NO: TOP E FLOP

Iniziamo dai top e flop il viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Il noto astrologo ha fatto le sue previsioni ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'amore per la Vergine rimane leggermente in secondo piano rispetto al lavoro. Si deve cercare di pensare al futuro con nuove prospettive. Il Sagittario vive un momento interessante e la settimana che si apre sarà davvero molto positiva. Momento di vitalità per lo Scorpione che decide di tralasciare quelle che sembrano essere situazioni complicate e che provocano affanno. Il Leone ha un cielo davvero molto interessante e per questo potrebbero essere favoriti gli incontri con persone pronte a regalare emozioni. Momento di forza per la Vergine che riesce a vivere con forza questo splendido momento. L'Ariete è un po' in stallo e vive una serie di tensioni difficili da superare ma forzatamente da affrontare.

