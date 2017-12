Paolo Crivellin sceglie Angela Caloisi?/ Uomini e Donne, il tronista avvistato a Napoli con la corteggiatrice!

18 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Arrivano importanti aggiornamenti sul trono di Paolo Crivellin. Il tronista potrebbe finalmente essere pronto a fare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne e a confermarlo sarebbe l'ultima esterna che lo vede protagonista e durante la quale è stato di recente avvistato. È una segnalazione fatta al Vicolo delle News a svelare infatti che proprio pochi minuti fa Paolo Crivellin è stato avvistato in esterna a Napoli assieme ad Angela Cloisi. Ecco le parole della testimonianza: "Pochi minuti fa ho visto sul lungomare di Mergellina a Napoli Angela e Paolo in esterna erano seduti, lei è salita sulle spalle di lui, ridevano e scherzavano come se fosse una coppia, erano molto complici infatti si vede che lei sarà la scelta. I due poi hanno passeggiato anche e lui l’ha abbracciata e mentre erano seduti l’ha abbracciata intorno alla vita".

LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN NELLA PROSSIMA REGISTRAZIONE?

Angela e Paolo pare proprio siano riusciti a lasciarsi alle spalle litigi e sospetti palesati nel corso delle ultime puntate e registrazioni, scoprendo di provare reciprocamente un sentimento molto importante. Questo ci porta a credere che nel corso della prossima registrazione, Paolo farà la sua scelta che potrebbe quindi ricadere su Angela. A contendersi il bel tronista, Angela trona di fronte anche la bella Marianna, ultima arrivata nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Crivellin, oltre che Giorgia che ha tuttavia perso molti punti nelle ultime puntate. I sospetti che fosse Angela la scelta di Paolo erano già molti, ma questo avvistamento sembra essere la conferma che tutti attendevano.

