Pomeriggio 5 non va in onda/ Quanto torna in tv? Barbara D'Urso dà appuntamento all'8 gennaio

Pomeriggio 5 non va in onda, lo show di Barbara D'Urso si ferma per la consueta pausa del periodo festivo e dà appuntamento al prossimo 8 gennaio.

18 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio 5

Con l'inizio del periodo festivo, la programmazione di Mediaset si modifica per adattarsi alla quotidianità del pubblico delle sue reti. Le modifiche più importanti, in particolare, avranno inizio nella giornata di oggi e porteranno alla momentanea sospensione di alcuni fra i programmi più interessanti di Canale 5. La novità più importante riguarda la programmazione pomeridiana della rete ammiraglia del Biscione, che per qualche settimana dovrà fare a meno del fortunato programma di Barbara D'Urso. A partire da oggi, infatti, Pomeriggio 5 non va in onda e al suo posto, così come si legge sulla guida tv ufficiale di Mediaset, verranno trasmessi dei film dedicati al Natale per tutta la famiglia. Pomeriggio 5, così come molti altri programmi di informazione di Canale 5, tornerà nella sua collocazione abituale subito dopo l'Epifania, quando verrà ripristinata la consueta programmazione sulle reti Mediaset.

BARBARA D'URSO DÀ APPUNTAMENTO A GENNAIO

Con l'appuntamento di Pomeriggio 5 in onda lo scorso venerdì 15 dicembre, Barbara D'Urso ha salutato il pubblico di Canale 5 e ha dato appuntamento al prossimo anno. Il programma pomeridiano campione di ascolti, infatti, si prende una pausa in vista del periodo dedicato alle festività e lascia il posto a una programmazione di film di Natale. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che nell'ultima puntata della settimana scorsa ha salutato il suo pubblico e ha dato appuntamento all'8 gennaio. Con la conclusione dell'ultima diretta dell'anno, Barbara D'Urso ha salutato anche il pubblico che da sempre la segue sui social, ringraziando tutti per lo straordinario successo del suo programma pomeridiano. "Buongiorno!! Che fate questo weekend?? Ancora grazie grazie grazie per il successo che ci avete regalato da settembre a ieri!! Vi amooooooo #agennaiotorno #viamotutti #pomeriggio5 #domenicalive #grazie #colcuore #buonweekend". a questo link è possibile visualizzare il suo messaggio.

© Riproduzione Riservata.