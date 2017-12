SEGUENDO UNA STELLA/ Oggi in tv su Canale 5: il film al posto di Pomeriggio 5 (18 dicembre 2017)

Seguendo una stella, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Bethany Joy Lenz e John Reardon, alla regia Norma Bailey. Il dettaglio della trama.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 17.06 Cinzia Costa

il film romantico nel pomeriggio di Canale 5

E' iniziata la settimana del grande cinema di Natale di Mediaset con la messa in onda su Canale 5 del film Seguendo una stella di Norma Bailey con nelk cast Bethany Joy Lenz e John Reardon. Il film in questione prende il posto oggi del programma Pomeriggio 5 che di solito occupa il palinsesto in questa parte della giornata e che ci porta al centro di tanti argomenti. In un momento tanto amato dagli italiani come il Natale si è deciso di passare in rassegna una serie di film, sopratuttto televisivi, che si muovono lungo l'asse di questa straordinaria festa e che porteranno nelle case il calore del Natale e di una festa che può regalare emozione e grande calore. Staremo a vedere se il pubblico gradirà questa scelta oppure se decidera di contestare sui social network per l'assenza di Barbara D'Urso che di solito con il suo programma riscuote davvero un successo molto importante. (agg. di Matteo Fantozzi)

CURIOSITÀ

Una pellicola americana del 2014 di genere romantica che è stata affidata alla regia Norma Bailey ed è stato tratto dal romanzo scritto da Donna Vanliere. La produzione è stata firmata da Craig Anderson, Jamie Goehring, Beth Grossbard e Kevin Leeson, la sceneggiatura è stata estesa da Neil Cervin e il montaggio è stato diretto da Lara Mazur con le musiche che sono state composte da Lawrence Shragge. La scenografia è stata ideata e realizzata da Janesa Hitsman ed il trucco dei personaggi è stato curato Denise Barnes e Joanne Kinchella. Seguendo una stella è un film per la tv e dunque mai proiettato al cinema. Tra i protagonisti del film spicca l'attrice Bethany Joy Lenz, nota come una delle principali protagoniste della serie televisiva One Tree Hill che in Italia è stata trasmessa dal 2003 su Rai Due. È poi apparsa in ben 43 episodi della soap opera Sentieri. Al suo fianco troviamo John Reardon, è un attore canadese, oltre che giocatore di football. Tra le più importanti serie televisiva in cui ha collaborazione citiamo Contiuum, When Calls the Heart, Supernatural, Painkiller Jane e The Philadelphia Experiment.

NORMA BAILEY ALLA REGIA

Seguendo una stella, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 16.30. Una pellicola romantica che è stata diretta da Norma Bailey ed interpretata da Bethany Joy Lenz e John Reardon. Norma Bailey è una regista canadese molto nota in patria per aver diretto The Rubber Gun e Rabid. Si è inoltre aggiudicata un premio per il miglior cortometraggio in occasione dell'edizione 2010 del Festival di Cannes e, ha poi vinto l'ambito riconoscimento dei Gemini Award per aver diretto una serie televisiva canadese andata in onda in Canada su un'emittente a pagamento. Seguendo una stella è un film per la tv e dunque mai proiettato al cinema. Il cast è prevalentemente formato da attori poco noti in ambito internazionale, fatta eccezione per Bethany Joy Lenz e John Reardon, entrambi noti per aver preso parte a serie tv di successo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SEGUENDO UNA STELLA, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

La protagonista di Seguendo una stella è Christine, una giovane donna separata che dopo la fine del suo matrimonio, decide di reinventarsi e dare una svolta alla propria esistenza, trasferendosi a Wilsonville assieme ai suoi due bambini nella speranza di riappacificarsi con una parte del suo passato. Willsonville è infatti la città natale di suo padre, che in realtà Christine non ha mai avuto occasione di conoscere. La sua nuova vita appare serena, spensierata e costellata da persone che le dimostrano un affetto spassionato e sincero. Christine sembra davvero aver ritrovato la gioia perduta ma a poche settimane dal suo arrivo a Wilsonville la pace idilliaca viene interrotta dal suo ex marito. Quest'ultimo ha dato vita ad una vera e propria battaglia legale per riuscire ad accaparrarsi la custodia dei bambini. Mentre i suoi nuovi amici cercano di aiutarla con la causa intentata dal suo ex, Christine conosce Jason, un uomo affascinante e premuroso che le farà riscoprire l'amore. Nel finale scoprirà anche un prezioso segreto legato a suo padre.

