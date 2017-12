Striscia la notizia/ Moreno Morello è stato aggredito a Roma, stasera il servizio su Canale 5

Questa sera, lunedì 18 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. In studio Ezio Greggio e Michelle Hunziker.

Tra i servizi più interessanti della serata di Striscia la Notizia ci sarà sicuramente quello che ci racconterà l'aggressione nei confronti di Moreno Morello. Il noto inviato del telegiornale satirico è stato infatti assalito a Roma venerdì scorso insieme alla sua troupe. Stava indagando su una truffa online con la vittima che era portata a spendere 3600 euro per guadagnarne poi oltre 100mila. In un albergo vicino alla stazione Termini a Roma Morello è stato aggredito da due complici. Si tratta di un profugo e un diplomatico entrambi di origini africanae. Il tutto è avvenuto dentro un ascensore con Moreno Morello che ha avuto la peggio con numerose escoriazioni sul volto. Sul caso al momento stanno indagando la Polizia e anche i Carabinieri, clicca qui per maggiori informazioni. Stasera poi potremo capire meglio il tutto. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI TORNA IN SCENA

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 18 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In studio ritroveremo i conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker e le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Il tg satirico di Antonio Ricci ha concluso in bellezza la settimana scorsa, con la puntata di sabato 16 dicembre. Nella giornata di sabato Striscia è stato nuovamente il programma più visto dell’access prime time con 3.701.000 telespettatori e il 16.86% di share. Alle 21.10 lo storico varietà ha raggiunto picchi di 4 milioni di telespettatori (4.035.267), pari al 18.20% di share. Come ogni lunedì stasera non mancherà la seguitissima rubrica Striscia lo strisciano di Cristiano Militello.

MICHELLE HUNIZKER A SANREMO?

Michelle Hunziker condurrà Striscia la notizia fino al prossimo 3 febbraio 2018 (all’8 gennaio sarà affiancata da Gerry Scotti, che prenderà il posto di Ezio Greggio). Ma la showgirl non resterà con le mani in mano. Sembra infatti che la bella Michelle potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo con Claudio Baglioni. “Se dovesse andare tutto come deve andare, sarò la prima a esserci, perché sono pazza, piacevolmente pazza. Sono innamorata del Festival di Sanremo, ha detto ieri rispondendo alle domande di Cristina Parodi in collegamento con “Domenica in”. La Hunizker ha già debuttato al Festival nel 2007, con Pippo Baudo: “Ma quanto era bello, mi sono divertita tanto! Saluto Pippo: un mito”, ha aggiunto la moglie di Tomaso Trussardi commentando le immagini di quelle sue performance all’Ariston.

