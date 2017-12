SARA E NILUFAR/ Le troniste rivali a Uomini e Donne: le dinamiche che piacciono al pubblico!

Sara e Nilufar sicuramente hanno già conquistato il pubblico di Uomini e donne e non solo per la loro rivalità ma anche per quello che sono in grado di combinare ai loro corteggiatori

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 14.39 Hedda Hopper

Sara Affi Fella e Nilufar Addati, Uomini e donne

Nonostante gli scontri nati tra Nilufar e Sara Affi Fella nello studio di Uomini e Donne abbiano scatenato già qualche critica, c'è chi invece apprezza questo trono classico movimentato e ricco di sorprese. Dinamiche che fanno breccia nel pubblico di Canale 5. Tra i commenti del web infatti leggiamo: "Invece a me piace molto questo trono! Siamo entrati nel vivo anche con i nuovi tronisti, si stanno creando nuove dinamiche e nuove situazioni! Nonostante il riciclo di vecchi corteggiatori...trovo che nonostante questo sanno benissimo come farsi notare e ci stanno riuscendo! - e sulle troniste - Trovo Sara molto sicura di sè e a volte troppo pesante..si crede la preferita tra lei e Nilufar! Ps. troppo divertente il momento in cui Lorenzo si trova nell'altra macchina nel momento in cui Sara si trova in esterna con Luigi" (Anna Montesano)

RIVALITÀ ACCESE

Il popolo del trash ama Sara e Nilufar Addati e si prepara già a gustare la nuova puntata del trono classico in onda oggi pomeriggio ad un passo dalla pausa natalizia. Le due saranno le regine incontrastante della seconda parte di edizione del programma e mentre Paolo Crivellin, l'eterno indeciso, è passato già in sordina lasciando spazio alle due, i loro corteggiatori non sono da meno. Nilufar Addati arriva dal complicato trono di Mattia Marciano mentre la seconda, arriva dall'addio al suo primo e unico fidanzato, Nicola Panico, con il quale ha affrontato la scorsa edizione di Temptation Island per poi finire single e tronista nel giro di pochi giorni tra mille polemiche. Le due sono partite con considerazioni diverse da parte del pubblico che le apprezza entrambe ma che, al momento, sembra preferire proprio Nilufar "salva" perché non ha un fidanzamento alle spalle finito poche settimane fa. Le cose miglioreranno per Sara? Non lo sappiamo ancora ma i battibecchi in studio sono qualcosa di memorabile.

STESSI CORTEGGIATORI E NUOVE DISCUSSIONI

Anche nella puntata di oggi le due sono uscite con gli stessi corteggiatori e, in particolare, con la new entry (non per Uomini e donne) Gianluca Tornese. Le battutine tra le due non mancheranno soprattutto alla luce del fatto che Sara ammetterà di essersi trovata bene con lui tanto da voler altri minuti da passare insieme. Richiesta condivisa dal corteggiatore che non ha fatto altro che confermare l'interesse per Sara ma anche la voglia di uscire con Nilufar. Le due tronsiste torneranno a discutere e non solo per lui ma anche per Luigi reo di volere Sara e di fingere con Nilufar, almeno secondo la prima. Le due sapranno regalarci scontri e dei veri corpo a corpo nella seconda parte di edizione?

