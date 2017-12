Scomparsa, fiction Rai / Anticipazioni ultima puntata 19 dicembre e diretta quinta: Davide si dà alla fuga

Scomparsa, anticipazioni ultima puntata 19 dicembre: Nora e Giovanni saranno coinvolti in una corsa contro il tempo per trovare il vero colpevole della morte di Sonia...

18 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 11.55 Valentina Gambino

Scomparsa, anticipazioni

SCOMPARSA, LA FICTION RAI: ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

A un passo dalla verità sulla misteriosa scomparsa di Camilla, le indagini di Nora e Giovanni si avviano al rush finale con l'appuntamento in onda domani, che chiarirà l'identità e il movente del vero colpevole in modo inequivocabile. Secondo le prime anticipazioni, le attenzioni degli inquirenti si concentreranno soprattutto sulle ultime chiamate in arrivo sul cellulare di Camilla, che darà il via a una vera e propria caccia all'uomo in una sfida all'ultimo minuto. Giovanni e Nora saranno quindi coinvolti in una corsa contro il tempo, dove in gioco ci sarà la verità sulla scomparsa di Camilla, che contrariamente a quanto accaduto alla sua amica Sonia, è stata ritrovata viva. Tuttavia, quando il colpevole verrà allo scoperto, i due protagonisti dovranno fare i conti con una verità dolorosa: il responsabile della scomparsa di Camilla è una persona alla quale sono entrambi molto legati. Dietro all'allontanamento delle due ragazze, si cela inoltre una verità angosciante, che a quanto pare è destinata a sconvolgere le vite dei due protagonisti. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULL'ULTIMA PUNTATA. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

SCOMPARSA, LA FICTION: DIRETTA QUINTA PUNTATA

Mentre sono ancora in alto mare le indagini sulla scomparsa di Camilla, ritrovata in fin di vita in fondo a un pozzo artesiano, Giovanni scopre che la sua ex moglie ha rinunciato a ottenere la custodia di Lorenzo. Per padre e figlio ha inizio quindi un nuovo capitolo, che in vista dell'ennesimo dietrofront della donna, darà il via a un legame ancora più forte. Camilla, ancora stravolta dalla situazione, è ricoverata in ospedale, dove versa in situazioni critiche; in questa occasione scopre però da sua madre che Sonia è stata ritrovata senza vita, il tutto mentre Giovanni, dopo aver allertato Balestri, riesce a ottenere le registrazioni delle videocamere di sorveglianza del piazzale antistante la stazione dei treni. Nelle immagini è chiaro che la vittima non è salita su nessuno dei mezzi a disposizione quella notte, ma ha scelto di compiere un'ultima telefonata da un telefono pubblico per chiamare una persona che potesse aiutarla. Il numero, intercettato dalla polizia, rivela una verità sconcertante: senza ombra di dubbio, quella sera Sonia si è messa in contatto con Davide Giuliani. L'amico più caro di Giovanni è anche il responsabile della sua morte? (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

ANDREA È ESTRANEO AI FATTI

Le indagini di Giovanni sulla scomparsa di Camilla si concentrano su Andrea a causa del buco di tre ore della sua versione dei fatti. A supportarlo, in commissariato, il dottor Pasini, che prende le difese di suo figlio rivelando, tra le altre cose, la sua omosessualità. A sincerarsi delle condizioni di salute di Camilla, in ospedale arriva Arturo Trasimeni, che scopre, da una confidenza di Nora, che se la sua amica si è salvata è stato solo grazie al suono del fischietto che portava al collo e che lui le ha regalato la sera della scomparsa. Intanto, i tabulati del telefono rivelano che Andrea, quella sera, era con Gabriele, un ragazzo conosciuto in discoteca dal quale è rimasto profondamente affascinato. Il ragazzo rivela inoltre che poco dopo aver consumato un rapporto a casa sua, Andrea è andato via per poi tornare tornato su tutte le furie, il tutto prima di fare un nuovo passo indietro e chiedere scusa. Davide aggiunge inoltre di aver saputo dal ragazzo che Sonia era intenzionata a lasciare la città, di conseguenza, le attenzioni di Giovanni si concentrano sui filmati delle telecamere della stazione. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

I SOSPETTI SU ANDREA PASINI

Salva grazie all'intervento tempestivo di Giovanni, Camilla viene portata d'urgenza in ospedale, dove il professor Pasini individua uno pneumotorace che rende necessario un intervento d'urgenza. La ragazza, fino a poche ore prima scomparsa, riesce quindi a salvarsi, ma questa notizia crea uno strano stato emozionale Andrea, il figlio dell'uomo che l'ha operata e che proprio quella sera ha dato un passaggio alle due adolescenti. Giovanni, intanto, interroga l'uomo avvistato alla festa con Sonia, ma il sospettato si dichiara estraneo ai fatti; ammette però di aver accompagnato la ragazza in piazza Garibaldi, esattamente nelle vicinanze dell'abitazione di un amico. Il vicequestore capisce quindi che si tratta di Andrea Pasini, figlio del medico che ha operato Camilla, per questo motivo si rende conto di dover parlare al più presto con l'unica persona in grado di chiarire, una volta per tutte, la verità su questa storia. In attesa che la figlia di Nora sia in grado di testimoniare, le attenzioni di Giovanni si concentrano proprio su Andrea, che per quella notte, nella sua versione dei fatti, ha un buco che va dalle 4 alle 7 del mattino. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

CAMILLA È VIVA!

I due amanti che nella notte della scomparsa hanno assistito alla singolare vicenda del suv, decidono fintamente di rivelare ciò che hanno visto e così, la polizia si reca sul luogo dell'avvistamento per dare il via alle ricerche. Con loro c'è anche Nora, che con una serie di flashback scopriamo intenta a compiere lo stesso percorso effettuato sette giorni prima da sua figlia. Nelle immagini del passato vediamo la ragazza cadere in un pozzo artesiano, lo stesso che la protagonista si ritrova davanti pochi secondi dopo: Camilla, infatti, è proprio lì, ormai provata da giorni e giorni di agonia. In suo aiuto arrivano i soccorsi capitanati da Davide, migliore amico di Giovanni, che senza esitazione si cala con l'imbracatura a testa in giù, l'uomo, però, deve effettuare un salvataggio molto complicato, e a pochi centimetri dalla ragazza chiede ai suoi collaboratori di poter tornare in superficie. A provarci, dopo di lui, è Giovanni, che, seppur con molta fatica, riesce a stringere la mano della ragazza e a portarla finalmente fuori dall'incubo. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

NORA E GIOVANNI A UN PASSO DA CAMILLA

Nora Telese e Giovanni Nermi continuano a indagare sulla scomparsa di Camilla ripartendo dal festino di sesso e droga organizzato da Ugo Turano. Il primo passo è quello di interrogare il mandante, Attilio Forgione, e, successivamente, realizzare con l'aiuto di Giancarlo Ferrari un articolo con i nomi di coloro che hanno reso parte alla festa. L'imprenditore, però, si difende da tutte le accuse: le ragazze scelte da lui erano tutte maggiorenni e le telecamere installate in ogni stanza fanno parte del servizio di videosorveglianza della villa. Anche lui, inoltre, conferma le dichiarazioni di Turano: le due ragazze, quella notte, si sono divise. A una settimana precisa dalla scomparsa di Sonia e Camilla, gli inquirenti brancolano ancora nel buio, e anche se le indagini sono giunte ormai a un passo dalla verità, non c'è ancora nessuna notizia di Camilla. I bambini della scuola elementare danno quindi vita a uno spettacolo per stimolare la coscienza del colpevole, ma soprattutto per ricordare la memoria di Sonia e della sua amica ancora scomparsa. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

CAMILLA E SONIA SI SONO DIVISE

La narrazione della quinta puntata prende il via con un flash back sulla notte della scomparsa. Due amanti, dalla finestra della loro camera da letto, vedono un suv che frena all'improvviso e lancia dallo sportello il corpo di una ragazza. L'urlo disperato cattura la loro attenzione, ma decidono di non rivelare niente a nessuno: il loro amore, infatti, è clandestino, e per ora deve rimanere tale. Olga e Nora si recano da Ugo Turano per scoprire se sia stato lui a uccidere le due ragazze; lui nega, ma sente comunque di essere il responsabile per la loro misteriosa scomparsa. Nel corso dell'interrogatorio, il presunto colpevole ammette di aver ricevuto dei soldi da Attilio Forgione in un momento di difficoltà e di essere stato costretto da lui a organizzare un festino con droga e giovani ragazze per ricattare uomini facoltosi; di conseguenza, ha quindi deciso di coinvolgere Sonia senza dirle a cosa sarebbe andata incontro, ma secondo la sua versione è stata la ragazza a portare con sé Camilla. Quella sera, inoltre, i tre si sono fermati al negozio di abbigliamento, dove le adolescenti hanno avuto la possibilità di scegliere gli abiti che volevano. Nella festa, però, Camilla ha cercato di ribellarsi e Turano è stato costretto a sedarla con dell'anfetamina. Il presunto colpevole, inoltre, non ha alcun dubbio: quando le due ragazze hanno lasciato la villa erano ancora vive. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

L'IDENTITÀ DEL COLPEVOLE

Con il passare del tempo, si affievoliscono sempre di più le speranze di Nora di ritrovare sua figlia Camilla ancora viva. La giovane ragazza, che ha fatto perdere le proprie tracce nel corso di una notte brava con Sonia, è infatti scomparsa ormai da giorni e, con il rinvenimento del corpo senza vita della sua migliore amica, le probabilità di ritrovarla ancora viva diminuiscono sempre di più. Ma chi è il vero colpevole di questa vicenda? Il pubblico, come sempre, si è sbizzarrito e sui social, ormai da molti giorni, fioccano copiose le ipotesi più disparate: "Io ho preso in considerazione il ragazzo che le ha accompagnate alla festa... e anche i genitori di Sonia, che non mi piacciono per niente...", "Secondo me possono essere o la ex moglie o l'amico di Giovanni". I telespettatori, però, non hanno dubbi: con la puntata in onda questa sera, le indagini di Nora Telese e del vicequestore Giovanni Nemi giungeranno finalmente alla svolta che darà un nome al colpevole. Di chi si tratta? (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

CHE FINE HA FATTO CAMILLA?

Oggi e domani, sarà una grande serata per la rete ammiraglia di Casa Rai. Nel prime time infatti, andranno in onda le dinamiche finali di Scomparsa, la serie TV con protagonista Vanessa Incontrada alle prese con la misteriosa sparizione della figlia adolescente al fianco di un'amica. La decisione della Rai è stata quella di mandare in onda le puntate una dietro l'altra non per scarso successo (la fiction infatti ha ottenuto ascolti ottimali), ma piuttosto per non confondere la programmazione natalizia che di certo, sarà per forza di cose decisamente più soft. Nel corso dell'ultima puntata, finalmente scopriremo il destino di Camilla: è viva oppure non c'è niente da fare? Le speranze si sono riaccese nel cuore di Nora che lotta ancora nella speranza di ritrovare la figlia sana e salva. Nella quinta puntata che andrà in onda questa sera, il vice questore Nemi sembrerà essere arrivato ad una svolta decisiva dopo avere rintracciato anche il SUV e scoperto a chi apparteneva. L'ottimismo però, verrà presto messo da parte dopo aver visto un filmato dello stesso SUV scaricare maldestramente nel bosco proprio la giovanissima Camilla. Proprio il vice questore poi, scoprirà chi è l'ultima persona con la quale la ragazzina ha parlato al telefono e incredibilmente, scoprirà che si tratta di Davide Giuliani, un amico del vice questore che era stato escluso dalle indagini. Nel frattempo, pare proprio che una seconda stagione della fiction non si farà, così come affermato dalla direttrice di Rai Fiction Tinni Andreatta. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Il vice questore non vuole deludere Nora

La fiction Scomparsa con protagonista Vanessa Incontrada, sta per giungere al termine. Domani sera infatti, andrà in onda l'ultima puntata come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dal prime time. Camilla verrà ritrovata? Nora è disperata perché la figlia è sparita nel nulla insieme alla sua amichetta Sonia. Questa sparizione, ha messo in evidenza notevoli criticità e la madre, che pensava di conoscere molto bene la sua 'bambina', si è resa conto di quanti segreti invece le nascondeva. Una prima stagione da record che potrebbe anche tracciare i contorni di una seconda serie. Questa volta, la fiction verrà mandata in onda un giorno dietro l'altro ed infatti, le dinamiche conclusive di Scomparsa, verranno trasmesse domani, martedì 19 dicembre. Nel cuore di Nora, sta per riaccendersi la speranza di potere ritrovare la figlia sana e salva. Giovanni Nemi nel frattempo, continuerà a dare la caccia alla persona che ha chiamato per l'ultima volta la giovane Camilla. L’uomo, dopo avere stretto con Nora un rapporto di fortissima complicità, non vuole deluderla in alcun modo. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Video anteprima

Siamo all'epilogo di questa storia. Scomparsa sta per giungere al termine e lo farà oggi con la puntata finale in onda su Rai1 in prima serata per svelare la verità su quello che è successo quella notte. Camilla è scomparsa e Nora non ha più pazienza. I dettagli continuano a venire a galla ma la paura ormai è tangibile e il fatto che non ci sia stato ancora nessun avvistamento, sembra proprio che Nora abbia ragione: Camilla è morta, l'hanno uccisa come nel sogno. Il video anteprima dell'ultima puntata di Scomparsa mostra esattamente la donna ormai convinta che quello che troverà sarà il corpo della figlia e che dovrà piangerla e seppellirla anche se non sa ancora per qualche motivo. Giovanni è ancora convinto che non è finita e che dovranno solo fare un ultimo sforzo per trovare la ragazza e andare incontro alla verità per portarla a casa. Cos'altro scopriremo questa sera? Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata. (Hedda Hopper)

Ottimi ascolti e novità

Questa sera, torna puntualmente sulla rete ammiraglia di Casa Rai, il quinto appuntamento con Scomparsa, la fiction TV di grande successo con protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. La quarta puntata dello scorso lunedì sera, ha nuovamente trionfato raggiungendo ascolti molto interessanti e concludendo le sue vicende con 6.810.000 spettatori (27,2% di share) contro i 2.283.000 spettatori (soltanto 10,8% di share) per Mission: Impossible – Rogue Nation in film trasmesso su Canale 5 ormai ‘orfana’ delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2. Messo da parte l’inevitabile giro di boa della terza puntata, le indagini sembrano fare dei passi in avanti per comprendere meglio cosa sia realmente accaduto la famosa sera della scomparsa di Camilla e Sonia, le due ragazzine sparite nel nulla dopo aver preso parte ad una festa. Nel frattempo, proprio nel corso della precedente puntata, Nora insieme al vice questore Nemi sembrano essere arrivati ad un punto di svolta, seguendo le tracce del famoso SUV infatti, sono arrivati fino alla terrificante ambasciata di Saint Patrick. Scopriamo in dettaglio, cosa è successo e cosa invece accadrà stasera, lunedì 18 dicembre.

Scomparsa, trama quinta puntata: le indagini prendono forma

Il Vice questore Giovanni Nemi, accompagnato da Nora, riesce finalmente a raggiungere la villa di proprietà dell’ambasciata di Saint Patrick, in cui sembrano essere state Camilla e Sonia la famosa notte della sparizione nel nulla. Nonostante la struttura sia elegante e sfarzosa, nasconde una terribile verità. Nel frattempo, come ricorderete, Riccardo Trasimeni ha regalato una fondamentale traccia per il proseguimento delle indagini. Il quinto appuntamento di oggi, lunedì 18 dicembre, porterà la fiction Scomparsa ad un punto di svolta. Ed infatti, proprio la notte della sparizione delle due ragazzine, lungo la strada che costeggia la villa dell’ambasciata di Saint Patrick è stato notato il famosissimo SUV dal quale è stata lanciata a terra una giovane ragazza. Dopo questa importantissima indiscrezione, prendono velocemente il via le ricerche, una corsa contro il tempo per rintracciare nel più breve tempo possibile la figlia di Nora. Contemporaneamente si scoprirà anche a chi era indirizzata l’ultima telefonata della giovanissima e il nome che verrà fuori lascerà Giovanni incredulo e stravolto: di chi si tratterà?

