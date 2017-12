STELLA BOSSARI / La figlia di Daniele e Filippa Lagerback: un futuro in tv anche per lei?

Stella Bossari, chi è la figlia di Daniele e Filippa Lagerback? La sua prima apparizione in tv è stata al Grande Fratello Vip 2017: un futuro "famoso" anche per lei?

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 22.55 Anna Montesano

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

L'apparizione al Grande Fratello Vip per una sorpresa a suo padre Daniele Bossari ha messo la giovanissima Stella sotto i riflettori. Tantissimi i complimenti della ragazza, che in molti hanno trovato "elegante, bellissima, intelligente, speciale", paragonandone le qualità a quelle dei genitori. Per questo molti telespettatori del reality di Canale 5 si sono chiesti se come suo padre Daniele e sua madre Filippa Lagerback, anche Stella Bossari potrà avere un futuro nel mondo dello spettacolo. Per ora la ragazza, che non ha ancora raggiunto la maggiore età, è dedita agli studi e sembra avere ben altri interessi rispetto a quelli televisivi, eppure la bellezza e la grazia che ha potrebbero assicurarle un posto di rilievo, in futuro, nel mondo dello spettacolo. Chissà se i genitori ne sarennere felici... (Anna Montesano)

CHI È LA FIGLIA DI DANIELE E FILIPPA LAGERBACK

Stella Bossari, figlia di Daniele Bossari, è una ragazza di 14 anni che il pubblico del Grande Fratello Vip 2017 ha conosciuto grazie alla bellissima sorpresa che ha fatto commuovere il ben noto padre nel corso della permanenza nella Casa più spiata d'Italia. Bellisima ed elegante, così come sua mamma Filippa Lagerback, Stella vive a Varese vista lago, frequenta la European School e in vacanza va ancora con i genitori e il cocker Whisky. La sua somiglianza con il padre e la madre si vede da tanti particolari, l'elegante fisicità di Filippa Lagerback e gli occhi verdi/castani e profondi di papà. Della sua vita fino a qualche settimana fa sapeva davvero poco, ma grazie al Grande Fratello Vip abbiamo scoperto lei e la splendida coppia di genitori.

LE COMMOVENTI PAROLE PER PAPÀ DANIELE

Con sneaker nere e un completo da uomo è entrata nella casa del GF Vip per fare una sorpresa a papà e il pubblico in un attimo è stato rapito; "Mi hai chiamato Stella perché hai voluto che io brillassi per te e per mamma. Grazie papà, perché mi hai insegnato a credere nei sogni guardando il cielo. Quante volte ci siamo sdraiati insieme con la testa all'insù. Ora se guardi in su troverai la luna e milioni di stelle, ma ce n'è una che brilla grazie al tuo amore". Frasi che hanno fatto emozionare tantissime persone. Poco sappiamo delle sue passioni e dei suoi sogni per il futuro ma quello che è certo è che sa conquistare il pubblico bucando lo schermo e, stando a quanto raccontato dalla mamma, seppur giovane quando decide una cosa la porta avanti con dedizione e passione. Caratteristiche fondamentali per realizzare i propri sogni e andare avanti nella vita. Stella ha anche la fortuna di avere due genitori uniti e innamorati che le fanno da chioccia.

© Riproduzione Riservata.