THE KARATE KID - PER VINCERE DOMANI/ Oggi in tv su Tv8: info streaming e trama del film (18 dicembre 2017)

The Karate Kid - Per vincere domani, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Pat Morita e Ralph Macchio, alla regia John G. Avildsen. Il dettaglio della trama.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 19.54 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

Su Tv8 va in onda un grande classico degli anni ’80: “The Karate Kid - Per vincere domani”. Il film ha trovato il consenso della critica: “Un gradevole film dall'insolito spessore educativo, diretto da Avildsen con grande senso del ritmo e valorizzato da un ottimo montaggio. Ralph Macchio è più saputello di quanto dovrebbe. Morita (che fu candidato all'Oscar) è un convincente e saggio maestro di vita”, ha scritto Francesco Mininni su Magazine italiano tv. E ancora: “È una specie di 'Rocky' per giovani, trasferito dal mondo della boxe a quello più nobile del karate. Il film, infatti, è pensato e realizzato per gli spettatori sotto i quattordici anni d'età. Si divertono moltissimo”, hanno scritto Laura e Morando Morandini su Telesette. Ralph Macchio che ha interpretato Daniel LaRusso nella trilogia di The Karate Kid ha preso parte anche alla serie “Ugly Betty” e a una puntata di “How meet your mother”. Ricordiamo che il film, clicca qui per vedere il trailer, va in onda dalle 21.15 su Tv8 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al portale della rete televisiva, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Una pellicola di genere sportiva, azione e drammatica che è stata affidata alla regia di John G. Avildsen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati estesi da Robert Mark Kamen. La direzione della fotografia è stata curata da James Crabe ed il montaggio del film è stato realizzato dallo stesso regista John G. Avildsen con la collaborazione di Walt Mulconery e Bud S. Smith mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Bill Conti e Gang of Fuor. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti nel 1984 con la durata pari a 126 minuti. Se all'uscita nelle sale 'The Karate Kid - Per Vincere Domani' apparve come il classico teen-movie senza troppe speranze, in realtà divenne ben presto culto per la generazione dei quegli anni e per tante altre generazioni successive al punto che, recentemente, è stata annunciata la possibilità di un sequel a distanza nel quale i due protagonisti di allora, Daniel e Johnny Lawrence, si ritroveranno trent'anni dopo. Ottimo successo al botteghino, il film ha concesso anche all'attore Pat Morita la nomination per l'Oscar come Miglior Attore non Protagonista 1985, Oscar vinto in quell'occasione da Haing S. Ngor per 'Urla dal Silenzio'.

NEL CAST PAT MORITA

Il film The Karate Kid - Per vincere domani va in onda su Tv8 oggi, lunedì 18 dicembre 2017, alle ore 21.15. Un ritorno al passato grazie al più celebre delle pellicole della saga Karate Kid con la pellicola datata 1984, conosciuta per il tormentone 'dai la cera, togli la cera' utilizzata dal Maestro di karate Kesuke Miyagi al giovane Daniel durante i corsi di arti marziali. The Karate Kid - Per vincere domani è un vero cult-movie degli anni '80 diretto dal regista John G. Avildsen, responsabile del successo di tanti film come 'Rocky', 'Rocy IV' e, tra tanti altri, anche il secondo e terzo episodio della saga del Maestro Kesuke Miyagi e del giovane Daniel LaRusso. Il cast è focalizzato soprattutto sulla coppia Maestro/allievo nella quale la figura dell'insegnante è interpretata dall'attore americano (con origini nipponiche) Pat Morita, mentre il ruolo del ragazzo è invece, in tutta la trilogia, interpretato da Ralph Macchio, attore che durante la vita ha rivestito ruoli di caricatura del tipico portoricano o dell'italo-americano. Nella sua carriera ottimi film come 'Mio Cugino Vincenzo', accanto a due mostri sacri come Joe Pesci e Marisa Tomei, due stagioni nel cast dell'amatissima serie 'Ugly Betty' ed altri ruoli per pellicole quasi sempre rimaste all'interno del circuito americano. La bella fidanzatina di Daniel è invece interpretata dall'attrice Elisabeth Shue, nota anche per la presenza nella saga 'Ritorno al Futuro', tutta una serie di film di buona qualità, tra i quali però 'Via da Las Vegas' le hanno concesso la nomination all'Oscar come miglior attrice. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE KARATE KID - PER VINCERE DOMANI, LA TRAMA DEL FILM

Daniel LaRusso è un adolescente costretto a trasferirsi in California dal New Jersey nel quale è cresciuto dopo la perdita del padre. La madre deve assolutamente accettare un lavoro in California per mantenere il figlio e il trasferimento è inevitabile. Ma Daniel non riesce ad inserirsi nella scuola come vorrebbe, i classici bulli lo vezzeggiano e provocano, lui è d'origini italiane e ciò per alcuni bulletti non è buona cosa. Invitato ad una festa dal nuovo amico Freddie Fernandez, conosce la bella Ali, coetanea dai lunghi capelli biondi di cui s'invaghisce e riesce anche ad ottenere un primo appuntamento, rovinato però dall'arrivo del bullo Johnny Lawrence e della sua gang che picchierà Daniel per farlo apparire debole e perdente agli occhi della ragazza. Ma la voglia di riscatto e l'amore per Ali sarà superiore all'umiliazione, Daniel inizia a frequentare il Maestro Kesuke Miyagi, semplice uomo di una California dove il Sogno Americano è da tempo svanito ma non è svanita l'arte del karate nel Maestro, il quale inizia, con metodi abbastanza inusuali, ad insegnare la difesa personale a Daniel. Riuscirà nella sua vendetta il giovane neo-karateka?

