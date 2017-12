THIS IS US 2/ Anticipazioni del 18 dicembre 2017: il lutto di Kate per la perdita del bambino

This is us 2, anticipazioni del 18 dicembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Rebecca decide di trascorrere il tempo con la figlia, parlandole della sua esperienza con Kyle.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 18 dicembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Saràil 9°, intitolato "Numero Due". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Kevin (Justin Hartley) si rinchiude nel suo appartamento per una settimana, a dare fondo alle sue scorte di alcool e farmaci. Riceve poi una telefonata da parte dell'organizzatrice del raduno del suo ex liceo, che gli ricorda dell'evento del giorno seguente. L'attore dovrà ricevere tra l'altro un riconoscimento per la sua carriera, ma è indeciso se partecipare. Nel passato, i tre fratelli Pearson stanno decidendo a quale college iscriversi. Kevin invece sta per ricevere la visita di un coach di Pittsburgh per ricevere una borsa di studio, ma non ne è entusiasta. Nel presente, Kevin decide di non andare subito al suo vecchio liceo e di fare una piccola deviazione, solo per guardare la casa della sua infanzia e immergersi nei ricordi. Rivede così se stesso e il padre, mentre gli insegna i primi lanci. Una volta di fronte all'istituto, si rende conto di aver finito gli antidolorifici e viene sommerso dalle parole di Kelly (Isabel Durant), l'organizzatrice dell'evento, che inizialmente scambia per Sophie (Alexandra Breckenridge). Nel passato, Kevin fa infuriare il padre per i suoi modi arroganti e per il suo comportamento con il coach del suo futuro college. Anche se Jack (Milo Ventimiglia) intuisce che il figlio nutra del rancore nei suoi confronti, non riesce a convincerlo a parlare. Nel presente, dopo aver fatto un giro nel college, Kevin incontra un'ex compagna di scuola, Charlotte (Stefanie Black), e scopre che anni prima aveva una cotta per lui, ma che ora è un chirurgo plastico. Durante la premiazione, l'ex coach Collins (James Read) spende belle parole nei suoi confronti e ricorda di come sia riuscito a risollevarsi in seguito all'incidente. Kevin immagina che il discorso gli venga fatto dal padre e improvvisamente si rende conto di non meritarselo. Durante il suo discorso sottolinea infatti di non sentirsi all'altezza dell'ammirazione dei presenti, riuscendo solo ad apparire più umile. In passato, Kevin scopre che mantenersi sobrio è più difficile di quanto creda per il padre. Assiste infatti ad una telefonata di nascosto al suo sponsor, in cui Jack svela di aver quasi ceduto all'alcool. In seguito, Kevin si fa male alla gamba durante una partita e il padre deve annunciargli che la sua carriera sportiva è ormai finita. Nel presente, Kevin decide di andare a letto con Charlotte solo per rubarle il ricettatorio per una prescrizione medica. Arrivato in farmacia scopre tuttavia di aver lasciato a casa del chirurgo la collana che Jack gli ha regalato diversi anni prima. Tornato indietro, cerca di convincere Charlotte a cercare la catenina, ma la donna risponde infuriata per il modo in cui se n'è andato. Capisce quindi che le uniche persone che possono aiutarlo sono i fratelli, ma una volta arrivato a casa di Randall (Sterling K. Brown), scopre che Kate (Chrissy Metz) ha perso il bambino.

ANTICIPAZIONI DEL 18 DICEMBRE 2017, EPISODIO 9 "NUMERO DUE"

Dopo aver vissuto la perdita del figlio a causa di un aborto improvviso, Kate e Toby affrontano diverse crisi nel loro rapporto e cercano di fare di tutto per superare il problema. Kate decide di continuare a cantare, ma si rende conto di non poter rimanere oltre sul palco. Finisce così per ritrovarsi ad un ristorante con il buffet ed anche se riempie il suo piatto, non riesce a mangiare nulla. Rebecca in seguito cerca di stare vicino alla figlia, parlandole di quale battaglia abbia dovuto affrontare quando ha saputo che Kyle era nato morto. Nel passato, Randall si prepara per andare a Washington per fare visita al college che ha scelto, mentre Kate decide di puntare tutto su una scuola di musica. La ragazza e la madre si presentano in seguito alla partita di Kevin e sono distratte da altri eventi, prima di assistere all'infortunio di Kevin.

